Thời sự

Ứng phó bão số 10: Biên phòng Đà Nẵng bắn pháo hiệu, cấm biển khẩn cấp

Huy Đạt
Huy Đạt
27/09/2025 22:50 GMT+7

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã bắn pháo hiệu rực trời cấm biển, di dời hơn 210.000 dân, huy động bộ đội biên phòng trực 100% để ứng phó bão số 10.

Trực 100% nhân lực, quyết liệt cấm biển

Tối 27.9, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đồng loạt bắn pháo hiệu, ra lệnh cấm biển và hướng dẫn hàng nghìn tàu thuyền cùng ngư dân khẩn trương vào nơi neo đậu an toàn trước khi bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ vào bờ.

Ứng phó bão số 10: Biên phòng Đà Nẵng bắn pháo hiệu, cấm biển khẩn cấp- Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng bắn pháo hiệu thông báo bão số 10, ra lệnh cấm biển

ẢNH: Đ.X

Theo ghi nhận, Đồn biên phòng Sơn Trà, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà và nhiều đơn vị tuyến biển khác của Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã tổ chức bắn pháo hiệu thông báo bão. Cùng thời điểm, các đồn biên phòng Hải Vân, Cù Lao Chàm cũng phát lệnh cấm biển từ chiều 27.9 cho đến khi có thông báo mới.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bao gồm: duy trì hệ thống đài thông tin tìm kiếm cứu nạn 24/24; thống kê, quản lý chặt chẽ số tàu thuyền trên biển, đặc biệt là các phương tiện hoạt động tại Hoàng Sa, Trường Sa...

Ứng phó bão số 10: Biên phòng Đà Nẵng bắn pháo hiệu, cấm biển khẩn cấp- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra, chốt chặn, kiên quyết không để phương tiện ra khơi khi có lệnh cấm biển

ẢNH: Đ.X

“Tất cả các tàu cá của thành phố đã được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn; 4 phương tiện còn hoạt động trên biển cũng được điều động xuống phía nam để tránh bão. Lực lượng, phương tiện của bộ đội biên phòng đã sẵn sàng cho mọi tình huống cứu hộ, cứu nạn”, đại tá Hiền nhấn mạnh.

Bão số 10 (bão Bualoi) cách Đà Nẵng 460 km, có thể mạnh thêm

Di dời dân, chằng chống nhà cửa

Từ chiều 27.9, các đơn vị của Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, di chuyển ngư cụ, tàu thuyền và thu hoạch nông sản trước bão. Các xã, phường tổ chức kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn.

Ứng phó bão số 10: Biên phòng Đà Nẵng bắn pháo hiệu, cấm biển khẩn cấp- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân khẩn trương thu gom ngư cụ, đưa tàu thuyền vào nơi trú bão số 10

ẢNH: Đ.X

Theo UBND TP.Đà Nẵng, dự kiến có 210.014 người dân tại các khu vực xung yếu sẽ được sơ tán ngay trong đêm nay 27.9.

Các hồ thủy điện Đăk Mi 4, Sông Bung, A Vương… đã vận hành hạ dần mực nước từ 15 giờ ngày 27.9, đồng thời thông báo cho vùng hạ du để chủ động phòng ngừa ngập lụt.

Ứng phó bão số 10: Biên phòng Đà Nẵng bắn pháo hiệu, cấm biển khẩn cấp- Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng trực 100%, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn

ẢNH: Đ.X

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã bố trí 350 cán bộ, chiến sĩ cùng 52 phương tiện trực chiến, trong đó có 8 tàu, 14 xuồng và 30 phương tiện khác để kịp thời ứng cứu. Các chốt gác được dựng tại khu vực trọng yếu, kiên quyết ngăn chặn người dân, phương tiện ra biển trong thời gian cấm.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Trưởng ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10, nhấn mạnh: “Các cơ quan, đơn vị, xã phường phải trực liên tục, giữ kết nối chặt chẽ, nắm chắc tình hình dự báo và thực tế để kịp thời triển khai phương án. Ưu tiên hàng đầu là cứu người, cứu tài sản của nhân dân”.

Bão số 10 (bão Bualoi) cách Đà Nẵng 460 km, có thể mạnh thêm

Khám phá thêm chủ đề

