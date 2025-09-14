Công an TP.HCM cảnh báo xuất nhập cảnh trái phép lừa đảo lao động sang Campuchia

Theo Công an TP.HCM, các đối tượng thường quảng cáo như việc nhẹ, lương cao, không cần bằng cấp; làm văn phòng, thu nhập vài chục triệu tháng; xuất cảnh nhanh, không cần thủ tục.

Ảnh minh họa ẢNH MINH HỌA

Thực chất, đây là thủ đoạn lừa đảo nguy hiểm. Người dân khi vượt biên trái phép hoặc đi theo môi giới bất hợp pháp thường bị tịch thu giấy tờ, hộ chiếu, quản lý chặt chẽ; bị ép buộc lao động trong các đường dây đánh bạc, lừa đảo qua mạng. Ngoài ra còn bị đe dọa, hành hung, thậm chí phải nộp tiền chuộc để được thả về.

Xuất nhập cảnh trái phép là hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, có thể bị xử phạt hành chính (từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng) hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người tham gia có nguy cơ bị trở thành nạn nhân của tội phạm có tổ chức, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng.

Qua đó, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ đi lao động bất hợp pháp ở Campuchia hay bất kỳ quốc gia nào.

Khi có nhu cầu đi lao động nước ngoài, chỉ liên hệ doanh nghiệp có giấy phép hợp pháp. Chủ động tìm hiểu thông tin từ cơ quan chức năng, hệ thống cảnh báo chính thống trước khi quyết định. Tố giác ngay cho cơ quan công an các đối tượng môi giới, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép.

Công an TP.HCM kêu gọi người dân tăng cường cảnh giác, chia sẻ thông tin này đến người thân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi lao động. Sự cảnh giác của mỗi người chính là lá chắn bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, liên hệ ngay công an địa phương hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM để được hỗ trợ kịp thời. Tuyệt đối không xuất nhập cảnh trái phép vì sự an toàn của chính bạn và cộng đồng.