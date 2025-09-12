10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 8.2025: Honda Accord dẫn đầu, Toyota Innova góp mặt

Sức mua trên thị trường ô tô sụt giảm khiến doanh số bán nhiều mẫu ô tô lao dốc, thậm chí một số mẫu xe vốn kém sức hút cũng chật vật trong việc tìm khách. Danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 8.2025 vẫn xuất hiện những cái tên quen thuộc, trong đó phần lớn là các mẫu mã ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đến từ các thương hiệu xe Nhật Bản, xe Hàn Quốc lắp ráp tại Việt Nam…

10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 8.2025 Nguồn: VAMA

Kết quả được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, có tới 7 mẫu ô tô xuất hiện trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 8.2025 là xe Nhật Bản của các thương hiệu như Toyota, Suzuki, Isuzu. Trong đó, Toyota, KIA cũng có 3 mẫu xe góp mặt.

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 8.2025:

1. Honda Accord: 3 xe

Mẫu ô tô bán ít nhất tháng 8.2025 tại Việt Nam. Honda Accord là tên này đã quá quen thuộc trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam những năm gần đây. Liên tục được Honda Việt Nam (HVN) giảm giá lên đến 250 triệu đồng nhưng Honda Accord vẫn không thể cải thiện doanh số. HVN chỉ bán được 3 xe Accord trong tháng 7.2025, giảm 1 xe so với tháng trước đó. Sau 8 tháng đã qua, tổng doanh số bán mẫu xe này chỉ mới đạt 24 xe. Honda Accord tại Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan, giá bán từ 1,319 - 1,329 tỉ đồng Ảnh: B.H

2. KIA Morning: 5 xe

Từng là mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A hút khách nhất Việt Nam nhưng hiện tại KIA Morning không còn giữ được vị thế. Tháng thứ tư liên tiếp, KIA Morning góp mặt trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam khi doanh số chỉ đạt 5 xe bán ra trong tháng 8.2025, giảm 2 xe so với tháng trước đó. Mẫu xe này tại Việt Nam hiện chỉ còn 2 phiên bản, giá bán từ 349 - 424 triệu đồng. Sau 8 tháng đầu năm 2025, doanh số cộng dồn của KIA Morning mới chỉ đạt 186 xe Ảnh: B.H

3. KIA Soluto: 11 xe

Xếp ngay sau Morning là KIA Soluto. Mẫu sedan hạng B của hãng xe Hàn chỉ bán được 11 xe trong tháng 8.2025, giảm 11 xe so với tháng 7.2025. Sở hữu giá bán thuộc hàng cạnh tranh nhất phân khúc sedan hạng B, nhưng thiết kế cục mịch cùng với việc không có nhiều đổi mới khiến Soluto ngày càng mất dần sức hút. KIA Soluto tại Việt Nam hiện còn 3 phiên bản, giá bán từ 386 - 422 triệu đồng. THACO AUTO đang triển khai ưu đãi giảm giá từ 5 - 27 triệu đồng cho các phiên bản của mẫu xe này Ảnh: Q.T

4. Toyota Corolla Altis: 19 xe

Toyota Corolla Altis cũng là mẫu sedan hạng C từng tạo được sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ khả năng vận hành ổn định, bền bỉ kèm kiểu dáng thiết kế lịch lãm. Tuy nhiên, trong bối cảnh người Việt không còn chuộng xe sedan như trước đây, Corolla Altis cũng không còn giữ được sức hút. Doanh số bán mẫu xe này trong tháng 8.2025 chỉ đạt 19 xe, giảm 4 xe so với tháng 7.2025. Mẫu xe này hiện được Toyota Việt Nam phân phối có cả bản hybrid, giá bán từ 725 - 870 triệu đồng Ảnh: B.H

5. KIA K5: 21 xe

Mẫu xe thứ ba của KIA góp mặt trong danh sách này. Thiết kế hiện đại, thời trang đi kèm nhiều tính năng công nghệ… tuy nhiên KIA K5 vẫn không thể tạo được sức hút với khách hàng. Dù được THACO AUTO giảm giá bán còn 859 - 999 triệu đồng, tuy nhiên trong bối cảnh dòng sedan nói chung đang hạng D không còn được khách hàng ưa chuộng như trước đây, KIA K5 cũng không thể cải thiện doanh số. Trong tháng 8.2025, mẫu sedan hạng D này chỉ đạt 21 xe, tăng 3 xe so với tháng trước đó Ảnh: T.C

6. Suzuki Jimny: 22 xe

Mẫu SUV cỡ nhỏ của Suzuki không còn giữ được sức hút như thời gian đầu gia nhập thị trường Việt Nam. Liên tục các tháng từ đầu năm 2025 tới nay, doanh số Suzuki Jimny chưa bao giờ vượt qua mức 50 xe/tháng. Riêng tháng 8 vừa qua, Suzuki chỉ bán được 22 xe Jimny, tăng 5 xe so với tháng 7.2025. Suzuki Jimny được hãng xe Nhật Bản phân phối tại Việt Nam theo diện nhập khẩu từ Nhật Bản. Mẫu xe này có giá bán 789 - 799 triệu đồng. Sau 8 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán mẫu xe này tại Việt Nam đạt 183 xe Ảnh: B.H

7. Isuzu mu-X: 23 xe

Isuzu mu-X cũng là một trong những cái tên quen thuộc trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam những năm gần đây. Dù đã có bản cải tiến với một số thay đổi về diện mạo, tính năng nhưng doanh số bán Isuzu mu-X trong tháng 8.2025 chỉ đạt 23 xe, tăng 7 xe so với tháng trước đó. Nổi tiếng về sự bền bỉ, chắc chắn… tuy nhiên những hạn chế về chính sách bán hàng, quảng bá sản phẩm của Isuzu Việt Nam khiến doanh số bán Isuzu mu-X khá "èo uột" và không thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Isuzu mu-X hiện có 5 phiên bản, giá bán từ 928 triệu đồng đến 1,269 tỉ đồng Ảnh: Đ.T

8. Toyota Innova: 28 xe

Khác với Innova Cross đang ngày càng tạo được sức hút, doanh số bán Toyota Innova liên tục sụt giảm. Tháng 8 vừa qua, chỉ có 28 xe Toyota Innova được giao đến tay khách hàng Việt Nam, giảm 10 xe so với tháng 7.2025. Thiết kế cục mịch cùng với việc chậm thay đổi khiến Toyota Innova không còn tạo được sức hút như trước đây. Hiện tại, Toyota Việt Nam (TMV) đã ngừng phân phối Toyota Innova. Sau 8 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán Toyota Innova đạt 260 xe Ảnh: T.M.V

9. Isuzu D-Max: 37 xe

Cùng với mu-X, Isuzu D-Max cũng góp mặt trong danh sách này. Mẫu xe bán tải của Isuzu đạt doanh số bán 37 xe trong tháng 8.2025, giảm 5 xe so với tháng trước đó. Isuzu D-Max nhập khẩu từ Thái Lan nổi tiếng về độ bền bỉ, ổn định… tuy nhiên tương tự mu-X, những hạn chế về chính sách bán hàng, quảng bá sản phẩm của Isuzu Việt Nam khiến doanh số bán D-Max kém xa các đối thủ Ảnh: B.H





10. Toyota Alphard: 38 xe

Doanh số Toyota Alphard được cải thiện đáng kể với 38 xe bán ra trong tháng 8.2025, tăng 16 xe so với tháng 7.2025. Dù vậy, kết quả này vẫn chưa thể giúp Toyota Alphard thoát khỏi danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam. Cộng dồn 8 tháng đã qua, tổng doanh số bán mẫu xe này đạt 174 xe. Toyota Alphard bước sang thế hệ mới vào năm ngoái với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ và có cả phiên bản hybrid. Tuy nhiên, giá bán lên đến hơn 4 tỉ đồng khiến Toyota Alphard khó tiếp cận khách hàng Ảnh: T.M.V



