Đà Nẵng: Triệt xóa nhóm 'tín dụng đen' lãi suất từ 292% - 1.582%/năm

Ngày 17.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa ổ nhóm "tín dụng đen" cho vay với lãi suất "cắt cổ", đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Chu Đình Huy (30 tuổi), Chu Tâm Dương (22 tuổi), Chu Hữu Đông (30 tuổi, cùng trú xã Vật Lại, TP.Hà Nội) và Hoàng Khánh Duy (23 tuổi, trú xã Cổ Đô, TP.Hà Nội) về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Chu Đình Huy, Chu Hữu Đông, Chu Tâm Dương và Hoàng Khánh Duy (từ trái qua) bị tạm giữ để điều tra ẢNH: Đ.X

Trước đó, qua trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phát hiện nhiều nghi phạm từ TP.Hà Nội vào TP.Đà Nẵng, lập trang Facebook "Hỗ trợ vay vốn nhanh Đà Nẵng", tạo nhiều tài khoản Zalo, phát tờ rơi quảng cáo, khiến người vay "sập bẫy" "tín dụng đen".

Khi có người liên hệ, nhóm này yêu cầu giữ giấy tờ tùy thân, cho vay từ 4 - 200 triệu đồng, nhưng trừ trước 5 - 10% "phí dịch vụ" và 2 ngày lãi suất, sau đó buộc người vay trả góp hằng ngày qua tài khoản ngân hàng.

Điều tra ban đầu xác định các nghi phạm gồm: Chu Đình Huy, Chu Tâm Dương, Chu Hữu Đông và Hoàng Khánh Duy hoạt động dưới sự điều hành của nghi phạm cầm đầu chưa rõ lai lịch, sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên "Hoang Thi Thu Hien".

Kết quả điều tra cho thấy, nhóm cho vay với lãi suất từ 292% - 1.582%/năm, đã thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Cơ quan công an thu giữ nhiều điện thoại, xe máy và hàng loạt giấy tờ tùy thân của các nạn nhân. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can Huy, Dương, Đông và Duy về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an TP.Đà Nẵng cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác trước các quảng cáo "vay nhanh - giải ngân gọn" trên mạng xã hội hay tờ rơi. Đây là bẫy "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ", có thể khiến người vay rơi vào nợ nần, mất cả tài sản. Khi có nhu cầu, người dân nên tìm đến các kênh vay vốn hợp pháp, đồng thời mạnh dạn tố giác đến cơ quan công an nếu phát hiện hành vi cho vay nặng lãi.