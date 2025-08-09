TP.HCM: Đánh nhau hỗn loạn trong đêm do 'nhìn đểu' ở phường Bình Tiên

Ngày 9.8, Công an phường Bình Tiên cùng các đơn vị chức năng liên quan làm rõ vụ nhóm người đánh nhau trên địa bàn khiến 1 người bị thương.

Khu vực xảy ra vụ đánh nhau ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, tối 4.8, người dân thấy nhóm người tập trung tại khu vực lối đi của tòa nhà một trung tâm thương mại trên đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên (quận 6 cũ), TP.HCM.

Lúc này, một nhóm người khác cả chục người, chở nhau bằng xe máy đến đây rồi xảy ra đánh nhau với nhóm người trên.

"Ở đây hơn 21 giờ là trung tâm họ tắt đèn. Trời tối nên khi đánh nhau chúng tôi cũng không thấy rõ. Chỉ nghe tiếng la ó. Tiếng va chạm của vật cứng (hung khí)", một người dân tại khu vực cho biết.

Cũng theo người dân, sau khi đánh nhau, nhóm người chạy xe máy rời đi. Vụ việc khiến một thanh thiếu niên (khoảng 16 tuổi) bị thương.

Công an phường Bình Tiên tiếp nhận thông tin, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy xét.

Công an nhanh chóng xác định nhóm thanh thiếu niên đi xe máy và triệu tập, mời làm việc. Cơ quan chức năng cũng thu giữ một số hung khí, phương tiện liên quan.

Theo đó, 2 nhóm thanh thiếu niên không hề quen biết nhau. Nguyên nhân ban đầu là do "nhìn đểu" dẫn đến đánh nhau. Hiện Công an phường Bình Tiên đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.