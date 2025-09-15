Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an bắt nhóm người cướp giật đồ cúng 'cô hồn' ở TP.HCM

Ngọc Lê - Trần Kha
15/09/2025 12:20 GMT+7

Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp 3 người và đang củng cố hồ sơ xử lý 1 người liên quan đến vụ cướp giật bàn inox dùng để cúng cô hồn tại một cửa hàng trên đường Âu Cơ, cùng nhiều vụ tương tự ở phường Bảy Hiền.

Ngày 15.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Mai Anh Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Hùng (17 tuổi, cùng ở phường Bảy Hiền) và Hà Kim Bảo (17 tuổi, ở phường Tân Hòa), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. 

Liên quan vụ việc, Công an TP.HCM cũng đang củng cố hồ sơ xử lý T.Q.Đ (15 tuổi).

- Ảnh 1.

Công an TP.HCM bắt nhóm người cướp giật bàn cúng cô hồn ở TP.HCM

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ ngày 6.9, tại một cửa hàng trên đường Âu Cơ, phường Tân Hòa, nhân viên cửa hàng đặt bàn inox cúng "cô hồn" với hoa quả, bánh kẹo, gà luộc và 200.000 đồng.

Sau khi nhân viên thắp nhang, nhóm thanh niên đi xe máy đến. Một đối tượng nhảy xuống, giật mạnh bàn inox khiến đồ cúng rơi vãi, tẩu thoát về hướng ngã tư Âu Cơ - Lạc Long Quân. 

Công an phường Tân Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy xét và bắt giữ nhóm Kiệt, Hùng, Bảo và T.Q.Đ. Các đối tượng khai nhận, từ 14 giờ cùng ngày, nhóm tụ tập tại hẻm 127 Ni Sư Huỳnh Liên, rủ nhau đi giật đồ cúng "cô hồn" để bán lấy tiền tiêu xài.

Nhóm di chuyển qua nhiều tuyến đường (quận 11 cũ), nhập đoàn với một nhóm thanh niên khác cũng có hành vi tương tự. Tại đường Lê Đại Hành, nhóm của Bảo giật bánh kẹo, trái cây, rồi bàn bạc giật bàn inox. Đến cửa hàng trên đường Âu Cơ, phường Tân Hòa (nói trên), Hùng xuống xe giật bàn, đem cất giấu gần chốt khu phố 5, phường Bảy Hiền.

Đến 18 giờ 30 ngày 7.9, Bảo tiếp tục giật một bàn inox trên đường Hồng Lạc, sau đó cùng T.Q.Đ. giật thêm một bàn tròn inox tại đường Ni Sư Huỳnh Liên. 

Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

