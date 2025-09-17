Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Triệt xóa nhóm 'tín dụng đen' lãi suất từ 292% - 1.582%/năm

Huy Đạt
Huy Đạt
17/09/2025 11:07 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng triệt xóa nhóm 'tín dụng đen' cho vay lãi suất 'cắt cổ' với phương thức lập Facebook, Zalo và phát tờ rơi để quảng cáo cho vay.

Ngày 17.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa ổ nhóm "tín dụng đen" cho vay với lãi suất "cắt cổ", đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Chu Đình Huy (30 tuổi), Chu Tâm Dương (22 tuổi), Chu Hữu Đông (30 tuổi, cùng trú xã Vật Lại, TP.Hà Nội) và Hoàng Khánh Duy (23 tuổi, trú xã Cổ Đô, TP.Hà Nội) về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đà Nẵng: Triệt xóa ổ nhóm tín dụng đen lãi suất 'cắt cổ' - Ảnh 1.
Đà Nẵng: Triệt xóa ổ nhóm tín dụng đen lãi suất 'cắt cổ' - Ảnh 2.
Đà Nẵng: Triệt xóa ổ nhóm tín dụng đen lãi suất 'cắt cổ' - Ảnh 3.
Đà Nẵng: Triệt xóa ổ nhóm tín dụng đen lãi suất 'cắt cổ' - Ảnh 4.

Chu Đình Huy, Chu Hữu Đông, Chu Tâm Dương và Hoàng Khánh Duy (từ trái qua) bị tạm giữ để điều tra

ẢNH: Đ.X

Trước đó, qua trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phát hiện nhiều nghi phạm từ TP.Hà Nội vào TP.Đà Nẵng, lập trang Facebook "Hỗ trợ vay vốn nhanh Đà Nẵng", tạo nhiều tài khoản Zalo, phát tờ rơi quảng cáo, khiến người vay "sập bẫy" "tín dụng đen".

Khi có người liên hệ, nhóm này yêu cầu giữ giấy tờ tùy thân, cho vay từ 4 - 200 triệu đồng, nhưng trừ trước 5 - 10% "phí dịch vụ" và 2 ngày lãi suất, sau đó buộc người vay trả góp hằng ngày qua tài khoản ngân hàng.

Điều tra ban đầu xác định các nghi phạm gồm: Chu Đình Huy, Chu Tâm Dương, Chu Hữu Đông và Hoàng Khánh Duy hoạt động dưới sự điều hành của nghi phạm cầm đầu chưa rõ lai lịch, sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên "Hoang Thi Thu Hien".

Kết quả điều tra cho thấy, nhóm cho vay với lãi suất từ 292% - 1.582%/năm, đã thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Cơ quan công an thu giữ nhiều điện thoại, xe máy và hàng loạt giấy tờ tùy thân của các nạn nhân. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can Huy, Dương, Đông và Duy về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an TP.Đà Nẵng cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác trước các quảng cáo "vay nhanh - giải ngân gọn" trên mạng xã hội hay tờ rơi. Đây là bẫy "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ", có thể khiến người vay rơi vào nợ nần, mất cả tài sản. Khi có nhu cầu, người dân nên tìm đến các kênh vay vốn hợp pháp, đồng thời mạnh dạn tố giác đến cơ quan công an nếu phát hiện hành vi cho vay nặng lãi.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây 'tín dụng đen' dùng iCloud siết nợ

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây 'tín dụng đen' dùng iCloud siết nợ

Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây 'tín dụng đen' xuyên quốc gia hoạt động với thủ đoạn hoàn toàn mới là lợi dụng tài khoản iCloud của iPhone để cho vay nặng lãi.

Khám phá thêm chủ đề

Tín Dụng Đen Đà Nẵng Cho vay nặng lãi Cho vay cắt cổ Cho vay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận