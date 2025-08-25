Thương hiệu ô tô làm khách hàng hài lòng nhất: Xe Nhật Bản chiếm ưu thế

Theo nghiên cứu mới nhất từ Chỉ số hài lòng của khách hàng Mỹ (American Customer Satisfaction Index - ACSI), người Mỹ đang hài lòng hơn khi trải nghiệm mua hàng, làm dịch vụ của các thương hiệu xe Nhật Bản hơn xe Mỹ, xe Hàn. Kết quả được ACSI công bố mới đây cho thấy, chỉ số làm khách hàng hài lòng của các thương hiệu ô tô phổ thông vẫn ở mức 79 điểm, trong khi xe sang giảm một điểm so với năm ngoái từ 81 điểm xuống còn 80 điểm. Các thương hiệu ô tô Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế ở khía cạnh làm hài lòng khách hàng.

Ô tô Nhật Bản chiếm ưu thế ở khía cạnh làm hài lòng khách hàng Ảnh: B.H

Ở phân khúc các thương hiệu ô tô phổ thông, Subaru đã vượt qua Mazda, Toyota để chiếm vị trí dẫn đầu với 85 điểm, tăng 2 điểm so với cùng kỳ năm ngoái. Mazda và Toyota nắm giữ hai vị trí tiếp theo khi có cùng 82 điểm. Trong khi Buick, GMC và Honda đều đạt 81 điểm.

Tập đoàn Stellantis đang cho thấy sự chật vật trong việc làm hài lòng khách hàng khi các thương hiệu thành viên như Chrysler, Dodge, Jeep và Ram đều tụt hạng và xếp ở những vị trí cuối bảng. Trong đó, Chrysler và Ram chỉ đạt 69 điểm và chia nhau hai vị trí "đội sổ".

Đáng chú ý, so với năm ngoái mức độ hài lòng của người mua, sử dụng ô tô liên quan hầu hết đến các chỉ số về trải nghiệm khách hàng đều không thay đổi. Hiệu suất lái xe vẫn ở mức cao, tiếp theo là độ tin cậy, chất lượng ứng dụng di động và an toàn, mỗi chỉ số đều đạt 83 điểm. An toàn là một trong ba điểm số giảm 1%, cùng với ngoại thất ở mức 82 điểm và công nghệ ở mức 79 điểm.

Ở phân khúc ô tô phổ thông, Subaru đã vượt qua Mazda, Toyota để chiếm vị trí dẫn đầu Ảnh: ACSI

Nghiên cứu mới nhất của ACSI cũng cho thấy hai hạng mục mới gồm giá trị bán lại, đổi xe dự kiến trong tương lai hay quãng đường di chuyển khi sạc đầy hoặc đổ đầy bình xăng đều không được nhiều khách hàng hài lòng, đặc biệt đối với xe điện.

Ở phân khúc ô tô hạng sang, Lexus là thương hiệu đứng đầu với 87 điểm. Tiếp theo Mercedes (82 điểm). Cadillac và Tesla nắm giữ hai vị trí tiếp theo khi cùng đạt được 81điểm. BMW xếp cuối bảng với 75 điểm, giảm 4 điểm so với năm 2024.

Theo ACSI, khách hàng mua xe sang không hài lòng ở nhiều yếu tố, bao gồm hiệu suất vận hành, ngoại thất, nội thất và công nghệ. Độ an toàn và độ tin cậy cũng giảm sút.

Xét theo hệ thống truyền động, người dùng ít hài lòng hơn với xe hybrid và xe điện Ảnh: ACSI

Ngoài sự phân chia giữa ô tô phổ thông và xe hạng sang, nếu xét theo hệ thống truyền động người dùng ít hài lòng hơn với xe hybrid và xe điện. Chỉ số hài lòng của người Mỹ với xe hybrid chỉ đạt 80 điểm, giảm 2 điểm so với năm ngoái, trong khi xe điện giảm 4 điểm, xuống còn 73 điểm. Điều này trái ngược với các mẫu xe chạy bằng xăng, vốn giữ nguyên chỉ số hài lòng ở mức 80 điểm.

Nghiên cứu ACSI thực hiện năm 2025 dựa trên cơ sở khảo sát 9.949 người dùng ô tô mới. Khách hàng được chọn ngẫu nhiên và liên hệ qua email trong khoảng thời gian từ tháng 7.2024 đến 6.2025.