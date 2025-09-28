Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 10: Cây xanh ở Đà Nẵng ngã đè ô tô, 6 người mắc kẹt trong xe

Huy Đạt
Huy Đạt
28/09/2025 10:03 GMT+7

Do ảnh hưởng mưa gió của bão số 10 (bão Bualoi), một cây xanh ở TP.Đà Nẵng bật gốc đè trúng ô tô 7 chỗ chở 6 người, cảnh sát nỗ lực cưa cắt cây, giải cứu các nạn nhân.

Sáng 28.9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng vừa giải cứu thành công 6 người mắc kẹt trong xe ô tô do cây xanh bật gốc đè trúng. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 55 phút ngày 28.9, tại ngã tư Phan Hành Sơn - An Dương Vương (TP.Đà Nẵng), một cây xanh bất ngờ ngã đổ, đè lên ô tô 7 chỗ do anh N.T.Q (30 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) điều khiển, trên xe có tổng cộng 6 người. 

Lúc này, tán cây lớn ngã đổ đã đè kín chiếc xe ô tô khiến 6 người mắc kẹt, không thể tự thoát ra ngoài.

Bão số 10: Cây xanh ở Đà Nẵng ngã đè ô tô, 6 người mắc kẹt trong xe - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cây xanh ngã đổ đè trúng ô tô 7

ẢNH: Đ.X

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng đã nhanh chóng điều 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. 

Lực lượng chức năng khẩn trương dùng máy cưa cắt cành, tiếp cận 6 nạn nhân, trong đó có một cụ ông 85 tuổi di chuyển khó khăn. Tất cả nạn nhân sau đó được giải cứu ra ngoài an toàn. 

Tại hiện trường chiếc xe ô tô 7 chỗ bị hư hỏng, bị thân cây lớn đè trúng khiến chiếc xe ô tô nổ lốp. Được biết chiếc xe ô tô gặp nạn là xe chạy dịch vụ vận tải.

Bão số 10: Cây xanh ở Đà Nẵng ngã đè ô tô, 6 người mắc kẹt trong xe - Ảnh 2.

Chiếc ô tô 7 chỗ hư hỏng, nổ lốp sau khi bị cây xanh bật gốc đè trúng

ẢNH: Đ.X

Sau đó, lực lượng tiếp tục thu dọn hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt. Đến 7 giờ 35 ngày 28.9, công tác cứu nạn hoàn tất, lực lượng và phương tiện trở về trạng thái thường trực, sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Bão số 10: Cây xanh ở Đà Nẵng ngã đè ô tô, 6 người mắc kẹt trong xe - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng thu dọn hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt sau vụ việc

ẢNH: Đ.X

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 28.9, tâm bão số 10 ở khoảng 16,6 độ vĩ bắc - 109,5 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế khoảng 170 km, gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển nhanh hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/giờ, dự kiến tối cùng ngày sẽ vào đất liền Trung bộ. 

Do ảnh hưởng bão, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m. Ven biển từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh có nguy cơ ngập do nước dâng 0,5-1,5 m. Tại đất liền TP.Đà Nẵng, từ chiều 27.9 đến sáng 28.9 đã có mưa to đến rất to kèm theo gió giật mạnh từng cơn.

