Toyota Camry thế hệ mới: Tối ưu hóa trải nghiệm lái xe cho doanh nhân Việt

Là mẫu xe mang tính biểu tượng tại Việt Nam, Camry có chỗ đứng vững chắc suốt nhiều thập kỷ nhờ tập khách hàng riêng, bất chấp xu hướng thị trường có nhiều biến động. Cuối năm 2024, tại triển lãm Vietnam Motor Show, mẫu sedan hạng D Nhật Bản bước sang thế hệ mới, tiếp tục sứ mệnh chinh phục thế hệ doanh nhân trẻ thành đạt và năng động.

Sự sang trọng và đẳng cấp - Dấu ấn của doanh nhân thành đạt

Đối với giới doanh nhân, ô tô không đơn thuần là phương tiện đi lại mà còn là tuyên ngôn về vị thế và phong cách sống. Những mẫu xe mang tính biểu tượng như Camry luôn là lựa chọn hàng đầu để hưởng thụ tiện nghi, tận hưởng cuộc sống, đồng thời sắm vai một phương tiện ngoại giao ấn tượng mỗi khi gặp gỡ đối tác, khách hàng.

Toyota Camry 2025 sở hữu thiết kế ngoại thất trẻ trung, sắc sảo với lưới tản nhiệt họa tiết kim cương mở rộng sang hai bên tạo nên vẻ ngoài bề thế và đầy uy lực. Cụm đèn LED thanh mảnh, tạo hình chữ "C" - chữ cái đầu của tên gọi "Camry". Trong tiếng Anh, chữ "C" còn thường được dùng đại diện cho "Captain" - vị trí của doanh nhân trong chính doanh nghiệp của họ.

Trải nghiệm bên trong khoang cabin được hãng xe Nhật chăm chút với ghế ngồi thoải mái hơn nhờ thay đổi hình dáng, mật độ đệm ghế và tăng chiều dài đệm ghế tạo một nên một "phòng khách di động" thực thụ, phù hợp để tiếp đối tác hay thư giãn sau những cuộc họp căng thẳng.

Khi lái Camry 2025, doanh nhân còn cảm nhận rõ sự tự tin mà chiếc xe mang lại với mâm xe 18 inch và các chi tiết mạ crôm sang trọng, làm nổi bật hình ảnh của một người thành đạt.

Hiệu suất vận hành linh hoạt cho lịch trình bận rộn

Nhắc đến doanh nhân là nhắc đến hình ảnh những người bận rộn di chuyển giữa các cuộc họp, liên tục đi công tác xa để gặp gỡ đối tác, khách hàng ở khắp mọi nơi. Camry 2025 đáp ứng xuất sắc nhu cầu này nhờ 2 tùy chọn động cơ tối ưu.

Phiên bản động cơ xăng (2.0Q) là lựa chọn lý tưởng cho những nhu cầu di chuyển cơ bản. Xe vận hành mượt mà và tăng tốc ở mức đủ dùng. Động cơ cho công suất 169 mã lực, cùng mức tiêu hao nhiên liệu 8,54 lít/100km (trong đô thị) giúp giảm chi phí vận hành đáng kể so với các mẫu xe khác cùng phân khúc sedan hạng D.

Phiên bản động cơ hybrid (2.5HEV Mid và 2.5HEV Top) dành cho những doanh nhân yêu thích công nghệ, hướng tới lối sống xanh, phát triển bền vững và sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.

Với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,2 lít/100km, Camry Hybrid 2025 không chỉ đem đến trải nghiệm lái mạnh mẽ, êm ái, mà còn giảm đáng kể chi phí vận hành. Sự mượt mà của động cơ và hộp số cũng giúp tiết kiệm thời gian và giảm căng thẳng cho doanh nhân khi phải lái xe nhiều giờ liên tục.

Công nghệ hỗ trợ

Sự thoải mái khi cầm lái Toyota Camry 2025 còn đến từ hàng loạt công nghệ thông minh, mà điển hình nhất là gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) thế hệ mới nhất, bao gồm tính năng cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình chủ động và đèn chiếu xa tự động.

So với phiên bản cũ, Camry mới bổ sung 2 tính năng an toàn đáng chú ý nằm ngoài gói TSS, đó là hệ thống hỗ trợ rời xe an toàn và hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe. Các tính năng này đóng vai trò như những "trợ thủ đắc lực" giúp bảo vệ người lái và hành khách trong suốt hành trình.

Tính năng hỗ trợ rời xe: Khi có người rời xe, tính năng sẽ đưa ra cảnh báo trên gương chiếu hậu bên ngoài, trên màn hình đa thông tin, cùng âm thanh cảnh báo nếu phát hiện có phương tiện phía sau tiến đến.

Tính năng phanh hỗ trợ đỗ xe: Đưa ra cảnh báo âm thanh, giảm công suất động cơ, tự động phanh trong trường hợp phát hiện có vật thể tĩnh (phía trước và phía sau) hoặc phương tiện từ phía sau để người lái đỗ xe an toàn.

Những tính năng này giúp việc điều khiển một chiếc sedan dài gần 5m trở nên dễ dàng, linh hoạt ngay cả trong điều kiện đường phố đông đúc.

Đem lại sự thoải mái thư giãn khi ở trên xe

Đảm đương trọng trách lớn, giới doanh nhân thường rơi vào trạng thái bận rộn, căng thẳng. Chiếc xe mà họ chọn đồng hành cần phải đem đến trạng thái thư giãn ở cả hàng ghế trước và hàng ghế sau. Toyota Camry lâu nay vẫn được tập khách hàng này đặt trọn niềm tin nhờ sở hữu không gian thư giãn như một "ốc đảo" giữa nhịp sống hối hả.

Trên thế hệ mới nhất, trải nghiệm thư giãn đã được nâng tầm. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp tính năng làm mát giúp người ngồi luôn cảm thấy dễ chịu, bình yên. Hàng ghế sau rộng, tựa lưng ngả sâu, tích hợp rèm che nắng chỉnh điện cùng bảng điều khiển riêng.

Tâm điểm tiện nghi là màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp với dàn âm thanh JBL 6 loa mang đến trải nghiệm thư giãn đỉnh cao, giúp doanh nhân tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng.

Một số trang bị đáng chú ý khác như điều hòa tự động 3 vùng độc lập làm mát nhanh và thêm tính năng lọc không khí Ion âm (NanoeX) hỗ trợ làm sạch, thanh lọc không khí trong khoang xe. Cửa sổ trời toàn cảnh mang đến trải nghiệm không gian mở ấn tượng, đưa ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp cabin.

Tại Việt Nam, Toyota Camry 2025 có giá bán khởi điểm 1,22 tỉ đồng. Xe đã đến tay những khách hàng đầu tiên từ cuối 2024 và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ những chủ xe là doanh nhân, quản lý cấp cao của các tập đoàn, công ty lớn trong và ngoài nước.