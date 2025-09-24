Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt nữ môi giới bất động sản 'giúp sức' lừa đảo gần 2 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
24/09/2025 17:25 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Vân do 'giúp sức' cho đồng phạm lừa đảo bất động sản, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 24.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Vân (35 tuổi, ở P.Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt nữ môi giới bất động sản 'giúp sức' lừa đảo gần 2 tỉ đồng- Ảnh 1.

Trần Thị Vân bị bắt giữ

ẢNH: Đ.X

Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Trần Thị Thu Thủy (37 tuổi, ở Hòa Vang, Đà Nẵng) với các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra trong năm 2024, cơ quan công an phát hiện Vân có dấu hiệu tham gia, giúp sức.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Vân đã cùng Thủy lợi dụng hình thức môi giới, mua bán bất động sản để lừa đảo nhiều người dân. Bằng thủ đoạn tinh vi, Vân và Thủy đã chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Vụ án đang được Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Lừa đảo tiền ảo gần 5 tỉ đồng ở Đà Nẵng, thủ đoạn tinh vi như thế nào?

Lừa đảo tiền ảo gần 5 tỉ đồng ở Đà Nẵng, thủ đoạn tinh vi như thế nào?

Liên quan vụ lừa đảo tiền ảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng vừa bị triệt phá, Công an TP.Đà Nẵng cho biết nhóm đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để dụ dỗ nạn nhân.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo Đà Nẵng môi giới bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận