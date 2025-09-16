Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Cà Mau: Cho vay với lãi suất 365%/năm, 3 bị cáo lãnh án

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
16/09/2025 19:50 GMT+7

Cho vay với lãi suất 365%/năm, thu lãi bất chính hơn 6,6 tỉ đồng, 3 bị cáo Tăng Văn Mal, Trường Anh, Trường Em vừa bị TAND khu vực 6 (Cà Mau) tuyên án.

Sau 8 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 16.9, TAND khu vực 6 (Cà Mau) tuyên phạt bị cáo Tăng Văn Mal (37 tuổi, P.Bạc Liêu, Cà Mau) 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Trường (còn gọi là Trường Anh - 37 tuổi) 9 tháng tù và Nguyễn Văn Trường (còn gọi là Trường Em - 37 tuổi, cùng xã Hồng Dân, Cà Mau) 6 tháng tù, cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cà Mau: Cho vay với lãi suất 365%/năm, 3 bị cáo lãnh án- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, năm 2022, bị cáo Tăng Văn Mal quen biết với ông Nguyễn Minh Tân (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư xây dựng Linh Yến Phi). Do ông Tân cần vốn đáo hạn ngân hàng, thu mua tôm và xoay vòng kinh doanh nên thỏa thuận vay tiền của Mal, với lãi suất 1%/ngày (tức 365%/năm). Ngoài tiền lãi, Tân còn phải chịu phí vay và tiền phạt trả chậm.

Sau đó, Mal huy động thêm vốn của Trường Anh và Trường Em để cho ông Tân vay. Các giao dịch được thực hiện qua chuyển khoản hoặc giao nhận tiền mặt, có biên nhận do ông Tân ký. Mal trực tiếp thu tiền lãi, phí vay và tiền phạt sau đó mới chia lại cho Trường Anh và Trường Em.

Chỉ trong 3 tháng, từ tháng 3 - 6.2022, Mal cùng Trường Anh và Trường Em đã cho ông Tân vay gần 54 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 6,6 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tháng 9.2023, Nguyễn Minh Tân đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn trong một vụ án khác. Hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Bắt 2 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Công ty Linh Yến Phi

Bắt 2 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan Công ty Linh Yến Phi

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thanh Nghi và Nguyễn Đăng Trình để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

Cho vay Tín Dụng Đen Cho vay nặng lãi cà mau Cho Vay Lãi Nặng lừa đảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận