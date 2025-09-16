Cà Mau: Cho vay với lãi suất 365%/năm, 3 bị cáo lãnh án

Sau 8 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 16.9, TAND khu vực 6 (Cà Mau) tuyên phạt bị cáo Tăng Văn Mal (37 tuổi, ở P.Bạc Liêu, Cà Mau) 1 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Trường (còn gọi là Trường Anh - 37 tuổi) 9 tháng tù và Nguyễn Văn Trường (còn gọi là Trường Em - 37 tuổi, cùng ở xã Hồng Dân, Cà Mau) 6 tháng tù, cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, năm 2022, bị cáo Tăng Văn Mal quen biết với ông Nguyễn Minh Tân (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư xây dựng Linh Yến Phi). Do ông Tân cần vốn đáo hạn ngân hàng, thu mua tôm và xoay vòng kinh doanh nên thỏa thuận vay tiền của Mal, với lãi suất 1%/ngày (tức 365%/năm). Ngoài tiền lãi, Tân còn phải chịu phí vay và tiền phạt trả chậm.

Sau đó, Mal huy động thêm vốn của Trường Anh và Trường Em để cho ông Tân vay. Các giao dịch được thực hiện qua chuyển khoản hoặc giao nhận tiền mặt, có biên nhận do ông Tân ký. Mal trực tiếp thu tiền lãi, phí vay và tiền phạt sau đó mới chia lại cho Trường Anh và Trường Em.

Chỉ trong 3 tháng, từ tháng 3 - 6.2022, Mal cùng Trường Anh và Trường Em đã cho ông Tân vay gần 54 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 6,6 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tháng 9.2023, Nguyễn Minh Tân đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn trong một vụ án khác. Hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.