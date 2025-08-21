Độc lạ chúc sinh nhật bằng… hát văn: Nhiều người thắc mắc 'có khác với chầu văn'?

Theo tìm hiểu của phóng viên, các clip chúc mừng sinh nhật bằng hát văn được nghệ sĩ Tuyết Tuyết, gương mặt nổi bật trong làng nghệ thuật chầu văn Việt Nam chia sẻ lên mạng xã hội thời gian qua.

Những clip chúc mừng sinh nhật bằng hát văn gây sốt mạng xã hội thời gian qua ẢNH: NVCC

Trong clip, nhiều người luống tuổi với quần áo trình diễn chỉn chu cùng thần thái tươi tắn vừa ngồi chơi nhạc cụ vừa hát mừng sinh nhật trên làn điệu chầu văn. Điều đặc biệt, tên của nhân vật được hát tặng sinh nhật trong clip là do dân mạng để lại trong phần bình luận.

"Văn Duy sinh nhật hôm nay. Chúc Duy mạnh khỏe, lộc đầy vinh hoa. Gia đình êm ấm chan hòa. Tặng Duy câu hát cũng là vần thơ…", lời chúc sinh nhật dễ thương, vui vẻ và đầy ý nghĩa, được thể hiện qua hình thức nghệ thuật hát cổ truyền của Việt Nam đã tạo nên một sự kết hợp mới lạ, nhanh chóng gây bão mạng.

Bên dưới các clip, cư dân mạng bày tỏ sự thích thú. Không ít người hào hứng bình luận tên người thân, bạn bè, đồng nghiệp… hy vọng nhóm hát có thể hát tặng vì cho rằng đây là món quà chúc mừng sinh nhật độc lạ, ít "đụng hàng".

Nghệ sĩ Tuyết Tuyết có 25 năm gắn bó với nghệ thuật chầu văn ẢNH: NVCC

Các học viên cao tuổi của nghệ sĩ Tuyết Tuyết ẢNH: NVCC

Nhiều người trẻ cho biết qua những clip, họ biết đến và tìm hiểu thêm về chầu văn. Thông qua yêu cầu của cư dân mạng, những clip hát văn chúc mừng sinh nhật xuất hiện trên kênh của nghệ sĩ Tuyết Tuyết ngày càng nhiều thêm. Đặc biệt, mỗi clip dành tặng cho một người đều có nội dung khác nhau, không "đụng hàng".

Mang chầu văn đến với nhiều người trẻ

Chia sẻ với Thanh Niên, nghệ sĩ chầu văn Tuyết Tuyết cho biết bên cạnh việc trình diễn chầu văn, chị còn đào tạo, giảng dạy về chầu văn cho học viên ở các độ tuổi, trong đó có nhiều người lớn tuổi, đã nghỉ hưu.

"Bình thường khi hát mừng sinh nhật, mọi người vẫn thường hát các bài quen thuộc. Tuy nhiên trong một lần mừng sinh nhật cho học viên lớn tuổi, mọi người nảy ra ý tưởng hát mừng theo làn điệu chầu văn, ở đây ai cũng yêu thích loại hình nghệ thuật này", chị Tuyết Tuyết chia sẻ.

Theo nghệ sĩ Tuyết Tuyết, hát văn tặng sinh nhật cũng là một cách học hiệu quả ẢNH: NVCC

Các clip trên khi được đăng tải lên mạng xã hội với mục đích kỷ niệm bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng, đặc biệt là những người trẻ. Nhiều người cũng để lại tên người mình muốn chúc sinh nhật, nhờ chị Tuyết Tuyết và các học viên hát tặng. Vậy là sau đó, những clip chúc mừng sinh nhật đặc biệt ra đời.

Chính nghệ sĩ Tuyết Tuyết cũng bất ngờ trước sự quan tâm lớn từ mọi người. Chủ nhân của những đoạn clip tiết lộ phần lời bài hát văn chúc mừng sinh nhật do chị nghĩ ra, sau đó các học viên sẽ chơi nhạc cụ và hát theo hướng dẫn của chị.

Theo nữ nghệ sĩ, đây không chỉ là cách để lan tỏa chầu văn đến với nhiều người trẻ, mà còn là một phương pháp học hiệu quả, khi các học viên với sự hướng dẫn của chị vô cùng hào hứng hát tặng mọi người.

Nhóm học trò trẻ tuổi của chị Tuyết Tuyết, có nhiều em nhỏ khiếm thị ẢNH: NVCC

Chính chị cũng bất ngờ khi những clip hát văn chúc mừng sinh nhật nhận được sự quan tâm của mọi người ẢNH: NVCC

Nhiều người khi xem clip cũng thắc mắc, liệu hát văn và chầu văn có phải là một loại hình. Theo nghệ sĩ Tuyết Tuyết, cần phân biệt rõ giữa cách "hát văn" và "hát chầu văn" dù hai cách hát này có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Trong đó, hát văn thường có nội dung ca ngợi công đức tổ tiên, ông bà, cha mẹ, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, hát về quê hương, đất nước… Người nghệ sĩ có thể biến tấu lời bài hát dựa trên các làn điệu quen thuộc và cũng là cách mà chị Tuyết Tuyết cùng học viên hát chúc mừng sinh nhật tặng mọi người.

Trong khi đó, "hát chầu văn" thường được hát trong đền, hầu thánh. Cách hát này sử dụng những bản chầu văn cổ, đúng lời bài hát, không biến tấu.