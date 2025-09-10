Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Phát hiện thi thể nam giới ở bến đò Linh Đông

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
10/09/2025 15:25 GMT+7

Người phụ nữ 35 tuổi đi bộ dọc bờ sông thì phát hiện thi thể nam giới tại bến đò Linh Đông, phường Thủ Đức, TP.HCM.

Đến 15 giờ chiều 10.9, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức (thành phố Thủ Đức cũ) và các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, làm rõ vụ thi thể nam giới vừa được tìm thấy tại bến đò Linh Đông.

TP.HCM: Phát hiện thi thể nam giới ở bến đò Linh Đông - Ảnh 1.

Phát hiện thi thể nam giới ở bến đò Linh Đông

ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, chị Y. (35 tuổi, là người dân khu vực) đang đi dọc theo bờ sông Sài Gòn, đoạn qua đường 36 (phường Thủ Đức) thì phát hiện thi thể người nổi lên tại khu vực bến đò Linh Đông.

Nhận tin báo, các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt, trục vớt thi thể. Qua kiểm tra, trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định danh tính, độ tuổi. Bước đầu, nạn nhân là nam giới, thi thể còn khá mới, thời gian tử vong chưa lâu, mặc quần dài và áo thun đen.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bến đò Linh Đông trước đây kết nối khu vực thành phố Thủ Đức cũ với quận Bình Thạnh cũ, bởi phà Bình Quới qua sông Sài Gòn. Người dân ở 2 khu vực thường sử dụng bến đò này để qua lại giữa 2 bờ, giúp rút ngắn quãng đường (đường bộ khoảng 10 km, còn 270 m) và thời gian di chuyển (từ 20 phút, còn khoảng 5 phút). Đến tháng 7.2024, phà Bình Quới ngưng hoạt động do vướng thủ tục pháp lý và chưa rõ thời điểm hoạt động trở lại nên bến đò không còn đông đúc người dân. 

Hiện bến đò Linh Đông được dùng làm điểm đón trả khách cho tuyến buýt sông Sài Gòn (Saigon Waterbus), một loại hình giao thông và du lịch đường thủy.

Tại bến đò này, người dân thỉnh thoảng lại phát hiện thi thể người trôi dạt sông Sài Gòn vào đây.

