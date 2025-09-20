Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khách vay bị bắt giam, chủ cho vay nặng lãi bị khởi tố

Huy Đạt
Huy Đạt
20/09/2025 18:17 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa khởi tố bị can đối với Đặng Thị Hoài về hành vi cho vay nặng lãi. Bất ngờ, 'khách vay' lại chính là Lê Thị Thư, người từng bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng từ người quen.

Ngày 20.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Hoài (49 tuổi, trú P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Điều đáng chú ý, "khách vay" của Hoài lại chính là Lê Thị Thư (49 tuổi, trú P.Sơn Trà), từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021, Hoài đã nhiều lần cho Thư vay với tổng số tiền giao dịch hàng chục tỉ đồng, lãi suất 10%/tháng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Khách vay lừa đảo bị bắt , chủ cho vay nặng lãi khởi tố tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố đối với Đặng Thị Hoài

ẢNH: Đ.X

Trong khi đó, Thư được xác định đã lợi dụng mối quan hệ đồng hương, họ hàng để vay tiền của nhiều người với lý do "kinh doanh vàng", sau đó chiếm đoạt.

Điển hình, bà L.T.T.H (48 tuổi, trú P.Sơn Trà) nhiều lần tin tưởng cho Thư vay từ tháng 6 đến tháng 11.2021. Để tạo lòng tin, Thư rủ bà H. vào TP.HCM "xem cơ sở kinh doanh vàng", dù biết chắc thời điểm đó có dịch Covid-19 nên bà H. không thể đi. Ngoài ra, Thư còn gửi ảnh lịch sử cuộc gọi giả vờ giao dịch vàng.

Tin tưởng, bà H. đã 90 lần chuyển tiền (tổng cộng hơn 20,4 tỉ đồng), nhưng Thư chỉ trả lại 13,8 tỉ đồng, còn hơn 6,6 tỉ đồng chiếm đoạt để trả lãi hoặc xoay vòng nợ.

Khách vay lừa đảo bị bắt , chủ cho vay nặng lãi khởi tố tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Lê Thị Thư bị tạm giam hồi tháng 9.2024

ẢNH: Đ.X

Ngoài bà H., cơ quan điều tra còn tiếp nhận 5 đơn tố cáo khác về hành vi lừa đảo của Thư, với số tiền vay từ vài trăm triệu đồng đến gần 2 tỉ đồng. Nạn nhân đều là người quen, đồng hương hoặc có quan hệ gia đình, đồng nghiệp với chồng Thư.

Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các vụ Đặng Thị Hoài "cho vay nặng lãi" và Lê Thị Thư "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tin liên quan

Chặt đứt đường dây cho vay nặng lãi của ‘Trung AK’

Chặt đứt đường dây cho vay nặng lãi của ‘Trung AK’

Từ năm 2023 đến nay, nhóm tín dụng đen tại TP.Đà Nẵng do 'Trung AK' cầm đầu đã cho hơn 660 người vay hơn 1.000 lượt, với tổng số tiền cho vay trên 20 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Cho vay nặng lãi lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công an TP.Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận