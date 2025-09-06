Lan tỏa trên mạng xã hội: Tiệc sinh nhật đặc biệt của chú bảo vệ

Theo đoạn clip, nhân viên công ty giả vờ nói trong tủ có con chuột nên nhờ chú bảo vệ đến đuổi giùm. Chú bảo vệ vội vàng tiến đến chiếc tủ kiểm tra, không quên cầm sẵn cây chổi để đuổi chuột. Mở cửa tủ, chú bất ngờ khi thấy chiếc bánh kem còn mọi người đứng đằng sau hát bài chúc mừng sinh nhật.

Vị trí nào cũng đáng được trân trọng

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Minh Hương, chuyên viên tuyển dụng tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Khánh Vy Home, cho biết người được tổ chức mừng sinh nhật là ông Phạm Văn Lợi (56 tuổi, ở TP.HCM), bảo vệ công ty.

Ông Lợi bất ngờ khi thấy chiếc bánh kem được giấu trong tủ ẢNH: NVCC

Theo chị Hương, ông Lợi đã gắn bó với công ty hơn 3 năm. Ông làm việc cần mẫn, tận tụy và thân thiện với mọi người, đó cũng là một trong những lý do để mọi người bàn nhau lên ý tưởng tổ chức sinh nhật cho ông.

"Chúng tôi muốn tạo ra những khoảnh khắc ấm áp, ghi nhận sự cống hiến của tất cả thành viên. Dù ở bất kỳ vị trí nào, mỗi người đồng hành cùng công ty đều đáng được trân trọng. Việc tổ chức mừng sinh nhật cho chú cũng là cách để công ty thể hiện lòng biết ơn, sự gắn kết và tôn trọng lẫn nhau", chị Minh Hương cho biết.

Buổi tiệc mừng sinh nhật ông Lợi được tổ chức tại văn phòng công ty, trong không gian ấm cúng. Mọi người cùng nhau chuẩn bị bánh kem và vài món quà nhỏ để gây bất ngờ cho ông. Cả công ty hát chúc mừng sinh nhật, tạo nên giây phút vui vẻ và đầy xúc động.

"Chú Lợi là người đến sớm nhất và về muộn nhất để đảm bảo an ninh, trật tự cho toàn bộ khu vực văn phòng. Ngoài nhiệm vụ chính là bảo vệ, chú còn nhiệt tình hỗ trợ nhân viên trong những công việc nhỏ nhặt thường ngày. Vì vậy, mọi người đều coi chú như một thành viên thân thiết chứ không chỉ đơn thuần là một nhân viên bảo vệ", chị Minh Hương vui vẻ kể.

Thắt chặt tình đồng nghiệp

Chị Hương cho hay công ty luôn đề cao văn hóa "tử tế từ tâm" và mong muốn những hành động đó sẽ lan tỏa đến mọi người. Không phân biệt vị trí hay chức vụ, bất cứ ai đồng hành cùng công ty đều xứng đáng được trân trọng và yêu thương. Chị cũng tin rằng khi làm được điều đó, nhân viên sẽ có thêm động lực để gắn bó và đóng góp cho tập thể.

Ông Lợi hạnh phúc trong buổi tiệc sinh nhật đặc biệt ẢNH: NVCC

"Thông tin sinh nhật của nhân viên được công ty lưu lại trong hồ sơ nhân sự và có sự nhắc nhở của nhân viên phòng hành chính - nhân sự. Đây không phải là lần đầu tiên công ty tổ chức sinh nhật cho chú Lợi nhưng là lần được ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Có lẽ chính sự mộc mạc, chân thành trong câu chuyện đã khiến nhiều người đồng cảm và lan tỏa mạnh mẽ", chị nói.

Ông Lợi bày tỏ sự bất ngờ và xúc động khi được mọi người yêu thương trong dịp sinh nhật. Điều này trở thành một trong những kỷ niệm khó quên với nơi ông đang làm việc.

Trước đó, ông được một người cháu giới thiệu đến làm việc tại công ty. Hai con của ông đã trưởng thành, ông làm bảo vệ để có thu nhập lo cho bản thân. Ông sinh sống ở TP.HCM, cùng địa bàn với công ty nên không phải chịu cảnh xa nhà, công việc không có nhiều áp lực.

"Tôi hạnh phúc khi có một tiệc sinh nhật ý nghĩa, nhận những lời chúc tốt đẹp từ mấy đứa trong công ty. Công việc phù hợp với bản thân, tôi làm từ lâu nên đã quen, rất thoải mái. Ngày nào tôi không đi làm sẽ thấy buồn, vì đến công ty được gặp gỡ, nói chuyện với mọi người cho khuây khỏa", ông Lợi nói chân chất.

Buổi tiệc nhỏ nhưng chan chứa tình cảm không chỉ mang đến niềm vui bất ngờ cho chú bảo vệ mà còn để lại kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi nhân viên. Giữa guồng quay công việc, khoảnh khắc đó càng thắt chặt tình đồng nghiệp, để công ty trở thành ngôi nhà thứ hai của mọi người.