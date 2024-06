Palo Alto Networks và FPT Telecom International hợp tác chiến lược an ninh mạng tại Việt Nam

Tại sự kiện này, Palo Alto Networks đã chính thức trao chứng nhận Đối tác cung cấp dịch vụ bảo mật - Managed Security Service Provider (MSSP) cho Công ty FPT Telecom International, đánh dấu một bước tiến mới trong việc đưa ra giải pháp và dịch vụ an ninh mạng toàn diện cho các doanh nghiệp trong khu vực.

FTI trở thành đối tác Managed Security Service Provider (MSSP) chiến lược của Palo Alto Networks không chỉ khẳng định sự cam kết và đầu tư bài bản của đơn vị vào an toàn thông tin cho khách hàng mà còn nâng cao vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng tại Việt Nam. Dấu mốc quan trọng này cho phép FTI chính thức cung cấp các giải pháp bảo mật hàng đầu thế giới của Palo Alto Networks, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp về an ninh mạng, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và phức tạp.

Trao chứng nhận Đối tác MSSP với sự có mặt của đại diện hai bên, ông Hoàng Quang Huy - Tổng giám đốc Palo Alto Networks Việt Nam và ông Trần Hải Dương - Chủ tịch và TGĐ FTI

Khi mô hình kinh tế số đang là một xu thế tất yếu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các mối đe dọa và những nguy cơ xảy ra tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng và chuỗi cung ứng có thể sẽ nhanh chóng leo thang. Do đó, việc xây dựng chiến lược an ninh mạng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế số, đặc biệt là bảo vệ và củng cố các cơ sở hạ tầng quan trọng, các chuỗi cung ứng cũng như đảm bảo an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu của Doanh nghiệp.



Hãng Palo Alto Networks cung cấp giải pháp về an ninh mạng toàn diện với các ưu điểm vượt trội như: Tăng cường khả năng phân tích và phát hiện mối đe dọa; giúp Khách hàng phản ứng và khắc phục sự cố một cách tự động hóa với nền tảng bảo mật đơn nhất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Ông Hoàng Quang Huy, TGĐ Palo Alto Networks Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Những giải pháp này đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công mạng ở tầng mạng và tầng endpoint, đạt khung đánh giá cao nhất bởi Gartner về khả năng bảo mật vượt trội. Bên cạnh đó, đội ngũ hơn 500 kỹ sư của FTI hoạt động 24/7 giúp giám sát và xử lý sự cố kịp thời, đảm bảo an toàn thông tin liên tục và kịp thời cho khách hàng.



Ông Trần Hải Dương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FTI, nhấn mạnh: "Việc phối hợp với Palo Alto Networks giúp chúng tôi cung cấp các giải pháp bảo mật nền tảng hóa, ứng dụng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, mang lại sự dễ dàng trong triển khai và vận hành, đồng thời tối ưu hóa chi phí và hiệu quả nhân lực".

Ông Trần Hải Dương, Chủ tịch kiêm TGĐ FTI phát biểu tại sự kiện

Bên cạnh mục tiêu quan trọng trong việc ký kết hợp tác, chương trình "An ninh mạng vượt trội cho doanh nghiệp" được phối hợp tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu thiết lập một đội ngũ chuyên gia chuyên sâu về an ninh mạng giúp bảo vệ hệ thống mạng của các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn hiện nay.



Trong buổi hội thảo, ông Đoàn Quang Hòa, Giám đốc Công nghệ của Palo Alto Networks Việt Nam đã có bài chia sẻ về việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong việc giám sát, vận hành và tự động hóa xử lý sự cố An toàn thông tin.

Đồng thời, ông Trần Hồng Quân - chuyên gia đến từ FTI đã có bài trình bày về "Effective protection against Ransomware", nhấn mạnh các giải pháp toàn diện phòng chống mã độc Ransomware hiện FTI đang cung cấp. Những giải pháp này không chỉ giúp doanh nghiệp ngăn chặn các cuộc tấn công, loại bỏ những lo lắng trong vấn đề an ninh thông tin mạng.

Bên cạnh đó những công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất hiện nay như Trí tuệ nhân tạo, học máy, điện toán đám mây,... cũng được các diễn giả đến từ Palo Alto Networks và Deloitte đề cập tới nhằm tăng cường khả năng bảo mật, tự động phát hiện và phản ứng với các mối đe dọa an ninh mạng một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Ông Đoàn Quang Hòa - Giám đốc công nghệ Palo Alto Networks Việt Nam

Sự kiện này không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Palo Alto Networks và FTI mà còn là bước tiến mới trong việc nâng cao an ninh mạng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.



Khách mời tham gia sự kiện

Về doanh nghiệp

Palo Alto Networks, Inc. là một hãng công nghệ về an ninh mạng đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại Santa Clara, California. Sản phẩm cốt lõi là một nền tảng bao gồm tường lửa tiên tiến và các dịch vụ dựa trên đám mây giúp mở rộng các tường lửa đó để đáp ứng các khía cạnh bảo mật khác. Palo Alto Networks có tập khách hàng rộng trên toàn thế giới với hơn 85.000 khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Palo Alto tại hơn 150 quốc gia, trong đó có 95 doanh nghiệp trong danh sách Fortune 100.

Được thành lập vào ngày 22.5.2008, FPT Telecom International là công ty thành viên của FPT Telecom, được đánh giá là một trong những nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy hàng đầu Việt Nam, mang tới cho khách hàng những lựa chọn cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin linh hoạt, phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và sự thành công trên con đường phát triển của doanh nghiệp.