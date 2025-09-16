Bắt 'nóng' nghi can mặc áo shipper cướp giật điện thoại

Ngày 16.9, Công an xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản, bắt giữ nghi phạm táo tợn chỉ sau 8 giờ gây án.



Nghi phạm gây án Tsai Bình Thương bị bắt ẢNH: HOÀNG HUY

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 15.9, chị H.N.M.T (20 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) đang điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Nhựt). Trong lúc vừa chạy xe vừa cầm điện thoại di động để nghe, chị T. bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy màu đỏ, mặc áo khoác shipper màu cam, từ phía sau áp sát.

Đối tượng ra tay chớp nhoáng giật phăng chiếc điện thoại trên tay chị T., rồi rồ ga tẩu thoát. Bị cướp bất ngờ, nạn nhân vừa tri hô "cướp, cướp", vừa tăng ga đuổi theo tên cướp giật từ đường Nguyễn Cửu Phú đến khu vực cầu Bà Thới nhưng mất dấu. Ngay sau đó, chị T. đã đến Công an xã Tân Nhựt trình báo vụ việc.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, xác định tính chất manh động của vụ việc, lực lượng công an đã khẩn trương rà soát camera an ninh, lần theo các hướng tẩu thoát của đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, với quyết tâm không để tội phạm lộng hành, chỉ sau 8 giờ truy xét, tổ công tác đã xác định và bắt giữ thành công nghi phạm gây án là Tsai Bình Thương (30 tuổi, ở phường Tân Bình, TP.HCM).

Tại cơ quan công an, Tsai Bình Thương đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của mình.

Hiện Công an xã Tân Nhựt củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng vụ cướp giật tài sản nói trên.