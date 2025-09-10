Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Nữ giúp việc bị xe ben tông tử vong trên đường về nhà

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
10/09/2025 17:34 GMT+7

Trên đường chạy xe máy về nhà, người phụ nữ làm nghề giúp việc bị xe ben tông tử vong tại chỗ.

Chiều 10.9, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cát Lái (thành phố Thủ Đức cũ) khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn giao thông trên đường Võ Chí Công làm một phụ nữ tử vong.

TP.HCM: Nữ giúp việc bị xe ben tông tử vong trên đường về nhà - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn làm nữ giúp việc tử vong

ẢNH: C.T.V

Theo cơ quan chức năng, danh tính nạn nhân được xác định là bà N.M.H (65 tuổi, ở phường Long Phước, TP.HCM), làm nghề giúp việc nhà.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, trên đường đi làm về, bà H. chạy xe máy biển số 51X1 - 863.xx trên đường Võ Chí Công, khi đến đoạn ở phường Cát Lái thì xảy ra va chạm với xe ben 50H - 902.xx do tài xế N.T.X (34 tuổi) điều khiển chạy cùng chiều, chở nhiều vật liệu xây dựng. Hậu quả của vụ tai nạn làm bà H. tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, chiếc xe ben không dừng lại mà tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM và các đơn vị chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, ghi lời khai nhân chứng để làm rõ vụ tai nạn.

Từ một số tài liệu ban đầu, cơ quan chức năng truy tìm được chiếc xe ben và tài xế X. tại một bãi vật liệu xây dựng gần hiện trường. Bước đầu, nhận định nguyên nhân tai nạn là do xe ben vượt không đảm bảo an toàn, gây tai nạn giao thông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin liên quan

TP.HCM: Phát hiện thi thể nam giới ở bến đò Linh Đông

TP.HCM: Phát hiện thi thể nam giới ở bến đò Linh Đông

Người phụ nữ 35 tuổi đi bộ dọc bờ sông thì phát hiện thi thể nam giới tại bến đò Linh Đông, phường Thủ Đức, TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong tai nạn xe ben TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận