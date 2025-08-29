VinFast bàn giao lô xe chống đạn phục vụ đại lễ 80 năm Quốc khánh

Được truyền cảm hứng từ huyền tích "con Lạc cháu Hồng" nguồn cội dân tộc, Lạc Hồng 900 LX là biểu trưng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của người Việt trong kỷ nguyên mới. Lô xe Lạc Hồng 900 LX đầu tiên được VinFast bàn giao cho Bộ Ngoại giao gồm 2 xe chống đạn và 10 xe tiêu chuẩn. Điểm chung của cả hai phiên bản là sự sang trọng nổi bật với chiều dài trục cơ sở lên tới 3.349 mm. Các chi tiết ngoại thất được thiết kế ấn tượng nhằm tôn vinh mạnh mẽ nguồn cội và văn hóa truyền thống VN như: logo mạ vàng biểu trưng cho cánh chim Lạc, mặt ca-lăng gợi nhắc hình ảnh trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre VN…

Riêng phiên bản chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada), hãng chuyên bọc thép xe hàng đầu thế giới. Xe đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt tại trung tâm Beschussamt Ulm (Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe. Với tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe nguyên thủ - VPAM VR7, Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51.

Toàn bộ chi tiết mạ vàng trong và ngoài xe đều được làm hoàn toàn thủ công, với sự tài khéo, tinh tế và tỉ mỉ đến từng chi tiết ẢNH: V.F

Ngoài những trang bị an toàn cao cấp cùng lốp run-flat có khả năng di chuyển 80 - 100 km kể từ khi lốp bị xịt, xe có thể được lắp thêm những thiết bị chuyên dụng như hệ thống ô xy hỗ trợ cấp dưỡng khí, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo, còi hú… tùy yêu cầu và mục đích sử dụng. Ngoài ra, Lạc Hồng 900 LX sở hữu không gian xa xỉ và tiện nghi bậc nhất với hàng ghế nguyên thủ siêu rộng, bệ tì chân đẳng cấp, vách ngăn khoang lái bằng kính cách âm và rèm chỉnh điện, điện đàm hiện đại trao đổi giữa khoang trước và sau.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, chia sẻ: "Sau 8 năm bước chân vào lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ô tô, VinFast tự hào trở thành thương hiệu tiên phong mang đẳng cấp, trí tuệ, công nghệ VN ra thế giới, được khách hàng tại nhiều quốc gia tin tưởng, đón nhận. Giờ đây, với dòng sản phẩm đẳng cấp Lạc Hồng 900 LX, VinFast tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò của một thương hiệu quốc gia, góp phần nâng tầm vị thế đất nước trong mắt bạn bè quốc tế".