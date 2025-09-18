Quảng Trị: Khởi tố bị can lừa đảo hơn 1 tỉ đồng qua mạng xã hội

Ngày 18.9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Nam Bình (28 tuổi, ở TP.HCM) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Nam Bình cùng số tang vật ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, ngày 6.9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã triệu tập, đấu tranh với Nguyễn Nam Bình.

Qua đó xác định, từ cuối năm 2024, Bình mua nhiều tài khoản ngân hàng và sim "rác", lập các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo "ảo" để tiếp cận những người có nhu cầu rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Bình giả làm trung gian, thỏa thuận phí chỉ 1%, sau đó liên hệ với dịch vụ rút tiền thẻ tín dụng gần nơi bị hại sinh sống để thực hiện giao dịch qua máy POS.

Khi bị hại nhận tiền và thắc mắc về mức phí thực tế (1,8 - 3 %), Bình tiếp tục hướng dẫn họ chuyển tiền vào tài khoản do mình cung cấp. Sau khi nhận được tiền, Bình lập tức cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ. Bình khai đã lừa đảo trên mạng nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với số tiền lên đến hơn 1 tỉ đồng, trong đó có một bị hại ở Quảng Trị.

Khám xét nơi ở của Bình, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc.

Cơ quan công an đang mở rộng, điều tra vụ bị can Nguyễn Nam Bình lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.