Tây Ninh: Triệt phá đường dây dùng 'app sex', 'app tình yêu' lừa đảo tài sản

Ngày 4.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Phú (33 tuổi), Nguyễn Văn Việt (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Quảng Ninh); Võ Quốc Thái (28 tuổi), Phạm Hoài Nam (22 tuổi), Võ Thùy Trang (27 tuổi), Kim Thúy Vân (18 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh); Võ Văn Tính (22 tuổi, ngụ Bạc Liêu); Nguyễn Thị Duyên (21 tuổi, ngụ Bắc Ninh); Từ Đang Thanh (18 tuổi, ngụ Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đinh Văn Phú tại cơ quan công an NGỌC HÀ

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Ty hiến binh tỉnh Svayrieng (Campuchia) triệt phá đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, bắt giữ 20 nghi can.

Mua người về mở đường dây lừa đảo

Công an xác định đường dây này do Phú, Việt cùng nghi can người Trung Quốc tên Còi và Bentley (chưa xác định được lai lịch) đứng ra tổ chức, trụ sở tại khu 2 con Voi, thuộc phường Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).

Theo điều tra, Còi (chủ công ty), bỏ tiền thuê mặt bằng, mở văn phòng và mua các công cụ, phương tiện phục vụ cho việc lừa đảo. Phú được giao nhiệm vụ quản lý nhóm B (app sex), Bentley quản lý nhóm A (app tình yêu) điều hành công ty.

Nguyễn Văn Việt cùng với Đinh Văn Phú cùng với 2 nghi can người Trung Quốc được xác định cầm đầu đường dây lừa đảo NGỌC HÀ

Vào tháng 9.2023, Phú bỏ tiền mua 9 người Việt Nam từ các công ty khác ở Bavet với giá 500 USD/người (trong đó có Thái, Nam, Vân, Trang, Tính) và mua 7 người khác (trong đó có Duyên, Thanh) từ các đối tượng chuyên lừa đảo người Việt sang Campuchia, đưa về công ty ép buộc làm công việc cho Phú và đồng bọn.

Công ty đưa ra quy định, các nhân viên làm việc liên tục mỗi ngày từ 9 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút, ăn uống tại chỗ, nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo được khách hàng thì bị phạt làm thêm 30 phút. Nhân viên chịu sự quản thúc của công ty, nếu đi ra ngoài phải có người bảo lãnh, công việc áp chỉ tiêu nếu không hoàn thành thì bị trừ lương và hăm dọa sẽ bán đi nơi khác...

Dùng app sex lừa được 50 tỉ đồng

Phú giao cho Việt làm quản lý nhân viên trong nhóm, Thái làm nhóm trưởng chuyên hoạt động lừa đảo bằng hình thức app sex.

Các đối tượng được Phú mua về cùng thực hiện công việc lừa đảo trên không gian mạng bằng việc sử dụng app sex, giả làm dịch vụ cung cấp gái mại dâm thu hút khách hàng có nhu cầu mua dâm trên mạng xã hội để lừa tiền.

Võ Quốc Thái được giao làm nhóm trưởng chuyên hoạt động lừa đảo bằng hình thức app sex. NGỌC HÀ

Cụ thể, các nghi can sử dụng tài khoản facebook giả để quảng cáo, chào khách. Khi khách hỏi thông tin về gái mại dâm thì được hướng dẫn tạo tài khoản telegram. Sau đó, các đối tượng lừa đảo dùng telegram để gửi hình ảnh phụ nữ bán dâm (giả) cho khách chọn. Khi khách chọn xong, thì các đối tượng tiếp tục dùng telegram, giả làm người bán dâm trò chuyện, cho khách xem hình... để tạo lòng tin.

Tiếp đó, các đối tượng hướng dẫn khách đăng ký thẻ thành viên câu lạc bộ "lầu xanh" rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để được gặp gỡ và mua bán dâm. Khi khách chuyển tiền thì các nghi can nhắn tin lại là tài khoản chưa kích hoạt hoặc yêu cầu phải đóng thêm thuế, đóng phạt, tiền xác minh, phí định danh, phí bảo lưu, bình chọn sai ... mục đích để lừa khách tiếp tục chuyển thêm nhiều tiền.

Với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa được nhiều bị hại trên nhiều tỉnh, thành phố của cả nước thông qua các tài khoản của nhóm lừa đảo với số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Hiện vụ lừa đảo bằng thủ đoạn dùng "app sex", "app tình yêu" để lừa tiền đang được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.