Sedan hạng C dưới 900 triệu: KIA K3 bám sát Mazda3, Toyota Corolla Altis bán ít nhất

Tương tự nhiều phân khúc khác trên thị trường ô tô, sedan hạng C cũng khởi đầu năm 2025 với "bước chạy đà" doanh số không mấy khả quan. Nhiều chương trình giảm giá tiếp tục được nhà sản xuất phân phối áp dụng với nhiều mẫu mã, tuy nhiên khi nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt chậm lại, lượng tiêu thụ sedan hạng C cũng giảm đáng kể.

Trong tháng 1.2025, tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 534 xe giảm 55 xe, tương đương 9,4% so với tháng 12.2024. Ảnh: T.H

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 1.2025, tổng lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 534 xe giảm 55 xe, tương đương 9,4% so với tháng 12.2024 và giảm 375 xe tương đương gần 41,3% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này chưa bao gồm doanh số bán của mẫu MG5 khi đơn vị phân phối mẫu xe này không công bố.

Đây là tháng thứ 2 liên tiếp tính từ năm ngoái đến nay doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam sụt giảm và chỉ đạt mức dưới 600 xe bán ra. Kết quả này cũng khiến sedan hạng C trở thành một trong những phân khúc có doanh số bán thấp nhất trên thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 1.2025.

Mazda3 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam trong tháng 1.2025. Ảnh: T.H

Ô tô sedan hạng C tại Việt Nam hiện có 6 mẫu xe góp mặt. Trong đó, KIA K3, Mazda3, Hyundai Elantra được lắp ráp trong nước, các mẫu xe còn lại gồm Toyota Corolla Altis, Honda Civic và MG5 là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Các mẫu xe thuộc phân khúc này có tầm giá từ 600 - 900 triệu đồng.

Doanh số KIA K3 tăng trưởng trong 2024 nhưng vẫn xếp sau Mazda3

Trong số các mẫu sedan hạng C phân phối trên thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 1.2025, Mazda3 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất. Tuy nhiên, doanh số Mazda3 cũng chỉ ở mức 219 xe, tăng 2 xe so với tháng 12.2024. Năm ngoái, Mazda3 là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc này.

KIA K3 với 205 xe bán ra, tăng 95 xe so với tháng 12.2024 cũng bám sát nút Mazda3 ngay trong bước chạy đà doanh số cho năm 2025. K3 cũng là mẫu xe có mức tăng trưởng cao nhất phân khúc sedan hạng C trong tháng 1.2025.

Doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam tháng 1.2025. Nguồn: VAMA, TC Motor

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hyundai Elantra (52 xe), Honda Civic (51 xe). Trong khi đó, Toyota Corolla Altis là mẫu xe ế nhất phân khúc này khi chỉ có 7 chiếc đến tay khách hàng Việt Nam trong tháng 1.2025.

Như vậy, có thể thấy, trong tháng chạy đà doanh số cho năm 2025, các mẫu sedan hạng C lắp ráp trong nước đều tăng trưởng dương, trong khi đó doanh số xe nhập khẩu đều thấp hơn so với tháng cuối năm 2024. Trước đó, vào năm 2024 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng C tại Việt Nam chỉ đạt 12.021 xe, giảm 22,2% tương đương 3.428 xe so với năm 2023.