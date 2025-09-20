Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai: Đối tượng 'bắt cóc online' dọa cho Phó trưởng công an phường Xuân Lập 'về vườn'

Lê Lâm
Lê Lâm
20/09/2025 10:18 GMT+7

Khi bị lực lượng công an phá tan âm mưu bắt cóc một nữ sinh viên để đòi tiền chuộc, một đối tượng tự xưng tên 'Khoa, cấp bậc trung tá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Hà Nội' hù sẽ cho phó trưởng công an phường 'về vườn' vì đã làm phá hỏng nhiệm vụ quan trọng của đơn vị này.

Ngày 20.9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an phường Xuân Lập (Đồng Nai, trước thuộc TP.Long Khánh, Đồng Nai cũ) vừa phối hợp Công an phường Thuận Giao (TP.HCM) giải cứu một nữ sinh viên bị các đối tượng lừa đảo "bắt cóc online" gọi điện hù dọa, khống chế, do quá lo sợ đã đi từ TP.HCM về phường Xuân Lập thuê nhà nghỉ tự nhốt mình trong đó.

Đồng Nai: Đối tượng 'bắt cóc online' dọa cho Phó trưởng công an phường Xuân Lập 'về vườn'- Ảnh 1.

Nữ sinh viên L.H.O (ở giữa) sau khi được giải cứu

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, trước đó chị L.H.O (20 tuổi, ở Đồng Tháp, sinh viên một trường đại học ở TP.HCM) bị một đối tượng tự xưng là "Cục trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Hà Nội" gọi điện nói chị liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền.

Đối tượng này yêu cầu chị phải đến địa bàn Đồng Nai thuê nhà nghỉ ở một mình, không được liên lạc với gia đình và làm theo các yêu cầu của bọn chúng. Sau đó yêu cầu chị liên lạc với gia đình nói đang bị bắt cóc và phải chuyển 600 triệu đồng để chuộc. Khi chị liên lạc về nhà, gia đình lập tức báo Công an phường Thuận Giao (TP.HCM).

Qua xác minh, Công an phường Thuận Giao nắm được thông tin chị L.H.O đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường Xuân Lập nên đã liên hệ công an nơi đây nhờ hỗ trợ.

Công an phường Xuân Lập sau đó phát hiện chị L.H.O đang ở tại một nhà nghỉ trên địa bàn khu phố Trung Tâm và tiếp cận giải cứu.

Theo Công an phường Xuân Lập, khi tiếp xúc với công an, chị L.H.O đang trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, lo sợ và không hợp tác. 

Sau khi được giải thích và cho xem các hình ảnh, bài tuyên truyền về chiêu thức "bắt cóc online" của bọn lừa đảo thì chị L.H.O. mới biết mình bị lừa và hợp tác.

Cũng theo Công an phường Xuân Lập, trên đường đưa nữ sinh viên về trụ sở, các đối tượng lừa đảo gọi tới thì trung tá Nguyễn Hồng Mạnh, phó trưởng công an phường nghe máy.

Lúc này, một đối tượng tự xưng tên "Khoa, cấp bậc trung tá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Hà Nội" nói rằng "ngày mai sẽ báo cáo lãnh đạo cho đồng chí Mạnh về vườn" vì đã làm phá hỏng nhiệm vụ quan trọng của đơn vị này.

Tin liên quan

Đồng Nai: Công an giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Đồng Nai: Công an giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Thêm một cô gái trẻ tại Đồng Nai được công an giải cứu khi bị nhóm người lạ 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ.

Khám phá thêm chủ đề

bắt cóc online nữ sinh viên nhà nghỉ giải cứu tinh thần hoảng loạn rửa tiền Công an phường Xuân Lập Công an tỉnh Đồng Nai Công an phường Thuận Giao Công an phường tội phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận