3 mẫu SUV, crossover đáng chú ý tung ra thị trường Việt Nam đầu năm 2025

Bên cạnh giải pháp giảm giá, tăng ưu đãi; để duy trì cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam rơi vào giai đoạn ảm đạm nhất (sau Tết Nguyên đán), nhiều hãng xe cũng đang nỗ lực chạy đua trình làng xe mới, nhằm thu hút khách mua.

Đáng chú ý, nhìn vào danh sách ô tô mới mở bán, không khó để nhận thấy mục tiêu nhắm đến của hầu hết nhà sản xuất là các phân khúc xe đa dụng (SUV, crossover). Bởi, cả 3 mẫu ô tô trình làng khách Việt giai đoạn sau Tết Nguyên đán đều là những mẫu xe đa dụng gầm cao.

Thị trường ô tô Việt Nam 2024: Đột phá từ thương hiệu Việt

Peugeot 2008 2025

Sau gần 2 năm tung ra thị trường thế giới, bản nâng cấp thuộc thế hệ thứ 2 của Peugeot 2008 chính thức được đơn vị phân phối Trường Hải (THACO AUTO) trình làng Việt Nam.

Peugeot 2008 mới trình làng Việt Nam thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời, chủ yếu tinh chỉnh về diện mạo và bổ sung trang bị tiện nghi Ảnh: Đình Tuyên

Do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời nên so với bản cũ, Peugeot 2008 mới nhìn chung không có nhiều thay đổi mang tính đột phá. Mẫu SUV đô thị thương hiệu Pháp chỉ được tinh chỉnh nhẹ ở diện mạo với lưới tản nhiệt đính kèm logo nhận diện thương hiệu mới, cùng với đó là khoang ca-bin được bổ sung một số tính năng tiện ích, công nghệ an toàn nhằm tăng sức cạnh tranh.

Peugeot 2008 mới vẫn sử dụng động cơ 1.2 lít Turbo Puretech, có công suất 133 mã lực tại 4.000 - 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 230 Nm tại 1.750 - 3.500 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp.

“Sư tử Pháp” là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu SUV, Crossover đô thị khác biệt ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tại Việt Nam, Peugeot 2008 mới bán ra với 2 phiên bản, gồm Premium giá 829 triệu đồng và GT giá 899 triệu đồng. Mức giá này cao hơn mặt bằng giá bán các mẫu xe cùng phân khúc. Tuy vậy Peugeot định vị thương hiệu "lưng chừng" tại Việt Nam, nằm giữa nhóm xe sang và phổ thông tương tự Volkswagen và Skoda. Điều này cũng ít nhiều giúp xe Pháp trở nên khác biệt, phù hợp với nhóm khách hàng cá tính.

Skoda Kodiaq thế hệ mới

'Nhá hàng' khách hàng lần đầu tại Triển lãm ô tô và xe máy Việt Nam 2024 - Vietnam Motor Show 2024, đến đầu tháng 3.2025, Skoda Kodiaq thế hệ mới chính thức nhận đặt cọc. Tại Việt Nam, mẫu Crossover 7 chỗ này có hai phiên bản, gồm Premium giá 1,45 tỉ đồng và Sportline giá 1,48 tỉ đồng; phân phối theo diện nhập khẩu chính hãng từ Cộng hòa Czech.

So với thế hệ cũ, Skoda Kodiaq 2025 nhìn chung vẫn giữ lại nhiều đặc trưng nhận diện trong thiết kế như tạo hình thể thao, khỏe khoắn và có phần nam tính. Tuy nhiên, để tạo sự khác biệt, hãng xe châu Âu tinh chỉnh nhiều chi tiết giúp xe hiện đại hơn, đồng thời bắt kịp xu hướng.

Mẫu SUV đến từ Cộng hòa Czech được đánh giá cao ở khả năng vận hành và bền bỉ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bên trong ca-bin, không gian nội thất trên Kodiaq thế hệ mới được "tút" lại theo phong cách tối giản, nhưng trẻ trung và sang trọng hơn. Trong đó, điểm nhấn nằm ở khu vực trung tâm bảng táp-lô với trang bị 2 màn hình cỡ lớn; gồm màn hình kỹ thuật 10 inch sau vô-lăng và màn hình giải trí 13 inch trung tâm, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Ở khả năng vận hành, Kodiaq thế hệ mới sử dụng động cơ xăng tăng áp TSI, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 190 mã lực, mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Động cơ này đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép ướt (7DCT) cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.





Geely Coolray

Một mẫu SUV, Crossover khác cũng xác nhận sẽ bán chính thức tại Việt Nam từ tháng 3.2025 là Geely Coolray. Mẫu xe định vị ở phân khúc B-SUV, cạnh tranh với nhóm xe Nhật Bản - Hàn Quốc như Toyota Yaris Cross, KIA Seltos, Hyundai Creta,… Tuy nhiên, phía Tasco Auto (nhà phân phối Geely, Lynk&Co tại Việt Nam) cho biết, giá bán của Coolray sẽ "mềm" hơn nhóm đối thủ kể trên, dao động trong khoảng 530 - 620 triệu đồng. Mức giá này gần như tương đương MG ZS.

Geely Coolray là mẫu xe hoàn toàn mới góp mặt ở phân khúc SUV đô thị ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tương tự các mẫu SUV đô thị đang phân phối tại thị trường Việt Nam, Geely Coolray có kích thước nhỏ gọn; dài, rộng, cao lần lượt 4.330 x 1.800 x 1.609 (mm), cùng chiều dài cơ sở 2.600 mm. Mẫu xe Trung Quốc cũng nổi bật với thiết kế trẻ trung và thể thao; cùng trang bị tiện ích, công nghệ hiện đại.

Coolray tại Việt Nam trang bị động cơ dung tích 1.5 lít tăng áp, có công suất 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Động cơ này kết hợp hộp số 7 cấp DCT.

Mẫu xe Trung Quốc sở hữu thiết kế cá tính cùng giá bán dễ tiếp cận so với mặt bằng phân khúc ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Nhìn chung, việc các hãng xe đang "dồn lực" vào các phân khúc xe đa dụng (SUV, crossover) cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi trên thực tế, nhóm xe này đang ngày càng thể hiện rõ ưu thế thế so với những phân khúc khác như sedan, hatchback... Đặc biệt tại thị trường Việt Nam (vốn dĩ đa dạng địa hình và cơ sở hạ tầng giao thông chưa thực sự thuận lợi), sự linh hoạt vốn có càng giúp những mẫu xe đa dụng dễ dàng năm "thế thượng phong".