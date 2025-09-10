Bệnh viện Quân y 121 điều trị thành công bệnh cong vẹo cột sống

Vẹo cột sống không chỉ là một bệnh lý về hình thể mà còn đe dọa nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe toàn diện của người bệnh. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến dạng cột sống, ảnh hưởng đến chức năng vận động, tâm lý và thậm chí là tính mạng. Chính vì vậy, công tác theo dõi và can thiệp phẫu thuật đúng lúc là yếu tố then chốt để bảo vệ tương lai của người bệnh trẻ tuổi.

Bác sĩ kiểm tra phim X-quang trước khi phẫu thuật ẢNH: HOÀNG ÁI

Phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống cho bệnh nhi 15 tuổi

Với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe quân và dân, vừa qua, ca phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống cho bệnh nhi L.H.G.H (15 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) đã được thực hiện thành công, tiếp tục đánh dấu những bước tiến quan trọng trong năng lực chuyên môn của Bệnh viện Quân y 121 trong lĩnh vực phẫu thuật chỉnh hình cột sống.

Trước khi nhập viện, bệnh nhi L.H.G.H có dấu hiệu bất thường ở cột sống từ khoảng 2 năm trước, nhưng chưa được điều trị. Gần đây, tình trạng gù lưng bên phải ngày càng rõ rệt, ảnh hưởng đến dáng đi và khả năng vận động. Vì thế, gia đình đã đưa cháu đến khám tại Bệnh viện Quân y 121 (P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Sau khi tiến hành chụp X-quang và các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán cháu bị vẹo cột sống, lệch sang phải, hạn chế trong đi đứng, vận động.

Ê kíp phẫu thuật chỉnh sửa cột sống cong vẹo ẢNH: HOÀNG ÁI

Mặc dù bệnh nhân vẫn còn đi lại được, nhưng nếu tiếp tục trì hoãn phẫu thuật, nguy cơ biến chứng là rất lớn. Không chỉ ảnh hưởng đến chức năng vận động, bệnh còn tác động mạnh đến tâm lý và thẩm mỹ của trẻ trong giai đoạn phát triển. Trước tình hình đó, Bệnh viện Quân y 121 đã quyết định tiến hành hội chẩn chuyên môn, mời các chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật cột sống đến hỗ trợ.

Cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân

BS.CK2 Vũ Viết Chính, chuyên gia phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống nhi (thành viên Ban chấp hành Hội Phẫu thuật cột sống Việt Nam) đã tham gia hỗ trợ chuyên môn. Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống, BS.CK2 Vũ Viết Chính đã cùng Khoa Ngoại thần kinh của Bệnh viện Quân y 121 lên kế hoạch chi tiết cho ca mổ, từ đánh giá mức độ cong vẹo đến phương án nắn chỉnh tối ưu.

Ê kíp phẫu thuật chỉnh sửa cột sống cong vẹo ẢNH: HOÀNG ÁI

Một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong ca phẫu thuật là công tác gây mê hồi sức. Bệnh nhi mới 15 tuổi, nặng 40 kg, sẽ có nhiều nguy cơ trong quá trình gây mê. Các ê kíp đã lên kế hoạch chi tiết và cẩn thận với mục tiêu gây mê an toàn tuyệt đối, chuẩn bị sẵn sàng để xử lý các tình huống như mất máu, phải truyền máu khối lượng lớn, thông khí nằm sấp kéo dài và đảm bảo giảm đau sau mổ hiệu quả để bệnh nhi phục hồi sớm.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi sau hơn 3 giờ đồng hồ, bệnh nhân được rút ống nội khí quản tại phòng mổ. Bệnh nhân không đau, hai chân vận động tốt đã tọa niềm vui vỡ òa trong toàn bộ ê kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức, một khoảnh khắc xúc động, đánh dấu thành công vượt mong đợi.

Cột sống bệnh nhân trước và sau phẫu thuật ẢNH: HOÀNG ÁI

Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát tại Phòng hồi sức tích cực. Hình ảnh X-quang sau phẫu thuật cho thấy cột sống đã được nắn chỉnh rất tốt, không còn biến dạng nghiêm trọng như trước. Quan trọng hơn, không có tổn thương thần kinh nào xảy ra, một yếu tố sống còn trong phẫu thuật cột sống. Bệnh nhân hồi phục thuận lợi, hai chân vận động bình thường và xuất viện; ca mổ không chỉ thành công về mặt kỹ thuật mà còn mang lại hiệu quả trong cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.

Địa chỉ tin cậy cho người dân ĐBSCL

Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, nhấn mạnh đây là một trong những ca phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống được thực hiện thành công tại Bệnh viện Quân y 121. Ca phẫu đã khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Quân y 121 trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống.

Khu điều trị nội trú khang trang, hiện đại của Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Thời gian tới, Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục phối hợp Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển các kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân và góp phần giảm chi phí điều trị khi các phẫu thuật được thực hiện ngay tại TP.Cần Thơ, không phải chuyển lên tuyến trên.

"Thành công của ca phẫu thuật không thể tách rời sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ và sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia đầu ngành. Ca phẫu thuật đã chứng minh năng lực chuyên môn vững vàng, sẵn sàng đón nhận những ca bệnh phức tạp và mang lại kết quả điều trị tối ưu. Bệnh viện Quân y 121 đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy cho người dân khu vực ĐBSCL trong điều trị các bệnh lý phức tạp. Bệnh lý vẹo cột sống, dù nguy hiểm, vẫn có thể được điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và can thiệp đúng lúc. Thành công của Bệnh viện Quân y 121 là lời khẳng định mạnh mẽ: Với sự tận tâm, chuyên môn cao và tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", BS.CK2 Trần Mạnh Hùng nêu rõ.