Ứng dụng AI để chống lại các cuộc tấn công mạng

Ngành sản xuất bị tấn công bằng mã độc nhiều nhất tại ASEAN

Ngày 23.8, tại TP.Đà Nẵng, Công ty an ninh mạng Palo Alto Networks (Mỹ) tổ chức hội nghị chủ đề "An ninh mạng trong kỷ nguyên AI" với sự tham gia của nhiều chuyên gia an ninh mạng để thảo luận về tác động ngày càng lớn của AI đối với an ninh mạng, trong đó có vấn đề tấn công mạng sử dụng AI.

Theo các chuyên gia Palo Alto Networks, là một trong những nền kinh tế số phát triển nhanh nhất ASEAN, Việt Nam đang đứng trước những thách thức phức tạp liên quan tới an ninh mạng với những mối đe dọa tấn công bằng mã độc (ransomware) cũng như tấn công mạng bằng AI.

Các chuyên gia bảo mật thảo luận về an ninh mạng kỷ nguyên AI HOÀNG SƠN

Nghiên cứu gần đây từ Palo Alto Networks cho thấy, ngành sản xuất là lĩnh vực bị tấn công bằng mã độc nhiều nhất tại ASEAN, chủ yếu do khả năng hiển thị hệ thống hạn chế và giám sát mạng lưới không đầy đủ.

Tại Việt Nam, ngành sản xuất đóng vai trò quan trọng trong thành công chung của nền kinh tế, đóng góp tới hơn 20% GDP, do đó tấn công mạng sẽ đe dọa nghiêm trọng tính ổn định của nền kinh tế quốc gia.

Ông Hoàng Quang Huy, Giám đốc Palo Alto Networks Việt Nam, nhận xét AI đã thay đổi cách thế giới vận hành, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng. Những kẻ xấu cũng đang lợi dụng AI để tăng tốc, mở rộng quy mô và không ngừng đổi mới các cuộc tấn công, khiến các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp nguy cơ về an ninh mạng hơn bao giờ hết.

"Để bảo vệ hoạt động của mình, các doanh nghiệp Việt cần đối phó với những mối đe dọa này bằng các giải pháp được hỗ trợ bởi AI, như Precision AI, để tận dụng khả năng của mô hình này tăng cường hiệu quả an ninh, đạt được độ hiển thị rõ ràng hơn và tự động hóa các quy trình an ninh của mình", ông Huy nói.

Chuyên gia khuyến nghị giải pháp gì?

Ông Đoàn Quang Hòa, Giám đốc công nghệ Palo Alto Networks Việt Nam, đánh giá gần đây Việt Nam chứng kiến sự gia tăng đáng kể của các mối đe dọa mạng như ransomware, lừa đảo và gian lận, phản ánh sự gia tăng các lỗ hổng bảo mật của doanh nghiệp.

Với AI, những rủi ro này sẽ tiếp tục gia tăng. Việc đầu tư vào các giải pháp an ninh mạng sử dụng AI là điều bắt buộc, vì an ninh mạng không chỉ là một chi phí, mà còn là một khoản đầu tư quan trọng.

Chuyên gia nhận định, AI đã thay đổi cách thế giới vận hành, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng HOÀNG SƠN

Theo ông Hòa, vai trò của AI trong các cuộc tấn công và phòng thủ mạng dự kiến sẽ tiếp tục phát triển. Các tác nhân đe dọa sẽ tiếp tục tinh chỉnh kỹ thuật tấn công sử dụng AI, đòi hỏi sự đổi mới không ngừng trong các chiến lược an ninh mạng.

Để đón đầu các mối đe dọa sử dụng AI, Palo Alto Networks khuyến nghị các tổ chức đầu tư vào giải pháp an ninh mạng sử dụng AI. Các tổ chức nên phân bổ nguồn lực để triển khai hệ thống phòng thủ sử dụng AI có khả năng thích ứng với các mối đe dọa đang phát triển trong thời gian thực; chia sẻ thông tin đe dọa với đối tác ngành và cộng đồng an ninh có thể giúp tăng cường phòng thủ tập thể trước cuộc tấn công sử dụng AI.

Các tổ chức cần xây dựng văn hóa nhận thức về an ninh mạng, đồng thời giáo dục nhân viên về rủi ro và thực hành tốt nhất liên quan đến các cuộc tấn công mạng sử dụng AI. Các tổ chức cũng nên thường xuyên cập nhật kiến thức về những công nghệ AI mới nổi và các ứng dụng tiềm năng trong cả phòng thủ và tấn công mạng bằng AI.