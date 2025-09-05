Chuyện về những ‘người gác cổng’ bảo vệ tài chính cho khách hàng

Ở An Giang, câu chuyện của gia đình anh Phạm Văn Hiền khiến nhiều người thấm thía về giá trị của sự kiên trì giữ hợp đồng bảo hiểm.

Giữ trọn sự bảo vệ cho gia đình

Đầu năm 2025, vụ sập giàn giáo tại Bà Rịa - Vũng Tàu cướp đi sinh mạng anh Phạm Văn Hiền, 40 tuổi, để lại vợ và hai con nhỏ cùng mẹ già bệnh nặng. Chỉ vài giờ trước tai nạn, anh còn gọi điện về dặn dò, hẹn ngày về giỗ cha. Không ai ngờ đó là lần cuối.

Ít ai biết, chỉ một năm trước, vợ chồng anh Hiền từng định hủy hợp đồng bảo hiểm tại Bảo Việt Nhân thọ. Lúc đó, cả hai đã tham gia đóng phí được hơn 62 triệu đồng. Nhận thấy việc hủy hợp đồng giữa chừng không có lợi, tư vấn tài chính của Bảo Việt Nhân thọ đã kiên trì thuyết phục anh chị tiếp tục duy trì hợp đồng. Khi biến cố ập đến, Bảo Việt Nhân thọ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ chi trả cho gia đình 1,1 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm.

"Anh Hiền là trụ cột, anh đi rồi khoảng trống quá lớn. Nhưng số tiền này sẽ giúp tôi lo cho con, cho mẹ già, như một phần anh để lại để gia đình không gục ngã", chị Tư nghẹn ngào chia sẻ.

Ông Phạm Thanh Phong, Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ An Giang (Thành viên của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ), chia sẻ: "Thời điểm anh Hiền gặp khó khăn về kinh tế, phải rời An Giang lên Vũng Tàu làm việc, hợp đồng bảo hiểm từng đứng trước nguy cơ bị hủy. Nhờ sự kiên trì thuyết phục của tư vấn viên, hợp đồng ấy đã được giữ lại. Tuy khoản chi trả này không thể bù đắp mất mát nhưng là niềm an ủi và chỗ dựa để gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tư vấn viên đã hết lòng vì khách hàng, và cũng mong tất cả các anh chị em tư vấn viên luôn kiên trì, thuyết phục khách hàng giữ trọn sự bảo vệ".

Những lần chi trả quyền lợi bảo hiểm "ngoại lệ"

Không phải lúc nào hành trình bồi thường cũng thuận lợi. Có những hồ sơ tưởng chừng bế tắc, nhưng nhờ sự kiên trì của tư vấn viên, mọi khó khăn được tháo gỡ.

Hơn 8 năm gắn bó tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, chăm sóc gần 500 khách hàng và hỗ trợ thành công hơn 200 hồ sơ bồi thường, chị Nguyễn Thị Ngọc Lê cho biết cũng có những trường hợp "ngoại lệ", chính nhờ sự tận tâm của tư vấn viên khi khách hàng xảy ra biến cố mà công ty mới có đủ cơ sở để ra quyết định chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lê (tư vấn viên FWD Việt Nam) tin rằng, giá trị lớn nhất của nghề nằm ở chỗ kiên trì đồng hành cùng khách hàng để ngay cả những hồ sơ khó khăn nhất cũng tìm thấy lối ra và quyền lợi được chi trả trọn vẹn

Đó là trường hợp của anh N.T.N. sinh năm 1985 và làm việc tại TP.HCM. Vào năm 2019, anh đã tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại FWD cho cha ruột của mình là ông N.V.L sinh năm 1956.

Gần ba năm sau, ông L. bất ngờ bị ngã tại nhà, dẫn đến bị liệt toàn thân, mất hoàn toàn khả năng giao tiếp, không thể ký tên hay điểm chỉ. Hồ sơ y tế lại phân tán nhiều nơi, giấy tờ thiếu sót, căn cước công dân hết hạn, gặp nhiều vấn đề trong hồ sơ nên trung tâm giám định từ chối xác nhận thương tật.

Trong lúc cả gia đình như hoàn toàn tuyệt vọng, chị Ngọc Lê đã kiên trì suốt 3 tháng, từ hỗ trợ làm lại giấy tờ, thu thập và sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ bệnh án, bổ sung những giấy tờ cần thiết… Nhưng phức tạp nhất vẫn là quá trình xác nhận tình trạng thương tật toàn bộ vĩnh viễn, một trong những điều kiện quan trọng để được xem xét chi trả theo quy định.

Nhờ những nỗ lực không ngừng của chị, hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm được hoàn thiện. FWD Việt Nam đã chấp thuận phương án ngoại lệ và đồng ý chi trả quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn theo đúng hợp đồng, tương đương 150% mệnh giá hợp đồng vào tháng 9.2023. Khoản tiền chi trả đến đúng lúc, khi chi phí điều trị và chăm sóc đã gần như vắt kiệt tài chính của cả gia đình.

"Nhìn thấy niềm vui của gia đình khách hàng khi nhận quyền lợi bảo hiểm, tôi càng hiểu rõ tầm quan trọng của việc đồng hành cùng nhiều khách hàng khác giữ gìn hiệu lực hợp đồng", chị Lê khẳng định, nói thêm rằng, thuyết phục khách hàng duy trì hợp đồng cũng được xem là một trách nhiệm quan trọng của người làm nghề.

Càng khó khăn, càng cần được bảo vệ

Theo ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, sau khi tham gia bảo hiểm, ở một số thời điểm, chẳng hạn như lúc cao điểm dịch bệnh Covid-19, nhiều khách hàng muốn dừng hợp đồng sớm để đỡ áp lực. Đây cũng chính là lúc người tư vấn viên thể hiện vai trò của mình như là "người gác cổng" của hợp đồng. Lúc đó, tư vấn viên sẽ phải đến gặp gỡ trực tiếp khách hàng, tìm hiểu nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất phải tư vấn được giải pháp. Cần làm rõ khó khăn chỉ là nhất thời, càng khó khăn càng cần được bảo vệ, giá trị của bảo hiểm chính là nằm ở đây.

Thực tế, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ ngoài đem đến giá trị bảo vệ thì còn đính kèm nhiều quyền lợi hỗ trợ, nhằm giúp cho người tham gia an tâm và có đủ điều kiện duy trì hợp đồng. Các công ty cũng cung cấp nhiều sản phẩm đóng phí linh hoạt để khách hàng có thể an tâm thay đổi hình thức và thời hạn đóng phí, giúp khách hàng chủ động điều chỉnh kế hoạch tài chính theo từng giai đoạn cuộc đời như: rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng, thay đổi kế hoạch bảo hiểm, thay đổi số tiền bảo hiểm... Nhờ đó mà khách hàng có thể linh hoạt thích ứng với các thay đổi trong cuộc sống hay những biến cố tài chính bất ngờ.

"Các tư vấn viên tận tâm sẽ làm rõ việc rút hợp đồng trước hạn sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi hiện có của chính bản thân và gia đình. Khách hàng sẽ không còn được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống như tai nạn, bệnh tật hay thậm chí tử vong. Và nếu có biến cố bất ngờ xảy đến trong tương lai thì cánh tay bảo vệ đã không còn, không thể trợ giúp, nâng đỡ trong những thời điểm khó khăn đó. Đồng thời kế hoạch tài chính an toàn và vững vàng mà khách hàng đã gây dựng sẽ không còn tồn tại. Đó chính là mất đi "tấm khiên bảo vệ" trước những rủi ro tiềm ẩn trong cuộc sống nên khách hàng cần cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi quyết định. Nhiều người đã thay đổi quyết định sau khi gặp gỡ với các tư vấn viên và điều này cũng thể hiện vai trò lớn của đội ngũ này trong việc duy trì hiệu lực hợp đồng bảo hiểm để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành", ông Dũng phân tích.

Và sự tận tâm của tư vấn viên đã biến những hợp đồng vốn chỉ là giấy tờ trở thành ngọn nến bền bỉ soi sáng những cuộc đời, để khách hàng biết rằng trong biến cố, họ không bao giờ đơn độc.