Bão số 10: Cây xanh ở Đà Nẵng ngã đè ô tô, 6 người mắc kẹt trong xe

Sáng 28.9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng vừa giải cứu thành công 6 người mắc kẹt trong xe ô tô do cây xanh bật gốc đè trúng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 55 phút ngày 28.9, tại ngã tư Phan Hành Sơn - An Dương Vương (TP.Đà Nẵng), một cây xanh bất ngờ ngã đổ, đè lên ô tô 7 chỗ do anh N.T.Q (30 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) điều khiển, trên xe có tổng cộng 6 người.

Lúc này, tán cây lớn ngã đổ đã đè kín chiếc xe ô tô khiến 6 người mắc kẹt, không thể tự thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cây xanh ngã đổ đè trúng ô tô 7 ẢNH: Đ.X

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng đã nhanh chóng điều 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng khẩn trương dùng máy cưa cắt cành, tiếp cận 6 nạn nhân, trong đó có một cụ ông 85 tuổi di chuyển khó khăn. Tất cả nạn nhân sau đó được giải cứu ra ngoài an toàn.

Tại hiện trường chiếc xe ô tô 7 chỗ bị hư hỏng, bị thân cây lớn đè trúng khiến chiếc xe ô tô nổ lốp. Được biết chiếc xe ô tô gặp nạn là xe chạy dịch vụ vận tải.

Chiếc ô tô 7 chỗ hư hỏng, nổ lốp sau khi bị cây xanh bật gốc đè trúng ẢNH: Đ.X

Sau đó, lực lượng tiếp tục thu dọn hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt. Đến 7 giờ 35 ngày 28.9, công tác cứu nạn hoàn tất, lực lượng và phương tiện trở về trạng thái thường trực, sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng thu dọn hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt sau vụ việc ẢNH: Đ.X

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 28.9, tâm bão số 10 ở khoảng 16,6 độ vĩ bắc - 109,5 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế khoảng 170 km, gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển nhanh hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/giờ, dự kiến tối cùng ngày sẽ vào đất liền Trung bộ.

Do ảnh hưởng bão, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m. Ven biển từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh có nguy cơ ngập do nước dâng 0,5-1,5 m. Tại đất liền TP.Đà Nẵng, từ chiều 27.9 đến sáng 28.9 đã có mưa to đến rất to kèm theo gió giật mạnh từng cơn.