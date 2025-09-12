Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nhóm người giật đồ cúng cô hồn dẫn đến xô xát: Xử lý nghiêm

Trần Kha
Trần Kha
12/09/2025 13:18 GMT+7

Ngày 12.9, UBND phường Tân Sơn (quận Tân Bình cũ) TP.HCM, đã có văn bản chỉ đạo Công an phường Tân Sơn làm rõ, xử lý nghiêm vụ nhóm người giật đồ cúng cô hồn, rồi xảy ra xô xát, gây náo loạn trên đường Phạm Văn Bạch.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đưa tin, tối 7.9, trước căn nhà trên đường Phạm Văn Bạch (phường Tân Sơn) xảy ra vụ xô xát giữa nhóm khoảng 10 người. Những người này lao vào đánh nhau, gây náo loạn khu vực.

Nhóm người giật đồ cúng cô hồn dẫn đến xô xát: Xử lý nghiêm - Ảnh 1.

Vụ xô xát giữa nhóm khoảng 10 người trên đường Phạm Văn Bạch do giật đồ cúng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, Công an phường Tân Sơn xác định thời điểm đó có nhiều người tụ tập trước cửa nhà dân để giật đồ cúng cô hồn và nhận gạo từ thiện.

Khi gia chủ thắp nhang cúng xong, nhiều người ùa vào tranh giành. Trong lúc giật đồ cúng có xảy ra va chạm giữa 2 nhóm người, dẫn đến xô xát.

Hình ảnh từ camera và clip do người dân ghi lại cho thấy, nhóm người tham gia giật cô hồn đánh nhau gây náo loạn, kẹt xe, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Để phục vụ điều tra, xử lý, Công an phường Tân Sơn đã có văn bản đề nghị UBND phường đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ việc đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương và trên không gian mạng, làm cơ sở xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan vụ giật đồ cúng cô hồn dẫn đến xô xát này, trao đổi với Báo Thanh Niên, đại diện UBND phường Tân Sơn cho biết đã thống nhất đánh giá, mặc dù vụ việc chưa gây thiệt hại về người, nhưng hành vi của hai nhóm thanh thiếu niên thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và tạo dư luận tiêu cực trên mạng xã hội. UBND phường đề nghị Công an phường Tân Sơn khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe, giữ gìn trật tự công cộng và văn minh đô thị.

