Thời sự

Nữ sinh viên bị 'bắt cóc online', ép thuê nhà nghỉ để chờ tiền chuộc

Huy Đạt
Huy Đạt
28/09/2025 04:00 GMT+7

Nhận tin nhắn đòi 50 triệu đồng tiền chuộc, người mẹ đã cầu cứu công an giải cứu con gái khỏi vụ 'bắt cóc online'.

Ngày 27.9, Công an P.Hòa Khánh (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa kịp thời giải cứu một nữ sinh bị lừa đảo qua mạng với thủ đoạn giả danh “bắt cóc online”.

Nữ sinh viên bị 'bắt cóc online', ép thuê nhà nghỉ để chờ tiền chuộc- Ảnh 1.

Hiện trường nhà nghỉ, nơi nữ sinh bị buộc ở một mình theo "kịch bản" của nhóm lừa đảo

ẢNH: Đ.X.

Trước đó, mẹ của nữ sinh B. (18 tuổi, quê Hà Nội, hiện là sinh viên năm 1 tại một trường đại học ở TP.Đà Nẵng) bất ngờ nhận tin nhắn qua Zalo với nội dung đe dọa “con gái đang bị giữ, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng để chuộc người”. 

Cùng lúc, nữ sinh viên B. nhận cuộc gọi video từ các nhóm người tự xưng cơ quan công an, đưa ra hình ảnh giả mạo hồ sơ vụ án, yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh trong sạch”. 

Thủ đoạn tinh vi hơn, nhóm lừa đảo buộc nạn nhân thuê nhà nghỉ ở một mình, thực hiện theo kịch bản “trúng tuyển du học” để che mắt người thân.

Nữ sinh viên bị 'bắt cóc online', ép thuê nhà nghỉ để chờ tiền chuộc- Ảnh 2.

Nữ sinh viên B. kể lại quá trình bị nhóm người "bắt cóc online"

ẢNH: Đ.X

Trong tâm lý hoảng loạn, nữ sinh viên đã chuyển toàn bộ số tiền 556.438 đồng trong tài khoản cá nhân vào số tài khoản mà nhóm lừa đảo cung cấp. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh triển khai biện pháp nghiệp vụ, đến 13 giờ 30 chiều nay 27.9, lực lượng công an đã phát hiện và giải cứu nữ sinh viên B. tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành (P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), bảo đảm an toàn cho nạn nhân.

Nữ sinh viên bị 'bắt cóc online', ép thuê nhà nghỉ để chờ tiền chuộc- Ảnh 3.

Công an P.Hòa Khánh giải cứu nữ sinh khỏi màn kịch “bắt cóc online”. Gia đình nữ sinh sau đó đã viết thư cảm ơn lực lượng công an

ẢNH: Đ.X

Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tỉnh táo trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Nhóm lừa đảo thường giả danh cơ quan chức năng, tạo áp lực tâm lý khiến nạn nhân hoảng loạn và dễ dàng làm theo yêu cầu. Khi gặp tình huống tương tự thì cần bình tĩnh, không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, đồng thời nhanh chóng báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

