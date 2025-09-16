TP.HCM: Bắt kẻ lừa đảo bằng chiêu rút tiền mặt từ thẻ tín dụng sinh lời

Ngày 16.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Trần Sơn (40 tuổi, ở phường Khánh Hội, quận 4 cũ) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Lê Trần Sơn bị khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: HOÀNG HUY

Theo điều tra, Sơn làm ăn thua lỗ hàng chục tỉ đồng nên dựng kịch bản có "quan hệ ngân hàng", có thể rút tiền mặt từ thẻ tín dụng với lợi nhuận cao để kêu gọi góp vốn. Sau khi nhận tiền, Sơn thường trích một phần nhỏ gửi lại cho nạn nhân, nói là "tiền lãi" nhằm tạo lòng tin.

Tháng 1.2025, bà N.T.M.T (53 tuổi, ngụ ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi cũ) góp gần 500 triệu đồng cho Sơn. Ít lâu sau, Sơn trả 20 triệu đồng gọi là "lợi nhuận", khiến bà T. tin tưởng tiếp tục đầu tư. Tổng cộng, bà T. đã nhiều lần chuyển cho Sơn 2,5 tỉ đồng. Trong đó, Sơn chỉ trả lãi hơn 200 triệu đồng rồi cắt liên lạc.

Ngoài ra, Sơn còn nhận 150 triệu đồng để làm giấy tờ đất ở tỉnh Bình Phước (cũ) nhưng không thực hiện. Sơn kêu gọi thêm 350 triệu đồng góp vốn mở văn phòng kinh doanh nhập cát từ Campuchia. Số tiền này Sơn cũng chiếm đoạt để trả nợ.

Biết bị tố cáo, Sơn đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.