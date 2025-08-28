Lạc Hồng 900 LX khác gì so với VinFast VF 9?

VinFast vừa chính thức bàn giao lô xe Lạc Hồng 900 LX cho Bộ Ngoại giao để phục vụ các nguyên thủ tại đại lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025). Lô xe đặc biệt này gồm 10 chiếc Lạc Hồng 900 LX bản tiêu chuẩn và 2 chiếc thuộc phiên bản chống đạn, đạt tiêu chuẩn VPAM VR7.

Lạc Hồng 900 LX được sản xuất phục vụ đại lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025) ẢNH: VINFAST

Nhìn sơ bộ, ngoại hình Lạc Hồng 900 LX khá giống mẫu SUV thuần điện VinFast VF 9. Tuy nhiên, những chiếc xe đặc biệt bàn giao cho Bộ Ngoại giao đã được chỉnh sửa thiết kế, trang bị và tiện nghi để tô đậm tinh hoa, bản sắc dân tộc.

Dưới đây là một số điểm khác biệt trên xe Lạc Hồng 900 LX so với VinFast VF 9:

Kích thước lớn hơn

VinFast VF 9 định vị phân khúc SUV hạng E, kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 5.119 x 2.004 x 1.696 (mm) và chiều dài cơ sở đạt 3.149 mm. Xét trong dải sản phẩm phổ thông hiện có của VinFast, VF9 có kích thước lớn nhất.

Kích thước tổng thể và chiều dài trục cơ sở Lạc Hồng 900 LX lớn hơn VinFast VF 9

ẢNH: VINFAST

Được phát triển với nhiệm vụ đặc biệt, Lạc Hồng 900 LX có chiều dài lớn hơn 223 mm, rộng hơn 61 mm nhưng thấp hơn 9 mm so với VinFast VF 9. Quan trọng hơn, chiều dài trục cơ sở của Lạc Hồng 900 LX lên tới 3.349 mm, dài hơn 200 mm so với VinFast VF 9, giúp không gian bên trong rộng thoáng hơn rất nhiều.

Xét về kích thước, Lạc Hồng 900 LX có thể so sánh với các mẫu SUV cỡ lớn như Lincoln Navigator L Black Label, Cadillac Escalade ESV...

Nhiều chi tiết mạ vàng, ốp gỗ Golden Nanmu

"Nam mộc vàng" hay "gỗ quý hơn vàng"... đều là những cái tên dành cho loại gỗ Golden Nanmu (Nanmu vàng) được ốp trên Lạc Hồng 900 LX. Giải mã về độ quý hiếm, loại gỗ này thuộc nhóm thực vật Long não, sinh trưởng chậm và chỉ xuất hiện ở một số cánh rừng già của Việt Nam, Trung Quốc.

So với các loại gỗ thông thường trang trí trên các dòng xe sang khác, Nanmu vàng có tông màu vàng ánh kim, vân mịn và mùi hương nhẹ nhàng, tinh tế. Đặc biệt, loại gỗ này có khả năng chống mối mọt, ít cong vênh theo thời gian.

Nhiều chi tiết bên trong Lạc Hồng 900 LX mạ vàng, ốp gỗ

ẢNH: VINFAST

Gỗ Nanmu vàng hiện diện ở rất nhiều vị trí trong nội thất Lạc Hồng 900 LX, từ bảng táp-lô, bệ tỳ tay trung tâm trước/sau cho đến ốp cửa và ốp ngăn cách giữa hai hàng ghế trước/sau.

Ngoài ra, Lạc Hồng 900 LX còn có nhiều chi tiết mạ vàng thủ công như logo Lạc Hồng, tay nắm cửa, logo trên bánh xe, viền trang trí nội vô-lăng, nút bấm chỉnh ghế và nút bấm vật lý điều khiển chức năng...

Hàng ghế sau ngăn cách với hàng ghế trước

Được phát triển nhằm mục đích phục vụ các nguyên thủ quốc tế, Lạc Hồng 900 LX không chỉ kéo dài trục cơ sở để mở rộng không gian cho hàng ghế VIP phía sau, mà còn chú trọng đến sự riêng tư với vách ngăn tách biệt giữa hai hàng ghế.

Hàng ghế trước và sau được ngăn cách bởi vách ngăn trên Lạc Hồng 900 LX ẢNH: VINFAST

Thiết kế này mang lại sự thoải mái, riêng tư cho người ngồi hàng ghế sau, đồng thời vẫn duy trì sự kết nối nhờ lớp kính có thể tùy chỉnh nâng hạ, cho phép giao tiếp thuận tiện giữa khoang trước và khoang sau khi cần thiết.

Chống đạn

Trong số 12 chiếc Lạc Hồng 900 LX bàn giao cho Bộ Ngoại giao có 2 chiếc được thiết kế đặc biệt với khả năng chống đạn, mìn... theo tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe nguyên thủ - VPAM VR 7.

Theo đó, hai chiếc Lạc Hồng 900 LX đặc biệt này được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn bên trong. Toàn bộ công đoạn được thực hiện bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing - đơn vị chuyên bọc thép cho các dòng xe hàng đầu thế giới hiện nay.

Được biết, Lạc Hồng 900 LX bản chống đạn đã được thử nghiệm tại Đức với 440 phát bắn vào nhiều vị trí trên toàn thân xe, 11 lần chịu nổ mìn từ dưới gầm, trên nóc xe. Theo công bố, mẫu xe này có thể chống lại các loại súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51.







