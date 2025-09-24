Bắt nữ môi giới bất động sản 'giúp sức' lừa đảo gần 2 tỉ đồng

Ngày 24.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Vân (35 tuổi, ở P.Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Thị Vân bị bắt giữ ẢNH: Đ.X

Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Trần Thị Thu Thủy (37 tuổi, ở Hòa Vang, Đà Nẵng) với các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra trong năm 2024, cơ quan công an phát hiện Vân có dấu hiệu tham gia, giúp sức.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Vân đã cùng Thủy lợi dụng hình thức môi giới, mua bán bất động sản để lừa đảo nhiều người dân. Bằng thủ đoạn tinh vi, Vân và Thủy đã chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Vụ án đang được Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

