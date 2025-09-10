TP.HCM: Nữ giúp việc bị xe ben tông tử vong trên đường về nhà

Chiều 10.9, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cát Lái (thành phố Thủ Đức cũ) khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ tai nạn giao thông trên đường Võ Chí Công làm một phụ nữ tử vong.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn làm nữ giúp việc tử vong ẢNH: C.T.V

Theo cơ quan chức năng, danh tính nạn nhân được xác định là bà N.M.H (65 tuổi, ở phường Long Phước, TP.HCM), làm nghề giúp việc nhà.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, trên đường đi làm về, bà H. chạy xe máy biển số 51X1 - 863.xx trên đường Võ Chí Công, khi đến đoạn ở phường Cát Lái thì xảy ra va chạm với xe ben 50H - 902.xx do tài xế N.T.X (34 tuổi) điều khiển chạy cùng chiều, chở nhiều vật liệu xây dựng. Hậu quả của vụ tai nạn làm bà H. tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, chiếc xe ben không dừng lại mà tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM và các đơn vị chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, ghi lời khai nhân chứng để làm rõ vụ tai nạn.

Từ một số tài liệu ban đầu, cơ quan chức năng truy tìm được chiếc xe ben và tài xế X. tại một bãi vật liệu xây dựng gần hiện trường. Bước đầu, nhận định nguyên nhân tai nạn là do xe ben vượt không đảm bảo an toàn, gây tai nạn giao thông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.