SUV đô thị châu Âu lắp ráp tại Việt Nam: Cẩn thận khâu định giá

Sau thời gian làm quen thị trường bằng bộ đôi xe nhập khẩu Kodiaq và Karoq, Skoda mới đây công bố kế hoạch tung ra thị trường Việt Nam mẫu xe Kushaq . Đây mới là "át chủ bài" của thương hiệu xe đến từ Cộng hòa Czech trong thời gian tới. Bởi khác với hai "đàn anh", Kushaq sẽ được lắp ráp trong nước (CKD), kỳ vọng sẽ dễ tiếp cận khách Việt hơn.

Hiện tại, những chiếc Kushaq CKD đầu tiên đã lăn bánh khỏi dây chuyền tại nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng (tỉnh Quảng Ninh). Dự kiến chính thức "lên kệ" vào đầu quý 3/2025.

Thành bại tại giá

Tại Việt Nam, Skoda Kushaq định vị ở phân khúc SUV đô thị. Đây đang là một trong những nhóm xe đông đúc và cạnh tranh gắt gao nhất thị trường, với hơn 20 mẫu mã đến từ đủ các thương hiệu. Chính vì vậy, để thành công "tân binh" của Skoda sẽ phải thuyết phục người tiêu dùng ở nhiều khía cạnh, nhất là giá bán.

Skoda Kushaq lắp ráp tại Việt Nam sẽ mở bán vào khoảng tháng 7.2025 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Thực tế, phân khúc xe SUV đô thị (B-SUV) tại Việt Nam hiện đang chia tách thành 3 nhóm chính; gồm nhóm xe châu Âu (không tính các thương hiệu xe sang), nhóm xe Nhật Bản - Hàn Quốc và nhóm xe Trung Quốc. Không chỉ khác biệt về xuất xứ, 3 nhóm xe này còn đang xác lập những khoảng giá khác nhau.

Đầu tiên, nhóm xe châu Âu với các mẫu mã của Volkswagen và Peugeot. Nhóm này đang niêm yết giá khá cao (đều trên 800 triệu đồng). Cụ thể, Peugeot 2008 có giá từ 829 - 899 triệu đồng, Volkswagen T-Cross ở mức 1,1 - 1,3 tỉ đồng.

Ở nhóm xe Nhật Bản, Hàn Quốc, mức giá hiện tại đang dao động trong khoảng từ 600 - 750 triệu đồng. Riêng những mẫu xe hút khách nhất thị trường như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, KIA Seltos, Hyundai Creta đều niêm yết quanh ngưỡng 600 - 700 triệu đồng.

Cuối cùng là nhóm xe Trung Quốc mới hình thành thời gian gần đây. Nhóm này hiện tại nổi bật với 3 mẫu xe gồm MG ZS, Omoda C5 và Geely Coolray, có giá dưới quanh mốc 500 - 600 triệu đồng. Trong đó, Omoda C5 thấp nhất, khởi điểm chỉ từ 499 triệu đồng.

Mẫu xe Skoda kỳ vọng sẽ có giá ngang tầm các đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc như Mitsubishi Xforce hay Kia Seltos ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trở lại với trường hợp của Kushaq. Rõ ràng, với xuất xứ từ một thương hiệu xe châu Âu có bề dày lịch sử, lại nổi tiếng về độ bền bỉ, ổn định; nhiều chuyên gia trong ngành ô tô cho rằng, rất khó có chuyện mẫu xe mới của Skoda định giá ngang tầm với nhóm xe Trung Quốc như MG ZS, Omoda C5 hay Geely Coolray (dưới 600 triệu đồng). Nhưng, TC Motor sẽ phải cân nhắc lựa chọn một mức giá phù hợp cho Kushaq dựa trên hai nhóm xe còn lại. Hoặc chấp nhận ngang tầm với nhóm xe Nhật, Hàn, hoặc học theo nhóm xe thương hiệu châu Âu, định vị cao hơn một bậc.

Bài học từ Peugeot và Volkswagen

Như đã đề cập, trước Skoda Kushaq, phân khúc SUV đô thị phổ thông (B-SUV) tại Việt Nam cũng chứng kiến sự hiện diện của hai dòng xe châu Âu khác là Peugeot 2008 và Volkswagen T-Cross. Tuy nhiên, bộ đôi này đến hiện tại vẫn đang gặp khó trong việc tiếp cận khách hàng.

Số liệu từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho thấy, năm 2024 vừa qua, Peugeot chỉ bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng chưa tới 3.500 xe. Trong đó, chủ yếu là đóng góp của hai mẫu 3008 và 5008. Lượng xe 2008 bàn giao không đáng kể.

Peugeot 2008 và Volkswagen T-Cross định giá bán cao tại thị trường Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Volkswagen T-Cross chẳng khá hơn. Năm 2024 vừa qua, Volkswagen Việt Nam công bố lập kỷ lục doanh số với gần 3.000 xe đến tay khách mua. Tuy nhiên, riêng mẫu Viloran đã đóng góp gần 2.000 chiếc. Số ít còn lại chủ yếu đến từ hai "đàn anh" Tiguan và Touareg. Còn T-Cross đạt doanh số ở ngưỡng vài chục xe.

Nguyên nhân dẫn đến kết quả bán hàng của Peugeot 2008 và Volkswagen T-Cross chủ yếu do cách định giá bán cao. Mẫu 2008 có giá khởi điểm lên đến 829 triệu đồng, cao gần gấp rưỡi các mẫu xe Hàn Quốc, ngang ngửa nhiều mẫu SUV/crossover cỡ trung. T-Cross bản thấp có giá lên đến 1,1 tỉ đồng, tức gấp đôi các mẫu mã cạnh tranh cùng phân khúc. Trong khi đó, ngoài yếu tố thương hiệu (cái danh xe châu Âu), kiểu dáng hay trang bị tiện nghi trên hai mẫu xe này đều không quá nổi trội so với nhóm xe đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cách định giá sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của mẫu B-SUV nhà Skoda tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trường hợp của Skoda Kushaq có lẽ cũng tương tự bộ đôi SUV đô thị thương hiệu châu Âu. Dù phía hãng chưa công bố thông số kỹ thuật, tuy nhiên ngay cả khi giữ nguyên trang bị như các thị trường nước ngoài, mẫu xe này cũng không vượt trội hơn nếu so với các đối thủ. Do đó, nếu niêm yết giá bán quá cao so với mặt bằng chung, Kushaq cũng sẽ rất khó tiếp cận người dùng. Đặc biệt là những khách hàng trẻ, lần đầu mua ô tô - nhóm đối tượng chính ở phân khúc B-SUV tại Việt Nam.

Vậy nên, nếu đặt mục tiêu có được doanh số tốt, TC Motor sẽ phải rất thận trọng trong khâu định giá. Bài học của Peugeot và Volkswagen vẫn còn ngay trước mắt.