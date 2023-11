Ưu, nhược điểm Honda Vario 125 phân phối chính hãng: Giá cao, dáng thể thao

Sau hơn 1 năm được phân phối trên thị trường thông qua các cửa hàng không chính hãng chuyên kinh doanh mô tô, xe máy nhập khẩu. Mới đây, Honda Vario 125 vừa được Honda Việt Nam (HVN) phân phối chính hãng.



Đáng chú ý, thay vì được lắp ráp trong nước như Honda Vario 160, bản Vario 125 do HVN phân phối chính hãng cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu xe này sở hữu kiểu dáng thể thao, phong cách nhưng vẫn tồn tại một vài hạn chế có thể khó thuyết phục khách hàng. Dưới đây là những cảm nhận, đánh giá ban đầu về mẫu xe này:

Honda Vario 125 do HVN phân phối chính hãng tại Việt Nam Bá Hùng

Kiểu dáng, kích thước

Honda Vario 125 2024 về cơ bản vẫn giữ nguyên kiểu dáng thiết kế so với mẫu cũ. Tuy nhiên, ốp mặt nạ đầu xe đã được làm mới với nhiều đường gân nổi góc cạnh, tạo cảm giác mạnh mẽ hơn so với mẫu cũ. Ngoài ra phần yếm trước cũng được trau chuốt lại. Ốp nhựa bao bọc hai bên thân xe Vario 125 mới cũng được Honda thiết kế mới với nhiều đường gân nổi. Trong đó, ốp nhựa hai bên phần yếm trước có thêm khe gió. Thay đổi này không chỉ góp phần tăng thêm tính thể thao, mạnh mẽ cho xe mà còn góp phần cải thiện tính khí động học.

Honda Vario 125 2024 vẫn giữ nguyên bộ mâm đúc, kích thước 14 inch trên cả hai bánh. Tuy nhiên, để tạo sự khác biệt, bộ mâm đã được Honda thiết kế lại với 5 chấu kép trông đơn giản hơn kiểu mâm cũ nhưng nhìn hiện đại và thời trang hơn. Nhưng thay đổi này giúp Honda Vario 125 2024 sở hữu diện mạo thể thao, hiện đại, cá tính hơn phù hợp với nhóm khách hàng trẻ.

Honda Vario 125 sở hữu kiểu dáng thể thao, cá tính Bá Hùng

Theo thông số HVN công bố, Honda Vario 125 có số đo dài, rộng, cao tương ứng 1.918 x 679 x 1.066 (mm). Chiều cao yên vẫn giữ ở mức 769 mm, khoảng sáng gầm xe 131 mm và trọng lượng xe tăng thêm 1 kg lên mức 113 kg. Các thông số này giống với bản nhập khẩu. Nhìn chung, Honda Vario 125 2024 là một mẫu xe tay ga sở hữu dáng vẻ thể thao cuốn hút, kích thước phù hợp với vóc dáng của nhóm khách hàng trẻ tại Việt Nam.

Trang bị tiện nghi

Về trang bị tiện nghi, tương tự nhiều mẫu xe tay ga hiện nay, Honda Vario 125 sở hữu đồng hồ hiển thị màn hình LCD hiện đại, thể hiện đầy đủ, trực quan các thông số: như hành trình, tốc độ, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình và hiện tại, thông số điện áp ắc quy, báo thay nhớt máy và hệ thống đèn cảnh báo (như đèn idling stop, dung dịch làm mát, báo động chống trộm, đèn báo lỗi phun xăng điện tử, ắc quy, chìa khóa thông minh) thuận tiện với người dùng.

Bên cạnh đó, so với mẫu cũ, Honda Vario 125 mới được trang bị hộc chứa đồ phía trước có tích hợp thêm 1 cổng sạc USB (loại A, cường độ 2.1A) dành cho các thiết bị di động. Phiên bản này cũng đã có lựa chọn khóa thông minh Honda Smart Key tích hợp nhiều tính năng giúp xác định vị trí xe và mở xe từ xa tiện lợi cùng chức năng báo động giúp tăng cường cảm giác an tâm cho người lái.

Honda Vario 125 mới cũng sở hữu hệ thống đèn LED, mốc đồ phía trước, bình nhiên liệu dung tích chứa 5,5 lít cùng hộc chứa đồ chính bố trí dưới yên xe có dung tích 18 lít giúp người dùng có thể chứa được nhiều vật dụng. Những trang bị này khá đầy đủ cho một mẫu xe tay ga tầm trung và đáp ứng cơ bản nhu cầu của người dùng.

Động cơ

Sở hữu một số thay đổi về thiết kế, bổ sung thêm trang bị, tuy nhiên Honda Vario 125 mới vẫn bị xem là mẫu xe theo kiểu "bình mới, rượu cũ".

Honda Vario 125 vẫn là loại máy xăng 4 thì, SOHC, dung tích 124,8cc công nghệ eSP làm mát bằng dung dịch kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI Bá Hùng

Động cơ trên Honda Vario 125 vẫn là loại máy xăng 4 thì, SOHC, dung tích 124,8cc công nghệ eSP làm mát bằng dung dịch kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ này cho công suất 11,1 mã lực tại vòng tua máy 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 10,8 Nm tại 5.000 vòng/phút. Đây là động cơ cũ từng được trang bị trên các thế hệ trước, cho mức tiêu hao nhiên liệu 2,16 lít/100 km.

Trang bị an toàn về hệ thống treo

Bên cạnh động cơ, Honda Vario 125 mới vẫn sử dụng khung sườn như mẫu cũ. Hệ thống treo trên Honda Vario 125 dùng cặp phuộc trước dạng ống lồng nhưng phía sau chỉ có 1 lò xo trụ giảm chấn, trong khi "người anh em" Honda Air Blade 125 trang bị giảm xóc sau với 2 lò xo trụ.

Hệ thống treo trên Honda Vario 125 dùng cặp phuộc trước dạng ống lồng nhưng phía sau chỉ có 1 lò xo trụ giảm chấn Bá Hùng

Đáng chú ý, phanh trước trên mẫu xe này vẫn dùng phanh đĩa đơn thiết kế mới nhưng không có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phanh sau dùng loại tang trống truyền thống.

Giá bán

Honda Vario 125 mới được HVN phân phối 2 phiên bản (thể thao và đặc biệt) có giá bán từ 40,7 - 41,2 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bước sang tháng 1.2024 khi Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng hết hiệu lực, mức áp thuế giá trị gia tăng (VAT) trở lại 10%, mẫu xe này sẽ có giá 41,49 - 41,99 triệu đồng. Mức giá này cao hơn đáng kể so với bản Vario 125 đang được một số cửa hàng xe máy không chính hãng báo giá chỉ từ 36,5 - 38,9 triệu đồng. Mức giá của Vario 125 mới cũng gần như tương đương Honda Air Blade 125 (từ 42,01 - 43,19 triệu đồng). Tuy nhiên, Honda Vario 125 mới do HVN phân phối chỉ có 2 lựa chọn màu sắc, ít hơn so với các phiên bản được những cửa hàng xe máy không chính hãng phân phối.

Đánh giá xe

Ưu điểm Honda Vario 125 Nhược điểm Honda Vario 12 +Thiết kế thể thao, thời trang, cá tính -Giá bán khó cạnh tranh +Trang bị tiện nghi cơ bản -Ít lựa chọn màu sắc +Động cơ mạnh mẽ, phản ứng nhanh nhạy -Không có chống bó cứng phanh ABS +Phân phối bảo hành chính hãng