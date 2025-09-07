Loạt xe Hàn Quốc giảm giá, nhiều mẫu thấp kỷ lục

Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 9.2025 với nhiều dự báo không khả quan. Bởi bên cạnh sức mua vốn đã sụt giảm từ những tháng trước đó, nửa đầu tháng 9 còn trùng với tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) - thời điểm người Việt thường hạn chế mua sắm các tài sản có giá trị cao như nhà đất, ô tô…

Trong bối cảnh đó, để duy trì sức cạnh tranh, nhiều thương hiệu ô tô tiếp tục áp dụng các chính sách kích cầu mạnh tay. Trong đó, có nhóm xe Hàn Quốc.

Hyundai, KIA đồng loạt giảm giá

Hyundai Thành Công ngay từ đầu tháng đã triển khai chương trình giảm giá, áp dụng đồng loạt trên hầu hết danh mục sản phẩm ô tô du lịch. Cụ thể, ngoại trừ những mẫu xe vốn có doanh số không cao như Grand i10, Venue, Custin hay IONIQ 5; nhóm xe còn lại đều được hãng và hệ thống đại lý giảm tiền mặt.

Hyundai đồng loạt áp dụng giảm giá cho nhiều mẫu xe trong tháng 9.2025 ẢNH: NGUYỄN DUY

Mặc dù vậy, hãng không công bố mức giảm cụ thể cho từng phiên bản xe. Thay vào đó chỉ cung cấp thông tin mức giảm cao nhất của mỗi mẫu. Trong đó, Hyundai Accent và Stargazer có mức giảm tối đa 40 triệu đồng. Creta giảm tối đa 50 triệu đồng, Tucson tối đa 55 triệu đồng và Santa Fe được giảm tới 125 triệu đồng. Riêng mẫu SUV đầu bảng Hyundai Palisade có mức khuyến mãi cao nhất, lên tới 200 triệu đồng.

Thực tế, ngoài chính sách chung triển khai từ hãng, tại nhiều đại lý Hyundai, nhân viên bán hàng còn chào mời khách với mức giảm giá "sâu" hơn nhiều. Đặc biệt với những mẫu xe đang ghi nhận doanh số không như kỳ vọng hoặc vẫn còn nhiều hàng tồn kho. Ví dụ, Hyundai Santa Fe tại một số đại lý tại khu vực phía bắc đang giảm giá đến gần 200 triệu đồng với những xe VIN 2024 và 100% lệ phí trước bạ (tương đương hơn 160 triệu đồng cho phiên bản cao nhất) với các xe mới. Hoặc Hyundai Palisade giá bán thực tế giảm đến 240 triệu đồng so với niêm yết.

THACO AUTO cũng triển khai nhiều chương trình giảm giá kích cầu cho nhiều mẫu sedan và SUV ẢNH: THACO AUTO

Không mạnh tay như Hyundai Thành Công nhưng THACO AUTO cũng áp dụng nhiều ưu đãi giá cho các dòng xe KIA trong tháng 9.2025. Trong đó, KIA K5 là mẫu xe có mức ưu đãi cao nhất, lên đến 90 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ. KIA K3 giảm 50 triệu cho phiên bản 1.6 Turbo; KIA Soluto ưu đãi từ 5 - 27 triệu đồng.

Ở nhóm xe SUV, crossover, khách mua KIA Seltos được nhận mức ưu đãi 50 triệu đồng. KIA Sonet và KIA Carens cùng ưu đãi 35 triệu đồng (tương đương hơn 50% lệ phí trước bạ). Riêng bộ 3 xe gia đình phân khúc cao gồm Carnival, Sorento và Sportage, mức ưu đãi dao động từ 10 - 65 triệu đồng (tùy mẫu và phiên bản).

Xe Hàn Quốc đang mất sức hút tại Việt Nam

Thực tế, việc Hyundai và KIA áp dụng chính sách ưu đãi, giảm giá mạnh tay cho nhiều dòng xe trong tháng 9 không phải điều quá bất ngờ. Bởi trước đó, hai thương hiệu ô tô Hàn Quốc cũng đã triển khai các chương trình kích cầu bằng giá và gần như xuyên suốt từ đầu năm. Đây là động thái nhằm duy trì sức cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh xe Hàn Quốc đang mất dần sức hút tại Việt Nam.

Việc các thương hiệu xe Hàn Quốc liên tục áp dụng các chính sách ưu đãi, giảm giá nhằm duy trì sức hút trong bối cảnh thị trường Việt ngày càng cạnh tranh khốc liệt ẢNH: NGUYỄN DUY

Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công cho thấy, tổng lượng tiêu thụ xe của Hyundai và KIA trong khoảng 3 năm trở lại đây liên tục giảm sút. Nếu như vào năm 2022 - thời điểm thị trường ô tô Việt Nam lập đỉnh doanh số, lượng tiêu thụ xe Hàn Quốc (gồm KIA, Hyundai) đạt 142.311 xe, sang năm 2023 con số tương ứng chỉ còn 108.224 xe. Đến năm 2024, khi thị trường ô tô bắt đầu tìm lại nhịp tăng trưởng, doanh số xe Hàn vẫn giảm, chỉ đạt 101.738 xe.

Kết thúc 7 tháng đầu năm nay, các mẫu xe đến từ Hàn Quốc cũng không thể tìm lại đà hồi phục. Tính riêng nhóm xe du lịch, doanh số lũy kế của Hyundai chỉ đạt khoảng 20.000 xe, giảm gần 3.000 xe so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, KIA thậm chí còn thấp hơn, chỉ đạt hơn 14.400 xe sau 7 tháng; giảm hơn 2.200 xe.

Doanh số xe du lịch Hyundai và KIA tại Việt Nam những năm gần đây liên tục giảm ẢNH: THACO AUTO

Theo một chuyên gia trong ngành, cùng với sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng, có thể thấy thị trường ô tô Việt Nam khoảng 2 năm trở lại đây xuất hiện rất nhiều thương hiệu mới, đặc biệt là ô tô Trung Quốc vốn có giá bán tương đối thấp. Bên cạnh đó, tốc độ phát triển nhanh của những thương hiệu ô tô điện như VinFast khiến thị trường ngày càng cạnh tranh, thị phần chia cắt nhỏ, qua đó ảnh hưởng đến doanh số bán của các hãng xe Hàn Quốc.