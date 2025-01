Doanh số KIA K3 tăng trưởng trong 2024 nhưng vẫn xếp sau Mazda3

Tổng quan doanh số phân khúc sedan hạng C trong năm 2024

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tổng doanh số ô tô phân khúc sedan hạng C bán ra thị trường trong năm 2024 chỉ đạt 12.021 xe, giảm 22,2% so với năm 2023, tương đương 3.428 xe. Trong đó, Mazda3 là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc (với 4.958 xe) dù doanh số đã giảm 1.760 xe so với năm 2023.

Tổng doanh số Honda Civic năm 2024 chỉ đạt 1.129 xe, giảm 93 xe so với năm 2023 ẢNH: CHÍ TÂM

KIA K3 là mẫu xe duy nhất có doanh số tăng trưởng, đạt 3.603 xe và tăng 398 xe so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, con số này chưa đủ sức giúp mẫu xe Hàn vươn lên vị thế dẫn đầu. Ở khía cạnh khác, Hyundai Elantra từng được kỳ vọng tạo sức bật ở mẫu xe thế hệ mới nhưng thực tế khá đìu hiu, doanh số chỉ đạt 1.845 xe trong năm 2024, giảm 1.029 xe so với năm 2023.