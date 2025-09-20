Khách vay bị bắt giam, chủ cho vay nặng lãi bị khởi tố

Ngày 20.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Hoài (49 tuổi, trú P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Điều đáng chú ý, "khách vay" của Hoài lại chính là Lê Thị Thư (49 tuổi, trú P.Sơn Trà), từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021, Hoài đã nhiều lần cho Thư vay với tổng số tiền giao dịch hàng chục tỉ đồng, lãi suất 10%/tháng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố đối với Đặng Thị Hoài ẢNH: Đ.X

Trong khi đó, Thư được xác định đã lợi dụng mối quan hệ đồng hương, họ hàng để vay tiền của nhiều người với lý do "kinh doanh vàng", sau đó chiếm đoạt.

Điển hình, bà L.T.T.H (48 tuổi, trú P.Sơn Trà) nhiều lần tin tưởng cho Thư vay từ tháng 6 đến tháng 11.2021. Để tạo lòng tin, Thư rủ bà H. vào TP.HCM "xem cơ sở kinh doanh vàng", dù biết chắc thời điểm đó có dịch Covid-19 nên bà H. không thể đi. Ngoài ra, Thư còn gửi ảnh lịch sử cuộc gọi giả vờ giao dịch vàng.

Tin tưởng, bà H. đã 90 lần chuyển tiền (tổng cộng hơn 20,4 tỉ đồng), nhưng Thư chỉ trả lại 13,8 tỉ đồng, còn hơn 6,6 tỉ đồng chiếm đoạt để trả lãi hoặc xoay vòng nợ.

Lê Thị Thư bị tạm giam hồi tháng 9.2024

ẢNH: Đ.X

Ngoài bà H., cơ quan điều tra còn tiếp nhận 5 đơn tố cáo khác về hành vi lừa đảo của Thư, với số tiền vay từ vài trăm triệu đồng đến gần 2 tỉ đồng. Nạn nhân đều là người quen, đồng hương hoặc có quan hệ gia đình, đồng nghiệp với chồng Thư.

Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các vụ Đặng Thị Hoài "cho vay nặng lãi" và Lê Thị Thư "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".