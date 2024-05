Lừa đảo bán xe máy, chim cảnh trên mạng, chiếm đoạt hơn 9 tỉ đồng

Ngày 13.5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp Công an H.Châu Thành bắt giữ Nguyễn Hữu Phước (32 tuổi, ngụ xã Hòa Hội, H.Châu Thành, Tây Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo điều tra, trong thời gian gần đây, Nguyễn Hữu Phước tải hình ảnh xe máy, chim cảnh trên mạng về và đăng lên tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Phước", rao bán với giá từ 2 triệu đến 40 triệu đồng.

Nguyễn Hữu Phước tại cơ quan công an NGỌC HÀ

Khi có khách hàng nhắn tin hỏi mua xe, Phước viện lý do phải lấy hàng ở Campuchia về nên đề nghị người mua đặt cọc trước số tiền từ 10% đến 20%/ giá trị tài sản.

Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, Phước tiếp tục đưa ra nhiều lý do như cần phải nộp phí vận chuyển, phí làm giấy tờ hoặc nói xe đang về... để yêu cầu người mua chuyển thêm tiền, sau đó chặn liên lạc để chiếm đoạt số tiền.

Với cách làm trên, Phước đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước với số tiền trên 9 tỉ đồng.

Hiện vụ rao bán xe máy, chim cảnh nhằm lừa đảo trên không gian mạng đang được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.