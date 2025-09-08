Lan tỏa trên mạng xã hội: Người thầm lặng đứng sau sạp rau 0 đồng

Sạp rau tươi 0 đồng của chị Nguyễn Thị Lành (41 tuổi) nằm trên vỉa hè đường Nguyễn Bình (xã Hiệp Phước, TP.HCM). Hơn nửa năm nay, đều đặn mỗi sáng, nhiều lao động nghèo đến lựa rau về chế biến món ăn, sạp rau hết vèo trong 2 tiếng buổi sáng.

Tiếp nối yêu thương

Chị Lành từng được Báo Thanh Niên giới thiệu trong bài viết Đầy ắp tấm lòng tử tế ở "chòi hàng 0 đồng nhỏ nhất TP.HCM" năm 2024. Quần áo và một số vật dụng khác như giày, túi, đồ chơi trẻ em… được chị quyên góp từ cộng đồng, mang về đặt trên vỉa hè để ai cần thì đến lấy.

Sạp rau 0 đồng của chị Lành đông người đến lấy mỗi sáng ẢNH: NVCC

Chị Hồ Thị Thanh Thủy (32 tuổi, ở xã Hiệp Phước) là một trong hàng ngàn người đã tìm đến gian hàng 0 đồng của chị Lành để "sắm đồ". Chị Thủy kể năm ngoái, khi chị đang mang thai thì chồng thất nghiệp. Thường xuyên đi ngang gian hàng 0 đồng, chị ghé vào lựa đồ mặc để tiết kiệm chi phí. Không chỉ lựa đồ cho bản thân, chị còn chọn được quần áo cho người thân. Có đồ phù hợp với mẹ bỉm sữa, trẻ sơ sinh…, chị Lành cũng để dành riêng đợi chị Thủy đến lấy.

"Tôi thấy trân quý tấm lòng của chị Lành và các nhà hảo tâm đã tạo ra gian hàng, giúp những người khó khăn có được bộ đồ mới. Khi đó, tôi đã nguyện trong lòng nếu sau này dư giả sẽ tìm cách đền ơn", chị Thủy cho biết.

Không thể trực tiếp trả ơn các nhà hảo tâm, chị Thủy chọn cách tiếp nối sự sẻ chia yêu thương. Hiện chồng chị Thủy đã có công việc ổn định, còn chị thì ở nhà chăm con, gom ve chai để dành bán. Cuộc sống còn khó khăn nhưng chị vẫn trích một phần tiền sinh hoạt để mua rau rồi nhờ chị Lành tặng bà con. Hơn ai hết, chị Thủy hiểu được giá trị của những sự giúp đỡ nhỏ bé, giản dị nhưng lại có ý nghĩa lớn lao.

"Mỗi tuần em ấy tặng rau từ 5 - 7 ngày, mỗi ngày từ 30 - 50 bó. Ban đầu tôi từ chối vì thấy Thủy khó khăn, dặn để tiền lo con nhỏ nhưng em ấy nhất quyết không chịu, cứ nói để em giúp được gì thì giúp", chị Lành kể.

Làm thiện nguyện chưa bao giờ là đủ

Trước khi có nhà tài trợ thường xuyên là chị Thủy, chị Lành đã tặng rau 0 đồng cho người dân từ đầu năm 2025. Chị Lành dường như chưa bao giờ thấy việc làm thiện nguyện là đủ. Giúp "cái mặc" xong rồi, chị muốn giúp thêm "cái ăn" cho bà con khó khăn.

Chị Thủy (phải) đồng hành cùng chị Lành duy trì sạp rau 0 đồng ẢNH: NVCC

"Những bó rau tuy chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng cũng góp phần nào để cải thiện bữa ăn. Người xưa nói "đói ăn rau, đau uống thuốc", bữa ăn có rau cũng tốt cho sức khỏe, ngon mà lại lành mạnh", chị Lành bày tỏ.

Khởi đầu, chị Lành cũng bỏ tiền túi mua rau đặt bên vỉa hè để bà con đến lấy. Nhờ sự chia sẻ của mạng xã hội, sạp rau ngày càng được nhiều người chung tay. Người ở gần như chị Thủy thì mua rồi giao đến, người ở xa thì chuyển tiền nhờ chị Lành đi mua về tặng bà con.

Mỗi ngày, sạp rau tươi ở chỗ chị Lành lúc nào cũng có khoảng 50 bó các loại. Rau muống, cải, rau mồng tơi…, tất cả đều tươi xanh, được mua ở chợ từ sáng sớm. Có hôm được tặng nhiều đến cả trăm bó, chị Lành mang đến các khu trọ đông công nhân, người lao động chia cho mọi người.

"Nhà nào đông người cũng có thể lấy 2 - 3 bó để đủ bữa ăn. Tôi không giới hạn số lượng, bà con cũng hiểu và chỉ lấy vừa đủ dùng. Làm thiện nguyện mà mình tính toán quá thì khó duy trì lâu dài", chị Lành trải lòng.

Ngoài chòi quần áo 0 đồng và sạp rau, hiện mỗi tuần vào chiều thứ tư, chị Lành nấu mì để bà con khó khăn quanh khu vực ghé ăn. Làm nhiều hoạt động thiện nguyện, chị Lành khiêm tốn nhìn nhận bản thân chỉ góp chút sức mọn, tất cả là nhờ vào sự đóng góp của cộng đồng, những nhà hảo tâm. "Tôi đơn thuần chỉ là cầu nối người có và người cần lại với nhau mà thôi", chị Lành vui vẻ nói.