Đồng Nai: Đối tượng 'bắt cóc online' dọa cho Phó trưởng công an phường Xuân Lập 'về vườn'

Ngày 20.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an phường Xuân Lập (Đồng Nai, trước thuộc TP.Long Khánh, Đồng Nai cũ) vừa phối hợp Công an phường Thuận Giao (TP.HCM) giải cứu một nữ sinh viên bị các đối tượng lừa đảo "bắt cóc online" gọi điện hù dọa, khống chế, do quá lo sợ đã đi từ TP.HCM về phường Xuân Lập thuê nhà nghỉ tự nhốt mình trong đó.

Nữ sinh viên L.H.O (ở giữa) sau khi được giải cứu ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, trước đó chị L.H.O (20 tuổi, ở Đồng Tháp, sinh viên một trường đại học ở TP.HCM) bị một đối tượng tự xưng là "Cục trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Hà Nội" gọi điện nói chị liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền.

Đối tượng này yêu cầu chị phải đến địa bàn Đồng Nai thuê nhà nghỉ ở một mình, không được liên lạc với gia đình và làm theo các yêu cầu của bọn chúng. Sau đó yêu cầu chị liên lạc với gia đình nói đang bị bắt cóc và phải chuyển 600 triệu đồng để chuộc. Khi chị liên lạc về nhà, gia đình lập tức báo Công an phường Thuận Giao (TP.HCM).

Qua xác minh, Công an phường Thuận Giao nắm được thông tin chị L.H.O đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường Xuân Lập nên đã liên hệ công an nơi đây nhờ hỗ trợ.

Công an phường Xuân Lập sau đó phát hiện chị L.H.O đang ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn khu phố Trung Tâm và tiếp cận giải cứu.

Theo Công an phường Xuân Lập, khi tiếp xúc với công an, chị L.H.O đang trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, lo sợ và không hợp tác.

Sau khi được giải thích và cho xem các hình ảnh, bài tuyên truyền về chiêu thức "bắt cóc online" của bọn lừa đảo thì chị L.H.O. mới biết mình bị lừa và hợp tác.

Cũng theo Công an phường Xuân Lập, trên đường đưa nữ sinh viên về trụ sở, các đối tượng lừa đảo gọi tới thì trung tá Nguyễn Hồng Mạnh, phó trưởng công an phường nghe máy.

Lúc này, một đối tượng tự xưng tên "Khoa, cấp bậc trung tá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Hà Nội" nói rằng "ngày mai sẽ báo cáo lãnh đạo cho đồng chí Mạnh về vườn" vì đã làm phá hỏng nhiệm vụ quan trọng của đơn vị này.