Xe

Xe sedan hạng D bán chạy nhất Việt Nam âm thầm tăng giá

Hoàng Cường
Hoàng Cường
28/08/2025 11:13 GMT+7

Trái với xu hướng giảm giá của nhiều mẫu mã trên thị trường ô tô, mẫu sedan hạng D bán chạy nhất Việt Nam - Toyota Camry bất ngờ được Toyota điều chỉnh giá theo hướng tăng thêm 12 triệu đồng với tất cả các phiên bản.

Trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô liên tục biến động, các nhà sản xuất, phân phối ô tô vẫn tiếp tục chạy đua giảm giá nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho mỗi dòng sản phẩm cũng như thu hút khách hàng mua xe. Tuy nhiên, riêng Toyota Camry - mẫu sedan hạng D bán chạy nhất Việt Nam lại hoàn toàn trái ngược. Mới đây, cả 3 phiên bản Toyota Camry đều được Toyota Việt Nam (TMV) tăng giá bán so với thời điểm ra mắt tại Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái.

Xe sedan hạng D bán chạy nhất Việt Nam âm thầm tăng giá - Ảnh 1.

Cả 3 phiên bản Toyota Camry đều được Toyota Việt Nam (TMV) tăng giá bán so với thời điểm ra mắt tại Việt Nam

Ảnh: B.H

Cụ thể, Toyota Camry thế hệ mới nhất được TMV trình làng tại Triển lãm Ô tô xe máy Việt Nam 2024 diễn ra tại TP.HCM vào tháng 10.2024. Tại thời điểm đó, Toyota Camry có 3 phiên bản, gồm: Camry 2.5Q giá 1,22 tỉ đồng; Camry 2.5HEV MID giá 1,46 tỉ đồng và Camry 2.5HEV TOP giá 1,53 tỉ đồng. Sau gần 1 năm gia nhập thị trường Việt Nam, Camry thế hệ mới tiếp tục cho thấy sức hút khi tiếp tục giúp mẫu xe này dẫn đầu doanh số bán hàng ở phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam, bất chấp thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi theo hướng chuyển sang chuộng ô tô gầm cao.

Xe sedan hạng D bán chạy nhất Việt Nam âm thầm tăng giá - Ảnh 2.

Phiên bản Toyota Camry 2.5Q tại Việt Nam có giá 1,232 tỉ đồng

Ảnh: Chụp màn hình

Phía TMV không công bố thông tin chi tiết về việc điều chỉnh giá bán Toyota Camry, tuy nhiên trên trang website chính thức của hãng xe Nhật, giá bán mẫu sedan hạng D này đã được thay đổi. Cụ thể, phiên bản Toyota Camry 2.5Q có giá mới 1,232 tỉ đồng; giá bán bản Camry 2.5HEV MID cũng tăng lên mức 1,472 tỉ đồng và bản cao cấp nhất Toyota Camry 2.5HEV TOP có giá 1,542 tỉ đồng. Như vậy, so với trước đây giá bán 3 phiên bản Toyota Camry thế hệ mới tại Việt Nam đều tăng 12 triệu đồng.

Phân khúc sedan hạng D biến động thế nào sau 6 tháng đầu năm 2025?

Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ thời điểm gia nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm ngoái, Toyota Camry được TMV tăng giá bán. Dù vậy, Toyota Việt Nam không lý giải về việc tăng giá bán mẫu xe này.

Xe sedan hạng D bán chạy nhất Việt Nam âm thầm tăng giá - Ảnh 3.

Trang website chính thức của Toyota Việt Nam cập nhật giá bán mới của Toyota Camry

Ảnh: Chụp màn hình

Khác với các thế hệ trước đây, cả ba phiên bản Toyota Camry tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trong đó, bản Camry 2.5Q sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.0 lít công suất 170 mã lực. Trong khi đó, các bản hybrid (Camry 2.5HEV MID và Camry 2.5HEV TOP) dùng động cơ 2.5 lít kết hợp 2 mô-tơ điện có công suất 231 mã lực, 221Nm mô-men xoắn, đi kèm dẫn động cầu trước hoặc 2 cầu. 

Tính đến hết tháng 7.2025, tổng doanh số Toyota Camry tại Việt Nam đạt 1.356 xe, tiếp tục giữ vững vị thế của mẫu sedan hạng D bán chạy nhất Việt Nam. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ Toyota Camry tại Việt Nam tăng 567 xe.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
