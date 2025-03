Sedan hạng B dưới 600 triệu: Toyota Vios bán chạy nhất, Honda City vượt Hyundai Accent

Chính sách ưu đãi, giảm giá của nhà sản xuất, phân phối giúp lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam tìm lại nhịp tăng trưởng. Trong đó, các vị trí dẫn đầu có sự xáo trộn với ưu thế doanh số tạm nghiêng về phía các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản, đang lắp ráp tại Việt Nam như Honda City, Toyota Vios.

Các vị trí dẫn đầu có sự xáo trộn với ưu thế doanh số tạm nghiêng về phía các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản, đang lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: B.H

Hàng loạt mẫu mã giảm giá bán, doanh số sedan hạng B tăng trưởng hơn 15%

Như Thanh Niên đã phản ánh trong những bài viết trước đây, kể từ khi thị trường ô tô Việt Nam khởi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, cuộc đua giảm giá tiếp tục diễn ra rầm rộ với sự tham gia của hầu hết các thương hiệu. Trong đó, sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng là một trong những phân khúc chứng kiến "màn so găng" giảm giá hấp dẫn nhất.

Hầu hết các mẫu mã từ xe lắp ráp trong nước như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent hay KIA Soluto cho đến xe nhập khẩu như Mitsubishi Attrage, Mazda2… đều được các nhà sản xuất phân phối áp dụng mức ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm hàng chục triệu đồng. Thậm chí, các mẫu mã còn tồn kho xe sản xuất năm 2024 như Honda City, Hyundai Accent, Mitsubishi Attrage… còn có thêm nhiều ưu đãi, qùa tặng khác để thu hút khách hàng.

Tháng 2.2025 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng đạt 2.343 xe, tăng 363 xe tương đương 15,5% so với tháng 1.2025. Ảnh: T.Y

Chính vì vậy, ngay trong tháng 2.2025 - một trong những thời điểm trầm lắng nhất trong năm của thị trường ô tô Việt Nam, doanh số bán ô tô sedan hạng B vẫn tăng trưởng. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam công bố, trong tháng 2.2025 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng đạt 2.343 xe, tăng 363 xe tương đương 15,5% so với tháng 1.2025, và tăng tới 832 xe tương đương 35,5% so với tháng 2.2024. Kết quả này chưa tính doanh số bán hàng của mẫu Nissan Almera do nhà phân phối mẫu xe này không công bố.

Như vậy, sau hai tháng liên tiếp sụt giảm nếu tính từ năm ngoái đến nay, phân khúc sedan hạng B đã tìm lại được nhịp tăng trưởng. Thậm chí, bộ ba Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent tiếp tục góp mặt trong top 10 ô tô động cơ xăng, dầu hút khách nhất Việt Nam tháng 2.2025, cho thấy dòng xe này vẫn còn sức hút với khách hàng Việt Nam bối cảnh dòng sedan nói chung đang mất dần sức hút.

Doanh số phân khúc sedan hạng B năm 2024

Toyota Vios lấy lại ngôi đầu, Hyundai Accent tiếp tục "lún sâu"

Trong số 7 mẫu sedan hạng B đang phân phối tại Việt Nam, ngoại trừ Nissan Almera không được công bố số liệu bán hàng cũng như Hyundai Accent, Mitsubishi Attrage sụt giảm doanh số; các mẫu mã còn lại vẫn giữ đà tăng trưởng dương so với tháng đầu năm 2025.

Lượng xe Hyundai Accent bán ra tại Việt Nam trong tháng 2.2025 chỉ đạt 455 xe, giảm 75 xe so với tháng 1.2025. Ảnh: B.H

Trong đó, Toyota Vios với mức tăng trưởng cao nhất phân khúc (tăng 264 xe so với tháng 1.2024) đã vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu với tổng cộng 754 xe bán ra trong tháng 2.2025. Chính sách giảm giá từ nhà sản xuất cũng như các đại lý phân phối chính là động lực giúp doanh số Vios tăng trưởng.

Bước tăng tốc của Toyota Vios gián tiếp đẩy Honda City xuống vị trí thứ hai, khi mẫu sedan hạng B của Honda cũng tăng trưởng nhưng chỉ đạt 743 xe bán. Dù vậy, kết quả này cũng đủ để Honda City tiếp tục nới rộng cách biệt doanh số với Hyundai Accent. Cũng được các đại lý phân phối giảm giá bán, thậm chí các xe Accent đời 2024 còn được nhà sản xuất giảm giá lên tới 45 triệu đồng, tuy nhiên lượng xe Hyundai Accent bán ra tại Việt Nam trong tháng 2.2025 chỉ đạt 455 xe, giảm 75 xe so với tháng 1.2025. Các vị trí còn lại không có sự thay đổi khi lần lượt thuộc về Mazda2 (đạt 319 xe) và KIA Soluto (đạt 25 xe).

Doanh số bán ô tô sedan hạng B tại Việt Nam tháng 2.2025. Nguồn: VAMA, VinFast

Cộng dồn hai tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 4.323 xe, tăng 195 xe, tương đương 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.