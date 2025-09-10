Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM bắt tên trộm cắp điện thoại ở Bệnh viện Bình Tân

Trần Duy Khánh - Hoàng Huy
10/09/2025 21:32 GMT+7

Người đàn ông 32 tuổi không có nơi cư trú nhất định, lẻn vào phòng ở Bệnh viện Bình Tân (TP.HCM) trộm cắp tài sản.

Tối 10.9, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Thành (32 tuổi, không có nơi cư trú nhất định) để điều tra làm rõ về tội trộm cắp tài sản.

Công an TP.HCM kẻ chuyên trộm cắp điện thoại ở Bệnh viện Bình Tân - Ảnh 1.

Công an đang ghi lời khai của Nguyễn Chí Thành

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua điều tra, bước đầu, cơ quan công an xác định Thành là người đã gây ra vụ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Bình Tân (đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân cũ).

Trước đó, qua nắm tình hình, rà soát, kiểm tra khu vực trước cổng cấp cứu Bệnh viện Bình Tân, Công an phường Bình Trị Đông phát hiện Thành có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở đấu tranh.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trên người Thành có 4 điện thoại di động. Qua làm việc, Thành thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Bình Tân. Camera tại bệnh viện cho thấy, rạng sáng 8.9, Thành lẻn vào một căn phòng ở bệnh viện, sau đó trở ra cùng tài sản trộm được. Công an phường đã mời các nạn nhân đến hỗ trợ công tác điều tra.

Hiện công an tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

