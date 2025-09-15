Trung tướng Mai Hoàng: Cướp giật ở TP.HCM không còn phức tạp

Ngày 15.9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 4. Hội nghị do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM và các phó bí thư Thành ủy đồng chủ trì.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm. Bên cạnh đó là xem xét, góp ý về văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các công tác chuẩn bị đại hội.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức sáng 15.9 ẢNH: DIỆU MI

"Cướp giật ở TP.HCM không còn phức tạp"

Phát biểu trong hội nghị, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết tình hình trật tự, an toàn xã hội ở TP.HCM (mới) sau sáp nhập đã được phòng ngừa, có tính răn đe, kết hợp các lực lượng chính trị cơ sở, quần chúng nhân dân cùng kiểm soát tình hình tội phạm.

Dù cả 3 địa bàn trước sáp nhập được Bộ Công an xếp vào là địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội nhưng 2 tháng qua đã giảm. Điểm sáng là tỷ lệ tội phạm ngày càng giảm, tình trạng cướp giật không còn phức tạp, vấn nạn tạt sơn 2 tháng qua không còn.

Đáng chú ý, những hành vi được quay lại đưa lên mạng xã hội như gây rối trật tự công cộng, va chạm giao thông, mâu thuẫn trên đường dù rất nhỏ cũng được công an phường xử lý, răn đe. Liên quan tình trạng "giật đồ cúng cô hồn" dù là phong tục tập quán cũng được công an xử lý để răn đe.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM ẢNH: DIỆU MI

Theo trung tướng Mai Hoàng, một số vụ trọng án đều được công an khám phá 100%, xác định nguyên nhân chủ yếu do nhậu, say rượu mâu thuẫn đánh nhau gây trọng thương tử vong nhưng không nhiều theo tỷ lệ chung.

Tuy nhiên, tỷ lệ tội phạm liên quan ma túy trên địa bàn còn phức tạp. Bên cạnh tuyên truyền, Công an TP.HCM đã cử nhiều tổ công tác đi đấu tranh, triệt phá. "Giới trẻ ngày nay không tổ chức sử dụng ma túy trong quán bar, nhà hàng, vũ trường mà thuê ca nô, chung cư, nhà ở riêng biệt để sử dụng... công an cũng đã xử lý nghiêm", Giám đốc Công an TP.HCM thông tin và cho biết lực lượng đồng thời xử lý triệt để các vi phạm liên quan sử dụng bóng cười.

Vì sao TP.HCM kẹt xe nhiều hơn sau sáp nhập?

Trung tướng Mai Hoàng cũng nêu thực trạng, sau khi kết thúc nhiệm vụ công an cấp huyện thì một thời gian ngắn sau đó TP.HCM sáp nhập và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, công an phường chỉ có cảnh sát trật tự, không có CSGT. Thực tế cho thấy tình trạng chạy xe trên vỉa hè, kẹt xe... bắt đầu tái diễn. Do vậy, cần bố trí lực lượng linh hoạt, hợp lý hơn để điều tiết giao thông, trật tự.

Bí thư Trần Lưu Quang (thứ 4 từ trái sang) và 5 phó bí thư Thành ủy TP.HCM điều hành hội nghị ẢNH: DIỆU MI

Trung tướng Mai Hoàng đặt vấn đề: tại sao sau sáp nhập tỉnh, dù công dân ở đâu vẫn ở đó, chỉ có cán bộ đến TP.HCM làm việc nhưng tắc đường lại nhiều hơn. Qua khảo sát, Giám đốc Công an TP.HCM cho rằng, có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc nhiều dự án chậm tiến độ, người dân không có không gian đi lại.

Sau cùng, Công an TP.HCM cam kết phối hợp Bộ Tư lệnh bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sắp tới.

