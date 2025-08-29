Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đồng Nai: Công an giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
29/08/2025 09:46 GMT+7

Thêm một cô gái trẻ tại Đồng Nai được công an giải cứu khi bị nhóm người lạ 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong nhà nghỉ.

Ngày 29.8, Công an xã Phú Nghĩa (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa giải cứu thành công cô gái 18 tuổi bị nhóm người lạ "bắt cóc online".

Trước đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 16.8, Công an xã Phú Nghĩa (H.Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cũ) tiếp nhận tin báo của ông Đ.N.D (48 tuổi, ngụ xã Phú Nghĩa) về việc con gái mình là Đ.T.N.T (18 tuổi) bị bắt cóc.

Đồng Nai: Công an giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online'- Ảnh 1.
Đồng Nai: Công an giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online'- Ảnh 2.

EM Đ.T.N.T và các cuộc gọi đã nhận từ những kẻ giả danh

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo ông D., khoảng 13 giờ cùng ngày (16.8), Đ.T.N.T có biểu hiện hoảng loạn, bất thường, sau đó cắt liên lạc hoàn toàn với gia đình.

Nhận định ban đầu đây là vụ việc 'bắt cóc online', Công an xã Phú Nghĩa đã vào cuộc xác minh, truy tìm và biết được T. đang ở tại một nhà nghỉ thuộc P.Phước Long (TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ).

Qua làm việc, em T. cho biết, trước đó có lên mạng tải app ngân hàng để đăng ký tài khoản online. Sau đó, T. đã chụp ảnh nhân thân, thông tin số điện thoại, ảnh căn cước...

Một lúc sau, một số người lạ đã gọi điện đến, tự xưng là "công an" và thông tin T. liên quan đến 1 vụ án đang điều tra tại Hà Nội; đồng thời tạo cuộc gọi video trên nền tảng mạng xã hội và mời T. vào nhóm.

Đồng Nai: Công an giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online'- Ảnh 3.
Đồng Nai: Công an giải cứu cô gái 18 tuổi bị 'bắt cóc online'- Ảnh 4.

Phụ huynh em Đ.T.N.T gửi lời cảm ơn lực lượng công an đã kịp thời giải cứu con gái mình

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trong nhóm có nhiều người giả danh công an, cán bộ viện kiểm sát, tòa án nhằm đe dọa tinh thần; yêu cầu T. không báo tin cho gia đình và rời khỏi nhà đến một nhà nghỉ tại P.Phước Long để tự nhốt mình, quay clip la hét, nhằm tống tiền người thân. Tuy nhiên, sự việc chưa kịp thực hiện, đã bị cơ quan công an phát hiện, chặn đứng. Em T. cũng đã được đưa về nhà an toàn.

Công an xã Phú Nghĩa khẳng định cơ quan chức năng không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc các tài khoản mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, Zalo, Facebook.... cho người lạ. Khi xảy ra tình huống tương tự, người dân báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.

