Chặn ứng dụng Telegram tại Việt Nam do vi phạm pháp luật

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa gửi văn bản đến các nhà mạng tại Việt Nam yêu cầu chặn ứng dụng Telegram, thực hiện theo đề nghị từ cơ quan công an. Các doanh nghiệp viễn thông được yêu cầu báo cáo kết quả và giải pháp xử lý về Cục trước ngày 2.6.

Theo thống kê từ cơ quan chức năng, khoảng 68% số kênh, nhóm trên Telegram tại Việt Nam là các kênh xấu độc. Ngoài ra, nền tảng này cũng là công cụ chính trong nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị trên 1.000 tỉ đồng, hơn 13.000 nạn nhân bị ảnh hưởng và hơn 23 triệu dữ liệu cá nhân bị rao bán công khai.

Việc chặn ứng dụng Telegram là hệ quả của nhiều hội nhóm vi phạm luật pháp Việt Nam nhưng không có biện pháp ngăn chặn từ nhà cung cấp dịch vụ Ảnh: Anh Quân

Việc lợi dụng hạ tầng viễn thông để thực hiện hành vi chống phá hoặc xâm phạm an ninh, trật tự là hành vi bị cấm theo Điều 9 Luật Viễn thông. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thực hiện biện pháp kỹ thuật để chặn ứng dụng Telegram nếu nền tảng không tuân thủ quy định pháp luật.

Theo Nghị định 147/2024 về quản lý internet, doanh nghiệp khi cung cấp dịch vụ xuyên biên giới cho người dùng Việt Nam phải chấp hành các yêu cầu kiểm duyệt nội dung, gỡ bỏ thông tin vi phạm khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2025 đến nay, Telegram không thực hiện bất kỳ thủ tục thông báo hay hợp tác nào với Cục Viễn thông, bất chấp nhiều lần được nhắc nhở.

Cục Viễn thông cho biết Telegram là một trong những nền tảng bị Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) đánh giá "kém hợp tác nhất" trong xử lý nội dung vi phạm. Trên thế giới, đã có ít nhất tám quốc gia bao gồm Tây Ban Nha, Ấn Độ, Brazil, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Pakistan và Na Uy thực hiện biện pháp hạn chế hoặc chặn ứng dụng Telegram vì lý do tương tự. Ngay cả tại quê nhà Nga, ứng dụng này cũng từng bị chặn vào năm 2018 do bị tổ chức khủng bố sử dụng, trong khi Telegram từ chối hợp tác với cơ quan an ninh địa phương.

Việc chặn ứng dụng Telegram tại Việt Nam là một phần trong nỗ lực đảm bảo an toàn thông tin và trật tự xã hội trong không gian mạng, đồng thời cảnh báo các nền tảng xuyên biên giới về trách nhiệm tuân thủ pháp luật tại từng quốc gia.