Thời sự

Mua chim cảnh trên mạng, nhiều người 'sập bẫy' lừa đảo từ Facebook ảo

Huy Đạt
14/09/2025 10:00 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa tạm giữ nghi phạm lập nhiều tài khoản Facebook ảo rao bán chim cảnh để lừa đảo người mua chuyển tiền đặt cọc, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Ngày 14.9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá vụ lừa đảo qua mạng bằng chiêu mua bán chim cảnh, đồng thời ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Quang Hiền (23 tuổi, trú xã Lộc An, TP.Huế), để điều tra về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" theo điều 290 bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2022, Hiền lập nhiều tài khoản Facebook ảo để đăng bài rao bán chim cảnh. Sau khi có người hỏi mua, Hiền yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng với lý do giữ hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Hiền lập tức chiếm đoạt và cắt liên lạc.

Mất tiền vì mua chim cảnh trên mạng, nhiều người sập bẫy lừa đảo từ Facebook ảo- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Đặng Quang Hiền

ẢNH: Đ.X

Bước đầu, Hiền khai đã nhiều lần thực hiện trót lọt thủ đoạn này, chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền khoảng 30 triệu đồng. Trong đó, riêng đối với 2 tài khoản Facebook ảo mang tên "Lưu Quá" và "Dương Quá" được Hiền sử dụng để lừa đảo thông qua giao dịch mua bán chim cảnh, chiếm đoạt 2,7 triệu đồng từ người mua.

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP.Đà Nẵng) khẩn trương làm rõ vụ việc. Lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động chứa nhiều dữ liệu giao dịch, hình ảnh chim cảnh... các tài khoản Facebook ảo cùng những bằng chứng liên quan.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ số bị hại và số tiền mà Hiền đã chiếm đoạt trong thời gian qua.

Công an TP.Đà Nẵng thông báo, ai là bị hại trong vụ việc trên, liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng (298 Cách mạng Tháng Tám, P.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) hoặc trực tiếp liên hệ điều tra viên Trần Quý Ngọc qua số điện thoại 0905.154.555 để được giải quyết theo quy định pháp luật.

