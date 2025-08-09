Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Đánh nhau hỗn loạn trong đêm do 'nhìn đểu' ở phường Bình Tiên

Ngọc Lê - Trần Kha
09/08/2025 14:35 GMT+7

Hai nhóm thanh thiếu niên không quen biết, đánh nhau khiến 1 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được cho xuất phát từ việc 'nhìn đểu' nhau trên đường.

Ngày 9.8, Công an phường Bình Tiên cùng các đơn vị chức năng liên quan làm rõ vụ nhóm người đánh nhau trên địa bàn khiến 1 người bị thương.

TP.HCM: Đánh nhau hỗn loạn trong đêm do 'nhìn đểu' ở phường Bình Tiên- Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ đánh nhau

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, tối 4.8, người dân thấy nhóm người tập trung tại khu vực lối đi của tòa nhà một trung tâm thương mại trên đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên (quận 6 cũ), TP.HCM.

Lúc này, một nhóm người khác cả chục người, chở nhau bằng xe máy đến đây rồi xảy ra đánh nhau với nhóm người trên.

"Ở đây hơn 21 giờ là trung tâm họ tắt đèn. Trời tối nên khi đánh nhau chúng tôi cũng không thấy rõ. Chỉ nghe tiếng la ó. Tiếng va chạm của vật cứng (hung khí)", một người dân tại khu vực cho biết.

Cũng theo người dân, sau khi đánh nhau, nhóm người chạy xe máy rời đi. Vụ việc khiến một thanh thiếu niên (khoảng 16 tuổi) bị thương.

Công an phường Bình Tiên tiếp nhận thông tin, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vào cuộc điều tra, truy xét.

Công an nhanh chóng xác định nhóm thanh thiếu niên đi xe máy và triệu tập, mời làm việc. Cơ quan chức năng cũng thu giữ một số hung khí, phương tiện liên quan.

Theo đó, 2 nhóm thanh thiếu niên không hề quen biết nhau. Nguyên nhân ban đầu là do "nhìn đểu" dẫn đến đánh nhau. Hiện Công an phường Bình Tiên đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Điều tra vụ đánh nhau loạn xạ trên đường Đặng Thúc Vịnh

Điều tra vụ đánh nhau loạn xạ trên đường Đặng Thúc Vịnh

Ngày 2.6, Công an xã Thới Tam Thôn cùng Công an TP.HCM tổ địa bàn H.Hóc Môn đang điều tra làm rõ vụ nhóm người đánh nhau loạn xạ trên đường Đặng Thúc Vịnh.

Khám phá thêm chủ đề

đánh nhau Hung khí Xe máy Trung tâm thương mại phường Bình Tiên Công an phường Bình Tiên nhìn đểu Đường Phạm Văn Chí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận