Sức khỏe

Uống thuốc phá thai mua trên mạng xã hội, thai phụ băng huyết, hôn mê

Gia Bách
28/08/2025 18:18 GMT+7

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đã kích hoạt báo động đỏ, cấp cứu thành công một thai phụ bị băng huyết nặng, rối loạn đông máu sau khi uống thuốc phá thai mua trên mạng xã hội.

Ngày 28.8, bác sĩ Trương Minh Kiển, Phó giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công một thai phụ bị băng huyết nặng, rối loạn đông máu và sốc mất máu sau khi uống thuốc phá thai mua trôi nổi trên mạng xã hội.

Cà Mau: Sản phụ thoát chết sau khi uống thuốc phá thai mua trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Liệu trình thuốc phá thai mà thai phụ mua qua tài khoản zalo BS G.TV với giá 1,5 triệu đồng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tối 27.8, thai phụ nhập viện trong tình trạng mê sâu, mạch nhanh 120 lần/phút, huyết áp tụt còn 85/50 mmHg, da niêm nhợt, khó thở, mất nhiều máu âm đạo sau khi sảy thai ở tuổi thai 17 tuần tại nhà. 

Ngay khi tiếp nhận, kíp trực khẩn trương kích hoạt báo động đỏ nội viện. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, truyền dịch, truyền máu, dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Nhờ can thiệp kịp thời, tối cùng ngày, thai phụ dần tỉnh, các chỉ số sinh tồn ổn định, sức khỏe phục hồi.

Kết quả hội chẩn kết luận bệnh nhân rơi vào tình trạng rối loạn đông máu, sốc mất máu do băng huyết sau sảy thai. Đây là một biến chứng cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến thai phụ tử vong chỉ trong vài giờ nếu không được cấp cứu kịp thời.

Cà Mau: Sản phụ thoát chết sau khi uống thuốc phá thai mua trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Tài khoản zalo BS G.TV tiếp tục tư vấn cho "khách hàng" vào chiều ngày 28.8

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chiều 28.8, thai phụ cho biết chị lên mạng tìm hiểu, kết nối qua tài khoản zalo có tên BS G.TV rồi mua thuốc phá thai không rõ nguồn gốc, với giá 1,5 triệu đồng và được hướng dẫn tự uống tại nhà. Theo hướng dẫn của BS G.TV, chị đã uống được 16 viên. 

"Sau khi uống thuốc thì tôi bị ra huyết và mệt nhiều nên gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời cấp cứu. Khi tỉnh mới biết được Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời cấp cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi", thai phụ kể.

Bác sĩ Trương Minh Kiển cảnh báo: "Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo thuốc phá thai cấp tốc, giá rẻ, giao tận nơi. Người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, rất dễ tin vào những lời quảng cáo này và tự ý sử dụng. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, bởi không chỉ có nguy cơ tử vong tức thì mà còn có thể để lại di chứng lâu dài như vô sinh, nhiễm trùng, rối loạn sức khỏe sinh sản".

Ngưng tim, ngưng thở vì tự phá thai 5 tháng tuổi tại nhà

Các bác sĩ Cần Thơ vừa cứu sống một ca biến chứng nguy kịch sau khi tự ý sử dụng thuốc mua trôi nổi trên thị trường để phá thai 5 tháng tuổi tại nhà.

