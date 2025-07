Người Việt mua xe SUV, crossover nào nhiều nhất nửa đầu năm 2025?

Nửa đầu năm 2025 nhìn chung vẫn là giai đoạn mà hầu hết thương hiệu, nhà phân phối ô tô tại thị trường Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do áp lực dư thừa nguồn cung, cùng tâm lý hạn chế mua sắm của người dân. Tuy nhiên, xét riêng về kết quả kinh doanh, đây lại là giai đoạn khởi sắc, khi những nỗ lực kích cầu của hãng và đại lý đã giúp lượng xe bán ra ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Cụ thể, số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, khép lại nửa đầu năm 2025, tổng lượng ô tô bán ra của các thành viên VAMA đạt 163.021 xe, tăng 28.137 xe tương đương 21% so với cùng kỳ năm 2024. Nếu tính cả doanh số của Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối ra thị trường cũng như ô tô điện VinFast; người Việt đã mua sắm tổng cộng 254.794 xe ô tô các loại. Con số này tăng hơn 95.000 xe so với 6 tháng đầu năm 2024.

Các dòng xe SUV, crossover vẫn được số đông người dùng ô tô Việt ưa chuộng trong nửa đầu năm 2024 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đáng chú ý, ứng với xu hướng tiêu dùng những năm gần đây, phần lớn ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 tiếp tục thuộc các dòng ô tô gầm cao. Đặc biệt là các nhóm xe đa dụng như SUV, crossover (đóng góp đến gần 65.000 xe, chưa tính số liệu của VinFast), với nhiều mẫu mã nằm trong top xe bán chạy nhất thị trường.

Mazda CX-5: 7.384 xe

Tương tự các năm gần đây, Mazda CX-5 vẫn là mẫu xe được nhiều người Việt lựa chọn nhất khi tìm mua xe đa dụng (SUV, crossover). Khép lại 6 tháng đầu năm 2025, mẫu xe Nhật Bản vẫn duy trì sức hút khi đạt doanh số cộng dồn 7.384 xe. Kết quả này cao hơn khoảng 2.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp thị trường ô tô trong nước giai đoạn vừa qua đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Mazda CX-5 tiếp tục là mẫu xe đa dụng hút khách nhất thị trường Việt ẢNH: THACO AUTO

Thực tế, kết quả bán hàng tích cực của Mazda CX-5 chủ yếu đến từ hàng loạt chương trình ưu đãi giá được THACO AUTO cùng hệ thống đại lý Mazda liên tục áp dụng từ đầu năm. Trong đó có nhiều thời điểm, mức giá đến tay người dùng của CX-5 chỉ ở mức dưới 700 triệu đồng cho phiên bản thấp nhất.

Ford Territory: 5.630 xe

Không đạt doanh số cao như Mazda CX-5, tuy nhiên Ford Territory cũng là một trong những mẫu SUV, crossover bán chạy nhất tại Việt Nam trong giai đoạn nửa đầu năm 2025. Số liệu từ VAMA cho thấy, 6 tháng vừa qua, mẫu xe Mỹ bán ra tổng cộng 5.630 xe, tức trung bình mỗi tháng khoảng 900 xe.

Những chương trình giảm giá mạnh tay từ các đại lý giúp doanh số Ford Territory duy trì ở mức gần 1.000 xe/tháng ẢNH: FORD VIỆT NAM

Ford Territory cũng là cái tên gây chú ý khi cùng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Mazda CX-5 tạo nên cuộc đua "sát ván" về giá. Không ít thời điểm, giá thực tế của mẫu xe này chỉ quanh mốc 670 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với CX-5 và tiệm cận giá của nhiều phiên bản SUV đô thị (B-SUV).

Toyota Yaris Cross: 5.420 xe

Toyota Yaris Cross cũng là một trong những mẫu SUV, crossover được ưa chuộng nhất tại Việt Nam trong giai đoạn nửa đầu năm 2025, với hơn 5.400 xe đến tay người dùng. Doanh số này chỉ kém Ford Territory khoảng 200 xe.

So với các mẫu mã cùng phân khúc SUV đô thị, Yaris Cross sở hữu lợi thế lớn nhờ giá trị thương hiệu cùng thiết kế trẻ trung, nhỏ gọn. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Toyota Việt Nam liên tục áp dụng các chính sách khuyến mãi thông qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ. Điều này giúp mẫu xe Nhật dễ dàng tiếp cận khách hàng hơn.

Toyota Yaris Cross cũng là mẫu SUV, Crossover được nhiều khách Việt ưa chuộng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Hiện tại, Toyota Yaris Cross bán tại Việt Nam theo diện nhập khẩu từ Thái Lan, với 2 phiên bản có giá từ 650 - 765 triệu đồng. Đáng chú ý, mẫu xe này là một trong số ít mẫu xe trong phân khúc có tùy chọn phiên bản sử dụng động cơ lai xăng - điện (hybrid), đang là xu hướng mới được nhóm khách hàng trẻ ưa chuộng.

Ford Everest: 5.134 xe

Định vị ở nhóm SUV 7 chỗ có tầm giá trên dưới 1 tỉ đồng với tệp khách hàng hẹp hơn; tuy nhiên nhờ thế hệ mới có thiết kế bắt mắt cùng trang bị công nghệ vượt trội, Ford Everest cũng là một trong những mẫu xe gầm cao đa dụng được đông đảo người dùng lựa chọn trong giai đoạn đầu năm 2025. Số liệu từ báo cáo bán hàng của VAMA cho thấy, kết thúc 6 tháng gần nhất, mẫu SUV Mỹ bán ra tổng cộng 5.134 xe, tăng đến gần 1.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá bán trên 1 tỉ đồng, tuy nhiên Ford Everest vẫn đều đặn bán ra gần 900 xe mỗi tháng ẢNH: NGUYỄN DUY

Tại Việt nam, Ford Everest hiện được phân phối theo diện xe nhập khẩu từ Thái Lan, với 6 phiên bản. Giá bán dao động từ 1,099 - 1,552 tỉ đồng. Mẫu xe này không có nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp, bởi nhóm SUV 7 chỗ tại Việt Nam hiện chỉ còn khoảng 4 mẫu mã góp mặt. Ngoài Ford Everest, 3 cái tên còn lại gồm Toyota Fortuner, Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport; đều có doanh số không cao.

Mitsubishi Xforce: 4.575 xe

Một mẫu SUV/crossover khác cũng ghi nhận doanh số cao trong nửa đầu năm 2025 là Mitsubishi Xforce, với tổng cộng 4.575 xe đến tay khách hàng. Tức trung bình mỗi tháng đều đặn đạt hơn 700 xe.

Không còn duy trì "phong độ" cao như giai đoạn cuối năm ngoái, tuy nhiên Mitsub ishi Xforce vẫn là mẫu B-SUV ăn khách tại Việt Nam ẢNH ĐÌNH TUYÊN

Thực tế, nếu so với mặt bằng chung tại thị trường ô tô Việt Nam, kết quả trên có thể xem là con số ấn tượng. Tuy nhiên, nếu so với chính Xforce trong giai đoạn cuối năm 2024, lượng xe bán ra trong 6 tháng đầu năm 2025 của mẫu xe Nhật đã sụt giảm đáng kể. Bên cạnh việc gián đoạn nguồn cung, việc nhiều mẫu mã cạnh tranh liên tục "đạp giá" cũng là nguyên nhân khiến Mitsubishi Xforce có phần hụt hơi trong cuộc đua doanh số.

Tại Việt Nam, mẫu SUV đô thị này đang được Mitsubishi phân phối theo diện xe nhập khẩu từ Indonesia. Hãng xe Nhật Bản mang đến tổng cộng 4 phiên bản, có giá dao động từ 599 - 710 triệu đồng.