Honda Việt Nam phân phối Vario 125, xe không chính hãng giảm giá cạnh tranh

Sức mua giảm, thị trường xe máy Việt Nam ngày càng cạnh tranh. Không chỉ giữa các thương hiệu, các đơn vị phân phối cũng đang nỗ lực đa dạng mẫu mã, giảm giá bán để tạo sức hút với khách hàng. Hơn 1 năm sau khi một số cửa hàng nhập khẩu, phân phối Honda Vario 125, mới đây vào đầu tháng 11.2023 Honda Việt Nam (HVN) cũng nhập cuộc cạnh tranh, phân phối xe tay ga này. Đáng chú ý, Honda Vario 125 do HVN phân phối không lắp ráp trong nước mà cũng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia như các cửa hàng không chính hãng.



Tương tự các cửa hàng không chính hãng, Honda Vario 125 do HVN phân phối cũng có 2 phiên bản, giá bán lên tới 41,49 - 41,99 triệu đồng nhưng được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng.

Honda Vario 125 do HVN phân phối có 2 phiên bản, có giá 41,49 - 41,99 triệu đồng Bá Hùng

Việc HVN tham gia phân phối Honda Vario 125 ít nhiều tạo áp lực cạnh tranh lên các cửa hàng không chính hãng cũng phân phối dòng xe này. Bởi từ trước đến nay, Honda Vario 125 cũng như dòng xe Vario nói chung được xem là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của cửa hàng kinh doanh xe không chính hãng.

Chính vì vậy, ngay sau khi HVN trình làng, công bố giá bán và bắt đầu phân phối Honda Vario 125, các cửa hàng không chính hãng cũng bắt đầu giảm giá bán Vario 125 để cạnh tranh, tạo sức hấp dẫn trên thị trường. Cụ thể, mới đây hàng loạt cửa hàng không chính hãng phân phối Honda Vario 125 đã giảm giá bán mẫu xe này về mức dưới 40 triệu đồng, tức thấp hơn giá bán do HVN công bố.

Trước đó, tại thời điểm mới được đưa về Việt Nam (tháng 10.2022) Honda Vario 125 bị các đại lý "hét giá" lên tới 49 - 51 triệu đồng cho bản đặc biệt. Trong khi bản Vario 125 thể thao (có Smart Key và Idling Stop) báo giá 53 - 54 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Tuy nhiên, thời điểm hiện tại các cửa hàng không chính hãng đang bán Vario 125 đặc biệt với giá chỉ 36,3 triệu đồng, tức thấp hơn giá bán chính hãng gần 5 triệu đồng. Bản Vario 125 thể thao cũng có giá từ 38,8 triệu đồng, thấp hơn 3,1 triệu đồng so với giá bán mà HVN đề xuất.

Honda Vario 125 do cửa hàng kinh doanh xe không chính hãng bán ra với giá chỉ từ 36,3 - 38,8 triệu đồng Bá Hùng

Về cơ bản, Honda Vario 125 do HVN phân khối cũng nhập khẩu từ Indonesia do đó không có khác biệt so với các phiên bản do những cửa hàng kinh doanh xe không chính hãng bán ra. Thậm chí, Vario 125 do các cửa hàng này phân phối còn có nhiều lựa chọn màu sắc hơn so với HVN cung cấp (chỉ có 2 màu).

Khác với Vario 160 vốn hướng đến đối tượng khách hàng thích xe tay ga thể thao, mạnh mẽ… Honda Vario 125 thiết kế gọn gàng, mượt mà, nhẹ nhàng và tiết kiệm hơn, phù hợp để di chuyển hàng ngày trong thành phố. Động cơ trên Honda Vario 125 vẫn là loại máy xăng 4 thì, SOHC, dung tích 124,8cc công nghệ eSP làm mát bằng dung dịch kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ này có công suất 11,1 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,8 Nm tại 5.000 vòng/phút. Đây là động cơ cũ từng trang bị trên các thế hệ trước, có mức tiêu hao nhiên liệu 2,16 lít/100 km.