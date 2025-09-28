Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Biển Nhật Lệ dậy sóng, mưa lũ uy hiếp trước bão số 10

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/09/2025 09:41 GMT+7

Dù bão số 10 chưa chính thức đổ bộ, nhưng vùng biển Nhật Lệ (Quảng Trị) đã ghi nhận sóng to, gió mạnh từ sáng 28.9.

Sáng 28.9, ghi nhận của Thanh Niên, tại khu vực bãi biển Nhật Lệ (Quảng Trị), dù bão số 10 (bão Bualoi) chưa vào bờ nhưng đã có gió rít từng cơn, sóng biển dâng cao và có xu hướng tăng dần. Dù chưa mưa, song bầu trời bao trùm bởi màu xám nặng nề, dự báo thời tiết bất lợi đang tới gần. Toàn bộ hàng quán phục vụ khách du lịch ở khu vực đã được thu dọn. Trên 1 tuyến đường dài dọc bờ biển tuyệt nhiên không thấy bóng người.

Biển Nhật Lệ dậy sóng, mưa lũ uy hiếp trước bão số 10- Ảnh 1.

Biển Nhật Lệ đục ngàu

ẢNH: THANH LỘC

Biển Nhật Lệ dậy sóng, mưa lũ uy hiếp trước bão số 10- Ảnh 2.

Sóng đã nổi lên cao dù bão chưa vào

ẢNH: THANH LỘC

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, lúc 4 giờ ngày 28.9, tâm bão số 10 (Bualoi) nằm ở khoảng 16,2 độ vĩ bắc; 110,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 200 km về phía đông. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Trong 24 giờ qua, Quảng Trị có mưa vừa đến mưa rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa cao: Đông Hà 247,6 mm, Hiền Lương 218,4 mm. Dự báo từ 28 đến 30.9, toàn tỉnh sẽ có mưa phổ biến 100 - 300 mm, có nơi vượt 400 mm. Nước các sông đang dâng nhanh, nhiều trạm đã vượt báo động 1 như sông Hiếu tại Đầu Mầu 21,38 m; sông Bến Hải tại Hiền Lương 1,19 m. Đỉnh lũ có khả năng đạt báo động 2 - 3, thậm chí vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất.

Biển Nhật Lệ dậy sóng, mưa lũ uy hiếp trước bão số 10- Ảnh 3.

Hàng quán dọc bờ biển Nhật Lệ đã được thu dọn

ẢNH: THANH LỘC

Biển Nhật Lệ dậy sóng, mưa lũ uy hiếp trước bão số 10- Ảnh 4.

Bờ biển không bóng người

ẢNH: THANH LỘC

Đến sáng 28.9, toàn bộ 8.577 tàu thuyền cùng hơn 23.200 ngư dân đã vào nơi tránh trú an toàn; toàn bộ du khách trên đảo Cồn Cỏ cũng đã được đưa vào đất liền. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện vận hành an toàn, dung tích đạt hơn 74% thiết kế.

Biển Nhật Lệ dậy sóng, mưa lũ uy hiếp trước bão số 10- Ảnh 5.

Lực lượng quân đội phụ giúp ngư dân đảo Cồn Cỏ đưa tàu thuyền nhỏ lên bờ trước bão

ẢNH: THANH LỘC

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường như ĐT.588A, QL 15D, QL 9B, QL 49C ngập nặng, nhiều cầu tràn bị chia cắt, cùng một số điểm sạt lở bờ sông Kiến Giang, Vĩnh Định với tổng chiều dài hơn 300 m.

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu, tăng cường cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

