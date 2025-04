'Nhanh chân' hơn Mitsubishi Xforce, Honda HR-V tung bản hybrid giá dưới 900 triệu tại Việt Nam

Trước sức ép cạnh tranh ngày càng gắt gao ở nhóm SUV đô thị, Honda Việt Nam mới đây đã "làm mới" HR-V, bằng việc chính thức trình làng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe này

Honda HR-V 2025 tiếp tục tung ra thị trường Việt Nam 3 phiên bản nhập nguyên chiếc từ Thái Lan, nhưng đã có điều chỉnh. Cụ thể, hãng xe Nhật Bản giữ nguyên hai phiên bản G và L tiếp tục dùng động cơ xăng 1.5 lít tương tự mẫu cũ. Tuy nhiên loại bỏ phiên bản HR-V RS sử dụng động cơ tăng áp trước đây, thay bằng bản e:HEV RS sử dụng động cơ lai xăng - điện (hybrid). Hệ thống này kết hợp sức mạnh của động cơ xăng dung tích 1.5 lít có công suất 105 mã lực và mô-tơ điện sản sinh công suất 129 mã lực, mô-men xoắn cực đại 253 Nm.

Honda HR-V 2025 vẫn phân phối 3 phiên bản, tuy nhiên phiên bản RS cũ được thay bằng bản e:HEV RS dùng động cơ hybrid ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Như vậy, Honda HR-V sẽ là mẫu ô tô thứ 3 của Honda Việt Nam mở bán phiên bản xe hybrid (sau Honda Civic và Honda CR-V). Sự góp mặt của phiên bản mới này tiếp tục cho thấy xu hướng "xanh hóa" trong ngành ô tô Việt Nam và nỗ lực của hãng xe Nhật Bản.

Bên cạnh cơ cấu phiên bản, giá bán của HR-V 2025 cũng được Honda điều chỉnh giảm so với bản tiền nhiệm. Theo đó, hai phiên bản HR-V G và HR-V L nâng cấp có giá lần lượt 699 triệu đồng và 750 triệu đồng. Trước đây, hai bản này niêm yết 699 triệu đồng và 826 triệu đồng. Tức bản L điều chỉnh giảm đến 76 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản HR-V e:HEV RS mới có giá 869 triệu đồng cũng rẻ hơn 2 triệu đồng so với bản HR-V RS cũ, dù trang bị động cơ hybrid.

So với bản cũ, giá bán Honda HR-V nâng cấp được điều chỉnh giảm nhằm tăng lực cạnh tranh ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài ra, là bản nâng cấp giữa đời, HR-V 2025 còn được "làm mới" ở diện mạo và trang bị. Ngoại thất xe tinh chỉnh nhẹ với phần cản trước mạ côm, thiết kế vuông vức, thể thao hơn. Cụm đèn LED vuốt ngược và mỏng hợp xu hướng. Bản cao trang bị bộ mâm kích thước 18 inch đa chấu.

Bên trong ca-bin, Honda HR-V mới nổi bật với ghế ngồi tất cả vị trí bọc da cho toàn bộ các phiên bản (kể cả trên bản G thấp nhất). Riêng bản cao nhất bổ sung các chi tiết chỉ khâu màu nổi tăng tính thể thao. Tiện ích và công nghệ trên xe có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, màn hình giải trí 8 inch, bản đồ định vị, kết nối Honda Connect, dàn âm thanh 8 loa, 3 cổng USB-C, sạc và kết nối không dây với điện thoại thông minh, điều hòa tự động 2 vùng, đề nổ từ xa.

Mẫu SUV đô thị của Honda không thay đổi nhiều trong không gian ca-bin, ngoài một số bổ sung tiện ích, tính năng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Về an toàn, Honda HR-V 2025 vẫn trang bị công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING trên tất cả các phiên bản. Trong đó có nhiều tính năng nổi bật, như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị các tính năng như hệ thống quan sát làn đường trên hai bản cao, hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên VGR trên bản e:HEV RS, tính năng hỗ trợ đổ đèo (HDC), hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA), hệ thống cảnh báo áp suất lốp, cảm biến sau, cảm biến gạt mưa tự động (RS), camera lùi và 8 túi khí.

Honda HR-V phiên bản hybrid trước mắt cạnh tranh với bộ đôi SUV đô thị của Toyota gồm Corolla Cross và Yaris Cross ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Tại Việt Nam, Honda HR-V tiếp tục cạnh tranh với hàng loạt "tên tuổi" ở phân khúc SUV đô thị như Mitsubishi Xforce, Toyota Corolla Cross, Toyota Yaris Cross, KIA Seltos, Hyundai Creta. So với các đối thủ, mẫu xe Nhật có giá bán cao hơn đa số, vì vậy ít nhiều gặp khó trong việc tiếp cận người dùng. Tuy nhiên, HR-V có lợi thế về thương hiệu và cảm giác lái đặc trưng.

Xét riêng nhóm xe hybrid, ở phân khúc SUV đô thị phổ thông hiện chưa có nhiều mẫu mã cạnh tranh. Trước Honda HR-V, nhóm này chỉ mới có Toyota Corolla Cross, Toyota Yaris Cross và mẫu xe Trung Quốc Haval Jolion. Mặc dù vậy, "miếng bánh" này thời gian tới dự kiến cũng sẽ bị cắt nhỏ khi Mitsubishi Xforce và Hyundai Creta nhiều khả năng cũng sẽ góp mặt.