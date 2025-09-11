Cứu hộ ngư dân bị cáp tời trên tàu cá đập vào đầu

Sáng 11.9, thượng tá Nguyễn Văn Thương, chính trị viên Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP.Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa phối hợp cấp cứu thành công một ngư dân bị tai nạn trong lúc hành nghề trên biển.

Tàu BP 08-98-01 tiếp cận tàu cá có ngư dân gặp nạn ẢNH: Đ.X

Trước đó, lúc 2 giờ 45 cùng ngày (11.9), ông Nguyễn Văn Bảy (trú P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá ĐNa 91308TS, báo tin khi tàu đang khai thác hải sản tại tọa độ 16⁰14.2’N - 108⁰39.4’E thì ngư dân Nguyễn Văn Nam (48 tuổi) bị cáp tời trên tàu đập mạnh vào gáy, bất tỉnh và nôn mửa. Tàu khẩn trương đưa nạn nhân vào bờ, đồng thời đề nghị BĐBP hỗ trợ.

Nhận lệnh của Chỉ huy trưởng BĐBP TP.Đà Nẵng, Hải đội 2 điều động tàu BP 08-98-01 cùng 9 cán bộ, chiến sĩ do thiếu tá Vũ Đức Long làm thuyền trưởng, phối hợp Trung tâm cấp cứu 115 nhanh chóng lên đường ứng cứu.

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu cá, đưa ngư dân gặp nạn qua tàu biên phòng chuyển về đất liền cấp cứu ẢNH: Đ.X

Đến 5 giờ 30 ngày 11.9, lực lượng đã tiếp cận tàu cá cách cầu cảng Trạm Kiểm soát Biên phòng Công trình 15 (Đồn Biên phòng Sơn Trà) khoảng 18,4 hải lý.

Ngư dân gặp tai nạn khi hành nghề trên biển được đưa về Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu ẢNH: Đ.X

Nạn nhân được tiếp nhận sang tàu biên phòng, sơ cứu ban đầu. Một giờ sau, tàu cập cảng, thuyền viên Nam đã tỉnh, tiếp xúc được nhưng còn đau đầu, nôn khan, nghi chấn động não.

Hiện ngư dân được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.